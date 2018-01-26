«Тампа» разгромила «Филадельфию», Наместников оформил дубль, у Кучерова 2 очка
«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал уверенную победу над «Филадельфией Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал уверенную победу над «Филадельфией Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча состоялась на арене «Веллс Фарго-центр» в Филадельфии и завершилась со счётом 5:1 в пользу гостей.
Первый период прошёл без забитых голов, а во втором «Тампа» забросила 3 шайбы — отличились Брейден Пойнт (21-я минута), Янни Гурд (30) и Райан Кэллахэн (38). В третьем периоде дубль в составе «Лайтнинг» оформил Владислав Наместников (55, 58). В составе «Флайерз» шайбу забросил Трэвис Конечны (54).
Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 36 из 37 бросков по своим воротам. Нападающие Никита Кучеров и Стивен Стэмкос отдали по 2 голевые передачи. На счету Стэмкоса теперь 300 результативных пасов в НХЛ. Защитник «лётчиков» Иван Проворов отыграл 21 минуту 24 секунды.
«Лайтнинг» выиграли третий матч кряду, а вот победная серия «Флайерз» прервалась на отметке четырёх встреч.
|Филадельфия Флайерз
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1:5
(0:0, 0:3, 1:2)
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|Дэйв Хэкстол
|Джон Купер
|Михал Нойвирт 52:40 (М. Нойвирт 53:18)
|Андрей Василевский
|1-й период
|18:14
|Михаэль Раффль
|2-й период
|Брэйден Пойнт (Т. Джонсон)
|20:25
|Тайлер Джонсон
|26:02
|Янни Гурд (Мэт. Пека, Д. Джирарди)
|29:56
|Дэн Джирарди
|36:57
|Райан Кэллахэн
|37:29
|3-й период
|Алекс Киллорн
|45:04
|Владислав Наместников
|51:27
|53:18
|Трэвис Конекны (Я. Ворачек, К. Жиру)
|Владислав Наместников (Н. Кучеров, С. Стэмкос)
|54:05
|Владислав Наместников (С. Стэмкос, Н. Кучеров)
|57:11
|59:50
|Скотт Лотон
|12
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|Анд. Василевский (Тампа-Бэй Лайтнинг), В. Наместников (Тампа-Бэй Лайтнинг), Р. Кэллахэн (Тампа-Бэй Лайтнинг)