Три очка Малкина помогли «Питтсбургу» победить «Миннесоту» в матче НХЛ

Источник: AP 2018

В составе хозяев шайбы забросили Доминик Симон (4-я и 43-я минуты), Евгений Малкин (10, 42), Карл Хагелин (30), Брайан Дюмулин (31). У гостей отличились Эрик Стаал (49), Микаэль Гранлунд (51) и Юнас Бродин (52).

В активе Малкина теперь 52 (23 шайбы + 29 передач) очка в текущем сезоне.

«Питтсбург» занимает пятое место в таблице Восточной конференции. «Миннесота» расположилась на девятой позиции на Западе.