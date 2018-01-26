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10:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Александр Овечкин — единственный россиянин в клубе «500+500» в истории НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» переиграл «Флориду Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:2).

Источник: РИА "Новости"

Российский форвард «столичных» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. Капитан «Вашингтона» — единственный российский хоккеист НХЛ, сумевший за карьеру забить 500 голов и сделать 500 голевых передач.

На данный момент на счету «великой восьмёрки» 588 заброшенных шайб и 500 передач. По общему количеству набранных очков Овечкин пока уступает только Сергею Фёдорову (разница в 91 очко), но на счету легенды «Детройта» нет 500 голов: Фёдоров завершил заокеанскую карьеру на отметке в 483 шайбы.

Александру Могильному (473) и Алексею Ковалёву (430) для вхождения в этот клуб также не хватило забитых голов при выполненном нормативе по передачам. Из действующих россиян есть шансы замахнуться на попадание у Евгения Малкина (351 гол, 533 передачи), и, возможно, Ильи Ковальчука (417+399), если он примет решение вернуться в НХЛ.

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