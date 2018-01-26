«Вашингтон» победил «Флориду» в НХЛ, Овечкин сделал 500-ю передачу в карьере

Источник: AP 2018

В составе победителей шайбы забросили Никлас Бэкстрём (18-я минута), Александр Овечкин (28), Джон Карлсон (38), Бретт Коннолли (42). У хозяев дважды отличился Денис Мальгин (12, 27).

Овечкин забросил 30-ю шайбу в сезоне, он стал третьим игроком в истории НХЛ, которому удалось отличиться 30 и более раз в первых 13 сезонах. Ранее это сумели сделать лишь Майк Гартнер и Уэйн Гретцки. Кроме того, Овечкин сделал в матче результативную передачу, которая стала для него 500-й в карьере.

Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов записал на свой счет две голевые передачи. В третьем периоде россиянин получил травму, которая не позволила ему продолжить встречу.

«Вашингтон» прервал серию из трех поражений, клуб занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Флорида» идет на 14-й позиции.