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09:10 (мск), источник: ТАСС

Три очка Малкина помогли «Питтсбургу» победить «Миннесоту» в матче НХЛ

ТАСС, 26 января. «Питтсбург» одержал победу над «Миннесотой» со счетом 6:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: AP 2018

В составе хозяев шайбы забросили Доминик Симон (4-я и 43-я минуты), Евгений Малкин (10, 42), Карл Хагелин (30), Брайан Дюмулин (31). У гостей отличились Эрик Стаал (49), Микаэль Гранлунд (51) и Юнас Бродин (52).

В активе Малкина теперь 52 (23 шайбы + 29 передач) очка в текущем сезоне.

«Питтсбург» занимает пятое место в таблице Восточной конференции. «Миннесота» расположилась на девятой позиции на Западе.

В параллельном матче «Тампа» в гостях обыграла «Филадельфию» со счетом 5:1. В составе победителей две шайбы на свой счет записал российский форвард Владислав Наместников. Другой российский нападающий Никита Кучеров оба раза выступил в роли ассистента. «Тампа» одержала третью победу подряд и возглавляет таблицу Восточной конференции.

Питтсбург Пингвинз 6:3
(2:0, 2:0, 2:3)
Миннесота Уайлд
26.01.2018, 03:00 Регулярный чемпионат PPG Paints Arena
Главные тренеры
Майк Салливан Брюс Будро
Вратари
Кейси Десмит Деван Дубник 30:55 (А. Стэлок 30:55)
1-й период
03:54 Доминик Симон (С. Кросби, Ян Коул)
Джейсон Зукер 08:37
09:09 Евгений Малкин (С. Кросби, Ф. Кессел)
15:12 Карл Хагелин
2-й период
21:25 Крис Летанг
29:28 Карл Хагелин (Е. Малкин, Ф. Кессел)
30:55 Брайан Дюмулин (С. Кросби, К. Хагелин)
33:11 Патрик Хернквист
37:18 Доминик Симон
3-й период
Мэтью Дамба 41:28
41:42 Евгений Малкин (Ф. Кессел, Джаст. Шульц)
42:32 Доминик Симон
Эрик Стаал (Н. Проссер, М. Фолиньо) 48:44
50:15 Жан-Себастьян Ди
Микаэль Гранлунд (Р. Сутер, Д. Зукер) 50:50
Юнас Бродин (М. Фолиньо, Э. Стаал) 51:46
Статистика
10 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
Е. Малкин (Питтсбург Пингвинз), Д. Симон (Питтсбург Пингвинз), С. Кросби (Питтсбург Пингвинз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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