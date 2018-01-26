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09:54 (мск), источник: ТАСС

«Коламбус» обыграл «Аризону» в НХЛ, Бобровский отразил 38 бросков

ТАСС, 26 января. «Коламбус» победил «Аризону» со счетом 2:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе «Коламбуса» шайбы забросили Александр Веннберг (42-я минута) и Кэм Аткинсон (57). У «Аризоны» отличился Брендан Перлини (48).

Российский голкипер гостей Сергей Бобровский отразил 38 из 39 бросков по воротам и был признан третьей звездой встречи. Он одержал 21-ю победу в 39 матчах сезона. Российский форвард «Коламбуса» Артемий Панарин результативными действиями не отметился.

«Коламбус» идет на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Аризона» располагается на последней строчке на Западе.

В других матчах игрового дня «Чикаго» обыграл «Детройт» (5:1), «Каролина» — «Монреаль» (6:5), «Сент-Луис» — «Колорадо» (3:1). «Даллас» дома уступил «Торонто» со счетом 1:4, форвард хозяев Александр Радулов выступил ассистентом в случае с единственным голом своей команды.

Аризона Койотс 1:2
(0:0, 0:0, 1:2)
Коламбус Блю Джэкетс
26.01.2018, 05:00 Зрители: 12281 Регулярный чемпионат Gila River Arena
Главные тренеры
Рик Токкет Джон Торторелла
Вратари
Антти Раанта 58:34 Сергей Бобровский
2-й период
39:05 Оливер Экман-Ларссон
Артемий Панарин 39:05
3-й период
40:17 Никлас Яльмарссон
Александр Веннберг (С. Джонс, З. Веренски) 41:19
Джош Андерсон 46:44
47:39 Брендан Перлини (К. Дворак, Д. Степан)
Кэм Аткинсон (А. Веннберг, Н. Фолиньо) 56:57
Статистика
4 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
К. Аткинсон (Коламбус Блю Джэкетс), Б. Перлини (Аризона Койотс), С. Бобровский (Коламбус Блю Джэкетс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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