«Коламбус» обыграл «Аризону» в НХЛ, Бобровский отразил 38 бросков
ТАСС, 26 января. «Коламбус» победил «Аризону» со счетом 2:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 26 января. «Коламбус» победил «Аризону» со счетом 2:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе «Коламбуса» шайбы забросили Александр Веннберг (42-я минута) и Кэм Аткинсон (57). У «Аризоны» отличился Брендан Перлини (48).
Российский голкипер гостей Сергей Бобровский отразил 38 из 39 бросков по воротам и был признан третьей звездой встречи. Он одержал 21-ю победу в 39 матчах сезона. Российский форвард «Коламбуса» Артемий Панарин результативными действиями не отметился.
«Коламбус» идет на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Аризона» располагается на последней строчке на Западе.
В других матчах игрового дня «Чикаго» обыграл «Детройт» (5:1), «Каролина» — «Монреаль» (6:5), «Сент-Луис» — «Колорадо» (3:1). «Даллас» дома уступил «Торонто» со счетом 1:4, форвард хозяев Александр Радулов выступил ассистентом в случае с единственным голом своей команды.
|Аризона Койотс
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1:2
(0:0, 0:0, 1:2)
|Коламбус Блю Джэкетс
|Рик Токкет
|Джон Торторелла
|Антти Раанта 58:34
|Сергей Бобровский
|2-й период
|39:05
|Оливер Экман-Ларссон
|Артемий Панарин
|39:05
|3-й период
|40:17
|Никлас Яльмарссон
|Александр Веннберг (С. Джонс, З. Веренски)
|41:19
|Джош Андерсон
|46:44
|47:39
|Брендан Перлини (К. Дворак, Д. Степан)
|Кэм Аткинсон (А. Веннберг, Н. Фолиньо)
|56:57
|4
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|К. Аткинсон (Коламбус Блю Джэкетс), Б. Перлини (Аризона Койотс), С. Бобровский (Коламбус Блю Джэкетс)