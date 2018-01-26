Александр Овечкин — единственный россиянин в клубе «500+500» в истории НХЛ

На данный момент на счету «великой восьмёрки» 588 заброшенных шайб и 500 передач. По общему количеству набранных очков Овечкин пока уступает только Сергею Фёдорову (разница в 91 очко), но на счету легенды «Детройта» нет 500 голов: Фёдоров завершил заокеанскую карьеру на отметке в 483 шайбы.

Александру Могильному (473) и Алексею Ковалёву (430) для вхождения в этот клуб также не хватило забитых голов при выполненном нормативе по передачам. Из действующих россиян есть шансы замахнуться на попадание у Евгения Малкина (351 гол, 533 передачи), и, возможно, Ильи Ковальчука (417+399), если он примет решение вернуться в НХЛ.