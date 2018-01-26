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«Монреаль» и «Каролина» забросили 11 шайб, Терявяйнен набрал 3 очка
«Каролина Харрикейнз» вырвал победу у «Монреаль Канадиенс» в сверхрезультативном матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Каролина Харрикейнз» вырвал победу у «Монреаль Канадиенс» в сверхрезультативном матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча состоялась на арене «Белл-центр» в Монреале и завершилась со счётом 6:5 в пользу гостей.
В составе «Каролины» дубль оформил Теуво Терявяйнен (2-я и 28-я минуты), также в его активе голевой пас. По одному голу забили Джордан Стаал (9), Джефф Скиннер (28), Дерек Райан (40) и Джастин Уильямс (50). За «Монреаль» две шайбы забросил Шарль Юдон (27, 29), по одной — Брендан Галлахер (27), Джефф Питри (39) и Макс Пачьоретти (50).
Это пятое поражение «Канадиенс» в последних семи матчах.
|Монреаль Канадиенс
|
5:6
(0:2, 4:3, 1:1)
|Каролина Харрикейнз
|Клод Жюльен
|Билл Питерс
|Кэри Прайс 58:03
|Кэм Уорд
|1-й период
|Теуво Терявяйнен (Джаст. Уильямс, В. Раск)
|01:34
|Маркус Крюгер
|02:31
|06:40
|Томаш Плеканец
|Джордан Стаал (Дж. Фольк, В. Раск)
|08:03
|10:55
|Якоб Де ла Росе
|Филлип Ди Джузеппе
|10:55
|Кэм Уорд
|17:29
|2-й период
|26:08
|Шарль Юдон (Дж. Питри, П. Байрон)
|26:47
|Брендан Галлахер
|Джефф Скиннер (Н. Хэнифин, Д. Райан)
|27:06
|Теуво Терявяйнен
|27:35
|28:59
|Шарль Юдон
|38:42
|Джефф Питри (М. Пачоретти, Ш. Юдон)
|Дерек Райан (Н. Хэнифин, Ли Стемпняк)
|39:54
|3-й период
|40:20
|Карл Алзнер
|Джордан Стаал
|49:24
|49:31
|Макс Пачоретти (Дж. Питри, Дж. Друэн)
|Джастин Уильямс (Т. Терявяйнен, Н. Хэнифин)
|49:41
|9
|Штрафное время
|11
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|Т. Терявяйнен (Каролина Харрикейнз), Ш. Юдон (Монреаль Канадиенс), Н. Хэнифин (Каролина Харрикейнз)