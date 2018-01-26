Нападающий «Вашингтона» Овечкин признан третьей звездой дня в НХЛ

Россиянин набрал два очка (шайба + передача) в победном матче с «Флоридой» (4:2). Для Овечкина эта шайба стала 30-й в сезоне, он стал третьим игроком в истории НХЛ, которому удалось отличиться 30 и более раз в первых 13 сезонах в лиге. Кроме того, российский форвард отдал 500-ю передачу в карьере.