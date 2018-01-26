«Даллас» потерпел поражение от «Торонто», Радулов набрал 1 очко

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Водонаевой до Слепакова: звезды ТНТ на премьере «Zомбоящика»
Можно ли распознать психопата в своем окружении?
Суд полностьюоправдал Ольгу Степанову, которая потеряла ребенка при домашних родах
Американка нашла тайную комнату в собственном доме
Кристина Асмус в ярком платье позирует в новой чувственной съемке
Текущие события
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе Шаркс5
Нью-Йорк Рейнджерс6
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс0
Баффало Сэйбрз4
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас Голден Найтс1
Нью-Йорк Айлендерс2
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм ДаксБ4
Виннипег Джетс3
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон ОйлерзБ4
Калгари Флэймз3
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс1
Коламбус Блю Джэкетс2
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас Старз1
Торонто Мэйпл Ливз4
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз3
Колорадо Эвеланш1
Хоккей. НХЛ
03:30
Монреаль Канадиенс5
Каролина Харрикейнз6
Хоккей. НХЛ
03:30
Оттава Сенаторз2
Бостон Брюинз3
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт Ред Уингз1
Чикаго Блэкхокс5
Хоккей. НХЛ
03:30
Флорида Пантерз2
Вашингтон Кэпиталз4
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси Дэвилз0
Нэшвилл Предаторз3
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия Флайерз1
Тампа-Бэй Лайтнинг5
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург Пингвинз6
Миннесота Уайлд3
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Динамо Р
Все события
Пассажир бизнес-класса не уступил Бузовой - не знал, кто это
Микроволновки признали опасными для человечества
Новый Nissan: он может испугать даже взрослого
Infiniti показал «просто красивый автомобиль»
ОКР опубликовал состав сборной России на Олимпиаду-2018
Самба Коутинью. «Барселона» вышла в полуфинал Кубка Испании
Юлия Высоцкая повеселила публику зажигательным танцем
Девочка-студентка: Ольга Бузова позирует в дерзком розовом мини
Лечение народными средствами может быть смертельно опасным
Можно ли распознать психопата в своем окружении?
10 самых дорогих городов в Европе по аренде жилья
Внешний вид домов изменят ради кондиционеров
Фоторепортажи
12«Реал» с «Барсой» устроили разгромы и другие события выходных
10Дорогой Алексис. Лукаку и Ибрагимович вместе получают меньше Санчеса
09:28 (мск), источник: Чемпионат.com

«Даллас» потерпел поражение от «Торонто», Радулов набрал 1 очко

«Даллас Старз» потерпел поражение от «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: AP 2018

Встреча состоялась на арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

В составе «Торонто» отличились Назем Кадри (16-я минута), Зак Хайман (22), Митчелл Марнер (30) и Остон Мэттьюс (43). За «Даллас» гол забил Тайлер Сегин (38), ассистентом выступил Александр Радулов. Это третья победа «Мэйпл Лифс» в последних четырёх матчах.

Даллас Старз 1:4
(0:1, 1:2, 0:1)
Торонто Мэйпл Ливз
26.01.2018, 04:30 Регулярный чемпионат American Airlines Center
Главные тренеры
Кен Хичкок Майк Бэбкок
Вратари
Бен Бишоп Кертис Макэлхинни
1-й период
Назем Кадри (М. Марнер, Дж. Гардинер) 15:50
19:43
2-й период
Зак Хаймэн (В. Нюландер) 21:55
22:10 Дэн Хэмьюс
24:19 Антуан Руссель
Коннор Кэррик 24:19
28:38 Реми Эли
Назем Кадри (Т. Бозак, Дж. Гардинер) 29:29
Андреас Боргман 34:04
37:43 Тайлер Сегин (А. Радулов)
3-й период
Остон Мэттьюс (В. Нюландер, Дж. Гардинер) 42:38
Зак Хаймэн 52:47
Статистика
9 Штрафное время 11
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
К. Макэлхинни (Торонто Мэйпл Ливз), Н. Кадри (Торонто Мэйпл Ливз), В. Нюландер (Торонто Мэйпл Ливз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Даллас Старз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Торонто Мэйпл Ливз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Пятница, 13-е. Как регбисты ели друг друга, чтобы выжить
Самые яркие болельщицы недели КХЛ. От «Сибири» до «Ак Барса»
ОКР опубликовал состав сборной России на Олимпиаду-2018
Самба Коутинью. «Барселона» вышла в полуфинал Кубка Испании
«Вашингтон» победил, Овечкин сделал 500-ю передачу в карьере
CAS отказался дисквалифицировать за допинг чемпиона ОИ из США
Габулов в Бельгии: первая победа голкипера сборной России
«Шанхай» сделал предложение «Барселоне» о покупке Иньесты
Макларен дал показания в CAS во время рассмотрения дел россиян
Новости
Авто
Одни «Логаны»: фото парковки для сенаторов Румынии В Сети появился снимок стоянки служебного транспорта сенаторов и депутатов Румынии перед Дворцом Парламента
Hi-Tech
«Не паникуйте и сохраняйте доказательства»: как в Британии борются с порноместью Таких случаев все больше. Что делать, если ты стал жертвой
Кино
«Первый канал» прервал съемки шоу с Еленой Летучей Телеведущая не может продолжать работу над проектом из-за проблем со здоровьем
Недвижимость
Первые дома по реновации будут готовы для заселения в ближайшее время
Жемчужина Адриатики: что может предложить Хорватия взамен московской «двушки»
Статую Свободы закрыли из-за нехватки средств
Минстрой утвердил новые показатели средней рыночной стоимости жилья
Леди
25 образов с Недели высокой моды, похожих на шедевры живописи Мы заметили много схожего между образами Giambattista Valli и картинами Эдварда Мунка, показами Alexander Vauhtier и живописью Анри Матисса
Дети
В Самаре рассказали о состоянии принесшего в школу оружие подростка Правоохранительные органы проводят проверку.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декор журнального столика: советы + аксессуары
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь