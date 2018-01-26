500 передач Овечкина. Главное о новом достижении русского суперфорварда
В матче «Вашингтона» против «Флориды» (4:2) Александр Овечкин отдал 500-ю голевую передачу в регулярных чемпионатах НХЛ.
В матче «Вашингтона» против «Флориды» (4:2) Александр Овечкин отдал 500-ю голевую передачу в регулярных чемпионатах НХЛ.
Свершилось! Теперь Александр Овечкин покорил отметку «500» в НХЛ не только как снайпер, но и как ассистент. Случилось это в гостевом матче «Вашингтона» против «Флориды», в котором россиянин набрал 2 (1+1) очка. Теперь капитан «Кэпс» наверняка отправился на Матч звезд в Тампу, который состоится на выходных, в отличном настроении. Он не стал откладывать важное достижение еще на несколько дней, как случилось в воскресенье во встрече против «Филадельфии», когда партнеры не использовали несколько моментов, чтобы «добить» его юбилейную передачу.
500-й пас Овечкин заработал в первом периоде при игре в большинстве: после его перевода на Кузнецова Евгений отдал отличный пас Никласу Бэкстрему — шведу оставалось только не промахнуться.
Немного не о передачах: в середине второй двадцатиминутки Овечкин забил гол, став первым хоккеистом НХЛ в этом сезоне, который забросил 30 шайб. Причем на этот раз обошлось без привычного броска из «офиса» — Александр отличился благодаря подправлению на пятачке.
13-й сезон в НХЛ для Александра Овечкина в целом стал сезоном круглых дат. После 100-й победной шайбы и 20-го гола в овертайме капитан «Вашингтона» покорил высоту в 500 голевых передач. Если не произойдет ничего экстраординарного, по ходу текущего чемпионата мы поздравим российского форварда с 1100-м очков, 600-м голом и 1000-м матчем в регулярных чемпионатах.
Овечкин стал восьмым российским хоккеистом, сделавшим 500 голевых передач в регулярном чемпионате. Из продолжающих заокеанскую карьеру игроков он уступает только неустанно пополняющему ассистентский счет Евгению Малкину, а от лидера — Сергея Федорова — отстает на 196 передач.
Овечкин — второй ассистент в истории столичной команды. По числу голевых передач он уступает только Бэкстрему, который и отличился после юбилейной передачи Александра. Лучшее достижение доовечкинской эпохи, установленное лидером «Вашингтона» 1990-х Михалом Пивонкой (418 передач), на фоне результатов нынешних лидеров кажется совсем несерьезным.
Овечкин в 39-й раз ассистировал партнерам в матче против «Флориды». Чаще россиянин помогал отличиться партнерам только в противостоянии с «Каролиной», «Атлантой"/"Виннипегом» и «Тампой-Бэй». Отдельного упоминания заслуживают «Анахайм» и «Сент-Луис», против которых Овечкин почти по передаче за матч.
Ассистентские баллы Овечкин зарабатывал в 390 матчах, 260 из которых завершились победами «Вашингтона», в 130 — «Столичные» уступили (в 62 — в овертайме).
Личный рекорд — четыре результативные передачи — восьмой номер «Вашингтона» установил в игре против «Торонто» в 2010 году (6:1). 294 раза он ограничивался одним пасом, также на его счету значатся 81 ассистентский дубль и 13 ассистентских
|Флорида Пантерз
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2:4
(1:1, 1:2, 0:1)
|Вашингтон Кэпиталз
|Боб Бонер
|Барри Тротц
|Харри Сятери 58:40 (Х. Сятери 59:56)
|Брэден Холтби
|1-й период
|Брукс Орпик
|03:34
|Ларс Эллер
|05:35
|Мэдисон Боуи
|08:35
|11:02
|Денис Мальгин (Дж. Маккэн)
|15:53
|Маккензи Уигар
|Никлас II Бэкстрем (Е. Кузнецов, А. Овечкин)
|17:25
|2-й период
|21:13
|Денис Мальгин
|26:40
|Денис Мальгин (Дж. Юбердо, В. Трочек)
|Александр Овечкин (М. Боуи, Б. Орпик)
|27:51
|Джон Карлсон (Т. Уилсон, Е. Кузнецов)
|37:38
|3-й период
|40:00
|Аарон Экблад
|Бретт Коннолли (А. Бураковски, Л. Эллер)
|41:52
|44:33
|Алекс Петровик
|44:33
|Радим Врбата
|44:33
|Алекс Петровик
|Том Уилсон
|44:33
|Том Уилсон
|51:02
|55:51
|Майкл Матесон
|59:56
|Винс Трочек
|Том Уилсон
|59:56
|19
|Штрафное время
|15
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|2
|Дж. Карлсон (Вашингтон Кэпиталз), Д. Мальгин (Флорида Пантерз), А. Овечкин (Вашингтон Кэпиталз)