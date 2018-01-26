500 передач Овечкина. Главное о новом достижении русского суперфорварда

Источник: Спорт-Экспресс

Свершилось! Теперь Александр Овечкин покорил отметку «500» в НХЛ не только как снайпер, но и как ассистент. Случилось это в гостевом матче «Вашингтона» против «Флориды», в котором россиянин набрал 2 (1+1) очка. Теперь капитан «Кэпс» наверняка отправился на Матч звезд в Тампу, который состоится на выходных, в отличном настроении. Он не стал откладывать важное достижение еще на несколько дней, как случилось в воскресенье во встрече против «Филадельфии», когда партнеры не использовали несколько моментов, чтобы «добить» его юбилейную передачу.

500-й пас Овечкин заработал в первом периоде при игре в большинстве: после его перевода на Кузнецова Евгений отдал отличный пас Никласу Бэкстрему — шведу оставалось только не промахнуться.

Немного не о передачах: в середине второй двадцатиминутки Овечкин забил гол, став первым хоккеистом НХЛ в этом сезоне, который забросил 30 шайб. Причем на этот раз обошлось без привычного броска из «офиса» — Александр отличился благодаря подправлению на пятачке.

13-й сезон в НХЛ для Александра Овечкина в целом стал сезоном круглых дат. После 100-й победной шайбы и 20-го гола в овертайме капитан «Вашингтона» покорил высоту в 500 голевых передач. Если не произойдет ничего экстраординарного, по ходу текущего чемпионата мы поздравим российского форварда с 1100-м очков, 600-м голом и 1000-м матчем в регулярных чемпионатах.

Овечкин стал восьмым российским хоккеистом, сделавшим 500 голевых передач в регулярном чемпионате. Из продолжающих заокеанскую карьеру игроков он уступает только неустанно пополняющему ассистентский счет Евгению Малкину, а от лидера — Сергея Федорова — отстает на 196 передач.

Овечкин — второй ассистент в истории столичной команды. По числу голевых передач он уступает только Бэкстрему, который и отличился после юбилейной передачи Александра. Лучшее достижение доовечкинской эпохи, установленное лидером «Вашингтона» 1990-х Михалом Пивонкой (418 передач), на фоне результатов нынешних лидеров кажется совсем несерьезным.

Овечкин в 39-й раз ассистировал партнерам в матче против «Флориды». Чаще россиянин помогал отличиться партнерам только в противостоянии с «Каролиной», «Атлантой"/"Виннипегом» и «Тампой-Бэй». Отдельного упоминания заслуживают «Анахайм» и «Сент-Луис», против которых Овечкин почти по передаче за матч.

Ассистентские баллы Овечкин зарабатывал в 390 матчах, 260 из которых завершились победами «Вашингтона», в 130 — «Столичные» уступили (в 62 — в овертайме).