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09:15 (мск), источник: Чемпионат.com

«Монреаль» и «Каролина» забросили 11 шайб, Терявяйнен набрал 3 очка

«Каролина Харрикейнз» вырвал победу у «Монреаль Канадиенс» в сверхрезультативном матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: AP 2018

Встреча состоялась на арене «Белл-центр» в Монреале и завершилась со счётом 6:5 в пользу гостей.

В составе «Каролины» дубль оформил Теуво Терявяйнен (2-я и 28-я минуты), также в его активе голевой пас. По одному голу забили Джордан Стаал (9), Джефф Скиннер (28), Дерек Райан (40) и Джастин Уильямс (50). За «Монреаль» две шайбы забросил Шарль Юдон (27, 29), по одной — Брендан Галлахер (27), Джефф Питри (39) и Макс Пачьоретти (50).

Это пятое поражение «Канадиенс» в последних семи матчах.

Монреаль Канадиенс 5:6
(0:2, 4:3, 1:1)
Каролина Харрикейнз
26.01.2018, 03:30 Зрители: 21302 Регулярный чемпионат Centre Bell
Главные тренеры
Клод Жюльен Билл Питерс
Вратари
Кэри Прайс 58:03 Кэм Уорд
1-й период
Теуво Терявяйнен (Джаст. Уильямс, В. Раск) 01:34
Маркус Крюгер 02:31
06:40 Томаш Плеканец
Джордан Стаал (Дж. Фольк, В. Раск) 08:03
10:55 Якоб Де ла Росе
Филлип Ди Джузеппе 10:55
Кэм Уорд 17:29
2-й период
26:08 Шарль Юдон (Дж. Питри, П. Байрон)
26:47 Брендан Галлахер
Джефф Скиннер (Н. Хэнифин, Д. Райан) 27:06
Теуво Терявяйнен 27:35
28:59 Шарль Юдон
38:42 Джефф Питри (М. Пачоретти, Ш. Юдон)
Дерек Райан (Н. Хэнифин, Ли Стемпняк) 39:54
3-й период
40:20 Карл Алзнер
Джордан Стаал 49:24
49:31 Макс Пачоретти (Дж. Питри, Дж. Друэн)
Джастин Уильямс (Т. Терявяйнен, Н. Хэнифин) 49:41
Статистика
9 Штрафное время 11
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
Т. Терявяйнен (Каролина Харрикейнз), Ш. Юдон (Монреаль Канадиенс), Н. Хэнифин (Каролина Харрикейнз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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