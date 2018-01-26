«Тампа» разгромила «Филадельфию», Наместников оформил дубль, у Кучерова 2 очка

Источник: AP 2018

Встреча состоялась на арене «Веллс Фарго-центр» в Филадельфии и завершилась со счётом 5:1 в пользу гостей.

Первый период прошёл без забитых голов, а во втором «Тампа» забросила 3 шайбы — отличились Брейден Пойнт (21-я минута), Янни Гурд (30) и Райан Кэллахэн (38). В третьем периоде дубль в составе «Лайтнинг» оформил Владислав Наместников (55, 58). В составе «Флайерз» шайбу забросил Трэвис Конечны (54).

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 36 из 37 бросков по своим воротам. Нападающие Никита Кучеров и Стивен Стэмкос отдали по 2 голевые передачи. На счету Стэмкоса теперь 300 результативных пасов в НХЛ. Защитник «лётчиков» Иван Проворов отыграл 21 минуту 24 секунды.