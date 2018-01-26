«Вашингтон» победил «Флориду» в НХЛ, Овечкин сделал 500-ю передачу в карьере
ТАСС, 26 января. «Вашингтон» победил «Флориду» со счетом 4:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 26 января. «Вашингтон» победил «Флориду» со счетом 4:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Никлас Бэкстрём (18-я минута), Александр Овечкин (28), Джон Карлсон (38), Бретт Коннолли (42). У хозяев дважды отличился Денис Мальгин (12, 27).
Овечкин забросил 30-ю шайбу в сезоне, он стал третьим игроком в истории НХЛ, которому удалось отличиться 30 и более раз в первых 13 сезонах. Ранее это сумели сделать лишь Майк Гартнер и Уэйн Гретцки. Кроме того, Овечкин сделал в матче результативную передачу, которая стала для него 500-й в карьере.
Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов записал на свой счет две голевые передачи. В третьем периоде россиянин получил травму, которая не позволила ему продолжить встречу.
«Вашингтон» прервал серию из трех поражений, клуб занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Флорида» идет на 14-й позиции.
В параллельном матче «Бостон» в гостях одержал победу над «Оттавой» — 3:2. «Бостон» впервые за 40 лет провел 18 матчей подряд, набирая минимум одно очко (14 побед и 4 поражения в овертайме). Продолжительнее серия была лишь в сезоне-1940/41 (23 матча).
|Флорида Пантерз
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2:4
(1:1, 1:2, 0:1)
|Вашингтон Кэпиталз
|Боб Бонер
|Барри Тротц
|Харри Сятери 58:40 (Х. Сятери 59:56)
|Брэден Холтби
|1-й период
|Брукс Орпик
|03:34
|Ларс Эллер
|05:35
|Мэдисон Боуи
|08:35
|11:02
|Денис Мальгин (Дж. Маккэн)
|15:53
|Маккензи Уигар
|Никлас II Бэкстрем (Е. Кузнецов, А. Овечкин)
|17:25
|2-й период
|21:13
|Денис Мальгин
|26:40
|Денис Мальгин (Дж. Юбердо, В. Трочек)
|Александр Овечкин (М. Боуи, Б. Орпик)
|27:51
|Джон Карлсон (Т. Уилсон, Е. Кузнецов)
|37:38
|3-й период
|40:00
|Аарон Экблад
|Бретт Коннолли (А. Бураковски, Л. Эллер)
|41:52
|44:33
|Алекс Петровик
|44:33
|Радим Врбата
|44:33
|Алекс Петровик
|Том Уилсон
|44:33
|Том Уилсон
|51:02
|55:51
|Майкл Матесон
|59:56
|Винс Трочек
|Том Уилсон
|59:56
|19
|Штрафное время
|15
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|2
|Дж. Карлсон (Вашингтон Кэпиталз), Д. Мальгин (Флорида Пантерз), А. Овечкин (Вашингтон Кэпиталз)