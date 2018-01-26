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«Даллас» потерпел поражение от «Торонто», Радулов набрал 1 очко
«Даллас Старз» потерпел поражение от «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Даллас Старз» потерпел поражение от «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча состоялась на арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.
В составе «Торонто» отличились Назем Кадри (16-я минута), Зак Хайман (22), Митчелл Марнер (30) и Остон Мэттьюс (43). За «Даллас» гол забил Тайлер Сегин (38), ассистентом выступил Александр Радулов. Это третья победа «Мэйпл Лифс» в последних четырёх матчах.
|Даллас Старз
|
1:4
(0:1, 1:2, 0:1)
|Торонто Мэйпл Ливз
|Кен Хичкок
|Майк Бэбкок
|Бен Бишоп
|Кертис Макэлхинни
|1-й период
|Назем Кадри (М. Марнер, Дж. Гардинер)
|15:50
|19:43
|2-й период
|Зак Хаймэн (В. Нюландер)
|21:55
|22:10
|Дэн Хэмьюс
|24:19
|Антуан Руссель
|Коннор Кэррик
|24:19
|28:38
|Реми Эли
|Назем Кадри (Т. Бозак, Дж. Гардинер)
|29:29
|Андреас Боргман
|34:04
|37:43
|Тайлер Сегин (А. Радулов)
|3-й период
|Остон Мэттьюс (В. Нюландер, Дж. Гардинер)
|42:38
|Зак Хаймэн
|52:47
|9
|Штрафное время
|11
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|К. Макэлхинни (Торонто Мэйпл Ливз), Н. Кадри (Торонто Мэйпл Ливз), В. Нюландер (Торонто Мэйпл Ливз)