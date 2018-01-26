«Коламбус» обыграл «Аризону» в НХЛ, Бобровский отразил 38 бросков

В составе «Коламбуса» шайбы забросили Александр Веннберг (42-я минута) и Кэм Аткинсон (57). У «Аризоны» отличился Брендан Перлини (48).

Российский голкипер гостей Сергей Бобровский отразил 38 из 39 бросков по воротам и был признан третьей звездой встречи. Он одержал 21-ю победу в 39 матчах сезона. Российский форвард «Коламбуса» Артемий Панарин результативными действиями не отметился.

«Коламбус» идет на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Аризона» располагается на последней строчке на Западе.