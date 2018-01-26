Три очка Малкина помогли «Питтсбургу» победить «Миннесоту» в матче НХЛ
ТАСС, 26 января. «Питтсбург» одержал победу над «Миннесотой» со счетом 6:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 26 января. «Питтсбург» одержал победу над «Миннесотой» со счетом 6:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе хозяев шайбы забросили Доминик Симон (4-я и 43-я минуты), Евгений Малкин (10, 42), Карл Хагелин (30), Брайан Дюмулин (31). У гостей отличились Эрик Стаал (49), Микаэль Гранлунд (51) и Юнас Бродин (52).
В активе Малкина теперь 52 (23 шайбы + 29 передач) очка в текущем сезоне.
«Питтсбург» занимает пятое место в таблице Восточной конференции. «Миннесота» расположилась на девятой позиции на Западе.
В параллельном матче «Тампа» в гостях обыграла «Филадельфию» со счетом 5:1. В составе победителей две шайбы на свой счет записал российский форвард Владислав Наместников. Другой российский нападающий Никита Кучеров оба раза выступил в роли ассистента. «Тампа» одержала третью победу подряд и возглавляет таблицу Восточной конференции.
|Питтсбург Пингвинз
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6:3
(2:0, 2:0, 2:3)
|Миннесота Уайлд
|Майк Салливан
|Брюс Будро
|Кейси Десмит
|Деван Дубник 30:55 (А. Стэлок 30:55)
|1-й период
|03:54
|Доминик Симон (С. Кросби, Ян Коул)
|Джейсон Зукер
|08:37
|09:09
|Евгений Малкин (С. Кросби, Ф. Кессел)
|15:12
|Карл Хагелин
|2-й период
|21:25
|Крис Летанг
|29:28
|Карл Хагелин (Е. Малкин, Ф. Кессел)
|30:55
|Брайан Дюмулин (С. Кросби, К. Хагелин)
|33:11
|Патрик Хернквист
|37:18
|Доминик Симон
|3-й период
|Мэтью Дамба
|41:28
|41:42
|Евгений Малкин (Ф. Кессел, Джаст. Шульц)
|42:32
|Доминик Симон
|Эрик Стаал (Н. Проссер, М. Фолиньо)
|48:44
|50:15
|Жан-Себастьян Ди
|Микаэль Гранлунд (Р. Сутер, Д. Зукер)
|50:50
|Юнас Бродин (М. Фолиньо, Э. Стаал)
|51:46
|10
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|1
|Е. Малкин (Питтсбург Пингвинз), Д. Симон (Питтсбург Пингвинз), С. Кросби (Питтсбург Пингвинз)