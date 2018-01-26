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12:08 (мск), источник: ТАСС

Нападающий «Вашингтона» Овечкин признан третьей звездой дня в НХЛ

ТАСС, 26 января. Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин назван третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Источник: Reuters

Россиянин набрал два очка (шайба + передача) в победном матче с «Флоридой» (4:2). Для Овечкина эта шайба стала 30-й в сезоне, он стал третьим игроком в истории НХЛ, которому удалось отличиться 30 и более раз в первых 13 сезонах в лиге. Кроме того, российский форвард отдал 500-ю передачу в карьере.

Первым в списке лучших игроков дня стал форвард «Чикаго» Алекс Дебринкат, набравший четыре очка (три шайбы + передача) в игре с «Детройтом» (5:1).

Второй звездой дня признан голкипер «Баффало» Робин Ленер, в активе которого шатаут (30 отраженных бросков) в матче с «Ванкувером» (4:0).

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