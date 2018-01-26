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10:36 (мск), источник: Спорт-Экспресс

500 передач Овечкина. Главное о новом достижении русского суперфорварда

В матче «Вашингтона» против «Флориды» (4:2) Александр Овечкин отдал 500-ю голевую передачу в регулярных чемпионатах НХЛ.

Источник: Спорт-Экспресс

Свершилось! Теперь Александр Овечкин покорил отметку «500» в НХЛ не только как снайпер, но и как ассистент. Случилось это в гостевом матче «Вашингтона» против «Флориды», в котором россиянин набрал 2 (1+1) очка. Теперь капитан «Кэпс» наверняка отправился на Матч звезд в Тампу, который состоится на выходных, в отличном настроении. Он не стал откладывать важное достижение еще на несколько дней, как случилось в воскресенье во встрече против «Филадельфии», когда партнеры не использовали несколько моментов, чтобы «добить» его юбилейную передачу.

500-й пас Овечкин заработал в первом периоде при игре в большинстве: после его перевода на Кузнецова Евгений отдал отличный пас Никласу Бэкстрему — шведу оставалось только не промахнуться.

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Немного не о передачах: в середине второй двадцатиминутки Овечкин забил гол, став первым хоккеистом НХЛ в этом сезоне, который забросил 30 шайб. Причем на этот раз обошлось без привычного броска из «офиса» — Александр отличился благодаря подправлению на пятачке.

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13-й сезон в НХЛ для Александра Овечкина в целом стал сезоном круглых дат. После 100-й победной шайбы и 20-го гола в овертайме капитан «Вашингтона» покорил высоту в 500 голевых передач. Если не произойдет ничего экстраординарного, по ходу текущего чемпионата мы поздравим российского форварда с 1100-м очков, 600-м голом и 1000-м матчем в регулярных чемпионатах.

Овечкин стал восьмым российским хоккеистом, сделавшим 500 голевых передач в регулярном чемпионате. Из продолжающих заокеанскую карьеру игроков он уступает только неустанно пополняющему ассистентский счет Евгению Малкину, а от лидера — Сергея Федорова — отстает на 196 передач.

Овечкин — второй ассистент в истории столичной команды. По числу голевых передач он уступает только Бэкстрему, который и отличился после юбилейной передачи Александра. Лучшее достижение доовечкинской эпохи, установленное лидером «Вашингтона» 1990-х Михалом Пивонкой (418 передач), на фоне результатов нынешних лидеров кажется совсем несерьезным.

Овечкин в 39-й раз ассистировал партнерам в матче против «Флориды». Чаще россиянин помогал отличиться партнерам только в противостоянии с «Каролиной», «Атлантой"/"Виннипегом» и «Тампой-Бэй». Отдельного упоминания заслуживают «Анахайм» и «Сент-Луис», против которых Овечкин почти по передаче за матч.

Ассистентские баллы Овечкин зарабатывал в 390 матчах, 260 из которых завершились победами «Вашингтона», в 130 — «Столичные» уступили (в 62 — в овертайме).

Личный рекорд — четыре результативные передачи — восьмой номер «Вашингтона» установил в игре против «Торонто» в 2010 году (6:1). 294 раза он ограничивался одним пасом, также на его счету значатся 81 ассистентский дубль и 13 ассистентских хет-триков.

Флорида Пантерз 2:4
(1:1, 1:2, 0:1)
Вашингтон Кэпиталз
26.01.2018, 03:30 Зрители: 14033 Регулярный чемпионат BB&T Center
Главные тренеры
Боб Бонер Барри Тротц
Вратари
Харри Сятери 58:40 (Х. Сятери 59:56) Брэден Холтби
1-й период
Брукс Орпик 03:34
Ларс Эллер 05:35
Мэдисон Боуи 08:35
11:02 Денис Мальгин (Дж. Маккэн)
15:53 Маккензи Уигар
Никлас II Бэкстрем (Е. Кузнецов, А. Овечкин) 17:25
2-й период
21:13 Денис Мальгин
26:40 Денис Мальгин (Дж. Юбердо, В. Трочек)
Александр Овечкин (М. Боуи, Б. Орпик) 27:51
Джон Карлсон (Т. Уилсон, Е. Кузнецов) 37:38
3-й период
40:00 Аарон Экблад
Бретт Коннолли (А. Бураковски, Л. Эллер) 41:52
44:33 Алекс Петровик
44:33 Радим Врбата
44:33 Алекс Петровик
Том Уилсон 44:33
Том Уилсон 51:02
55:51 Майкл Матесон
59:56 Винс Трочек
Том Уилсон 59:56
Статистика
19 Штрафное время 15
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 2
Лучшие игроки
Дж. Карлсон (Вашингтон Кэпиталз), Д. Мальгин (Флорида Пантерз), А. Овечкин (Вашингтон Кэпиталз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Флорида Пантерз
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