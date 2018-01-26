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09:19 (мск), источник: ТАСС

«Вашингтон» победил «Флориду» в НХЛ, Овечкин сделал 500-ю передачу в карьере

ТАСС, 26 января. «Вашингтон» победил «Флориду» со счетом 4:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: AP 2018

В составе победителей шайбы забросили Никлас Бэкстрём (18-я минута), Александр Овечкин (28), Джон Карлсон (38), Бретт Коннолли (42). У хозяев дважды отличился Денис Мальгин (12, 27).

Овечкин забросил 30-ю шайбу в сезоне, он стал третьим игроком в истории НХЛ, которому удалось отличиться 30 и более раз в первых 13 сезонах. Ранее это сумели сделать лишь Майк Гартнер и Уэйн Гретцки. Кроме того, Овечкин сделал в матче результативную передачу, которая стала для него 500-й в карьере.

Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов записал на свой счет две голевые передачи. В третьем периоде россиянин получил травму, которая не позволила ему продолжить встречу.

«Вашингтон» прервал серию из трех поражений, клуб занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Флорида» идет на 14-й позиции.

В параллельном матче «Бостон» в гостях одержал победу над «Оттавой» — 3:2. «Бостон» впервые за 40 лет провел 18 матчей подряд, набирая минимум одно очко (14 побед и 4 поражения в овертайме). Продолжительнее серия была лишь в сезоне-1940/41 (23 матча).

Флорида Пантерз 2:4
(1:1, 1:2, 0:1)
Вашингтон Кэпиталз
26.01.2018, 03:30 Регулярный чемпионат BB&T Center
Главные тренеры
Боб Бонер Барри Тротц
Вратари
Харри Сятери 58:40 (Х. Сятери 59:56) Брэден Холтби
1-й период
Брукс Орпик 03:34
Ларс Эллер 05:35
Мэдисон Боуи 08:35
11:02 Денис Мальгин (Дж. Маккэн)
15:53 Маккензи Уигар
Никлас II Бэкстрем (Е. Кузнецов, А. Овечкин) 17:25
2-й период
21:13 Денис Мальгин
26:40 Денис Мальгин (Дж. Юбердо, В. Трочек)
Александр Овечкин (М. Боуи, Б. Орпик) 27:51
Джон Карлсон (Т. Уилсон, Е. Кузнецов) 37:38
3-й период
40:00 Аарон Экблад
Бретт Коннолли (А. Бураковски, Л. Эллер) 41:52
44:33 Алекс Петровик
44:33 Радим Врбата
44:33 Алекс Петровик
Том Уилсон 44:33
Том Уилсон 51:02
55:51 Майкл Матесон
59:56 Винс Трочек
Том Уилсон 59:56
Статистика
19 Штрафное время 15
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 2
Лучшие игроки
Дж. Карлсон (Вашингтон Кэпиталз), Д. Мальгин (Флорида Пантерз), А. Овечкин (Вашингтон Кэпиталз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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