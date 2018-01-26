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10:50 (мск), источник: Чемпионат.com

Овечкин — номер один! 500 голов и 500 передач за карьеру

А Кучеров, Наместников и Василевский как следует приготовились к приезду всех звёзд.

Источник: Reuters

Овечкин: 30 и 500

500-я передача в карьере. 10-е место в истории лиги по количеству сезонов с выбитой голевой «тридцаткой» в окружении сплошь звёзд первой величины. Шестое место в истории лиги по количеству голевых «тридцаток» подряд. Четвёртое место среди действующих хоккеистов, кому удалось забить за карьеру более 500 голов и сделать более 500 передач. Все эти статистические «конфеты», которые обрушились на голову капитана «Вашингтона» после победного матча с «Флоридой», лишний раз подтвердили простой факт: списывать Александра Овечкина со счетов ещё очень рано, и своё капитанство на предстоящем Матче всех звёзд он заработал вполне заслуженно.

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Первой «плюшкой» для Овечкина стала 500-я передача. В концовке первого периода он вместе с Евгением Кузнецовым помог реализовать численный перевес Никласу Бекстрёму, добравшись до исторической цифры по голевым пасам.

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В середине второго периода Овечкин забил свой 30-й гол в сезоне, но после игры сам засомневался в его авторстве. «Я не уверен, что шайба коснулась моей клюшки последней. Возможно, правильней будет засчитать гол на Брукса Орпика. Но если забил я, то против не буду», — сказал Овечкин, комментируя первый гол первой тройки «столичных» за почти 153 игровые минуты.

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«Овечкин — легендарный игрок. Он зарабатывает очки, забивает сам и помогает делать это другим. Все считают Алекса чистым снайпером, которым он, в принципе, и является. Но он добрался до своих статистических отметок на сотни матчей раньше, чем многие. Так что не стоит забывать, что Овечкин — очень хороший плеймейкер», — похвалил своего капитана наставник «Кэпиталз» Барри Тротц.

Порыв Овечкина поддержали защитник Джон Карлсон и форвард Бретт Коннолли, что дало «Вашингтону» возможность уйти на пятидневный перерыв с неплохим настроением: серия из трёх поражений была прервана. Единственной ложкой дёгтя может стать травма нападающего Евгения Кузнецова: в третьем периоде челябинец потянул левую ногу и не вернулся на лёд.

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«Времени расслабляться нет. Матчей не будет неделю, но мы будем тренироваться и готовиться. Нужно вернуться и сразу после перерыва начать играть хорошо. Сезон подходит к своей главной части, сейчас ошибаться недопустимо», — сказал Джон Карлсон.

Также стоит отметить, что Никлас Бекстрём вышел на пятое место по голам в истории «Вашингтона» (198), обойдя достижение Александра Сёмина.

Овечкин в погоне за Фёдоровым

В клубе «500+500» Александр Овечкин — единственный российский представитель: на счету Великой восьмёрки 588 заброшенных шайб и 500 передач. По общему количеству набранных очков Александр пока уступает Сергею Фёдорову (разница в символическое 91 очко), но на счету легенды «Детройта» нет 500 голов: Фёдоров завершил заокеанскую карьеру на отметке в 483 шайбы.

Александру Могильному (473) и Алексею Ковалёву (430) для вхождения в этот клуб также не хватило забитых голов при выполненном нормативе по передачам. Из действующих россиян есть шансы замахнуться на попадание у Евгения Малкина (351 гол, 533 передачи), и, возможно, Ильи Ковальчука (417+399), если он примет решение вернуться в НХЛ.

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Малкин оформил дубль

Вышеупомянутый Евгений Малкин сделал шаг ко вступлению в престижную компанию, но вряд ли эти цифры на данный момент хоть сколько-нибудь занимают форварда «Питтсбурга». «Пингвины» ведут жёсткую борьбу за попадание в плей-офф, и благодаря усилиям Евгения надежды действующих чемпионов стали чуть светлее, чем были прежде: победа над «Миннесотой» стала седьмой в девяти последних матчах, дав шанс подняться в кубковую тройку Столичного дивизиона.

Малкин оформил свой третий голевой дубль в сезоне, и обе своих шайбы забросил при помощи рикошетов. Сначала ему помог голкипер «Уайлд» Деван Дубник, не ожидавший броска из-за собственных ворот.

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А затем в пользу россиянина сыграл конёк опытного защитника Райана Сутера, рикошет от которого обескуражил уже другого вратаря Алекса Стэлока.

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Ещё одним памятным событием для болельщиков «Пингвинз» стало изменение в клубном списке самых результативных хоккеистов. Сидни Кросби продлил свою серию до девяти матчей (3 гола, 16 передач) и стал вторым игроком в истории «Питтсбурга» по набранным очкам. До великого Марио он вряд ли доберётся, но Яромир Ягр уже остался позади.

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Наместников — два, Кучеров — два

С хорошим настроением возвращаются в солнечную Тампу и хоккеисты «Лайтнинг». Выездная игра с «Филадельфией» в Городе братской любви стала очень удачной для российских легионеров команды: голкипер Андрей Василевский одержал свою 29-ю победу в сезоне, отразив 36 бросков из 37, а Никита Кучеров и Владислав Наместников набрали по два очка. Вопреки обыкновению, голевой дубль пришелся на долю Владислава, а Никита довольствовался ролью ассистента. Защитник-новичок «молний» Михаил Сергачёв второй матч подряд остался в запасе.

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Финский ураган в Монреале

Одним из главных бомбардиров последнего перед перерывом на Матч звёзд игрового дня стал нападающий «Каролины» Теуво Терявяйнен. В выездной встрече с «Монреалем» 23-летний финский форвард набрал 3 (2+1) очка и был признан первой звездой матча. В 49 матчах нынешнего сезона на счету Терявяйнена 39 (13+26) очков, и до прошлогоднего личного рекорда результативности ему остаётся лишь три балла.

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