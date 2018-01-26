«Монреаль» и «Каролина» забросили 11 шайб, Терявяйнен набрал 3 очка

Встреча состоялась на арене «Белл-центр» в Монреале и завершилась со счётом 6:5 в пользу гостей.

В составе «Каролины» дубль оформил Теуво Терявяйнен (2-я и 28-я минуты), также в его активе голевой пас. По одному голу забили Джордан Стаал (9), Джефф Скиннер (28), Дерек Райан (40) и Джастин Уильямс (50). За «Монреаль» две шайбы забросил Шарль Юдон (27, 29), по одной — Брендан Галлахер (27), Джефф Питри (39) и Макс Пачьоретти (50).