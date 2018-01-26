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09:12 (мск), источник: Чемпионат.com

«Тампа» разгромила «Филадельфию», Наместников оформил дубль, у Кучерова 2 очка

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал уверенную победу над «Филадельфией Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: AP 2018

Встреча состоялась на арене «Веллс Фарго-центр» в Филадельфии и завершилась со счётом 5:1 в пользу гостей.

Первый период прошёл без забитых голов, а во втором «Тампа» забросила 3 шайбы — отличились Брейден Пойнт (21-я минута), Янни Гурд (30) и Райан Кэллахэн (38). В третьем периоде дубль в составе «Лайтнинг» оформил Владислав Наместников (55, 58). В составе «Флайерз» шайбу забросил Трэвис Конечны (54).

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 36 из 37 бросков по своим воротам. Нападающие Никита Кучеров и Стивен Стэмкос отдали по 2 голевые передачи. На счету Стэмкоса теперь 300 результативных пасов в НХЛ. Защитник «лётчиков» Иван Проворов отыграл 21 минуту 24 секунды.

«Лайтнинг» выиграли третий матч кряду, а вот победная серия «Флайерз» прервалась на отметке четырёх встреч.

Филадельфия Флайерз 1:5
(0:0, 0:3, 1:2)
Тампа-Бэй Лайтнинг
26.01.2018, 03:00 Регулярный чемпионат Wells Fargo Center
Главные тренеры
Дэйв Хэкстол Джон Купер
Вратари
Михал Нойвирт 52:40 (М. Нойвирт 53:18) Андрей Василевский
1-й период
18:14 Михаэль Раффль
2-й период
Брэйден Пойнт (Т. Джонсон) 20:25
Тайлер Джонсон 26:02
Янни Гурд (Мэт. Пека, Д. Джирарди) 29:56
Дэн Джирарди 36:57
Райан Кэллахэн 37:29
3-й период
Алекс Киллорн 45:04
Владислав Наместников 51:27
53:18 Трэвис Конекны (Я. Ворачек, К. Жиру)
Владислав Наместников (Н. Кучеров, С. Стэмкос) 54:05
Владислав Наместников (С. Стэмкос, Н. Кучеров) 57:11
59:50 Скотт Лотон
Статистика
12 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Анд. Василевский (Тампа-Бэй Лайтнинг), В. Наместников (Тампа-Бэй Лайтнинг), Р. Кэллахэн (Тампа-Бэй Лайтнинг)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Филадельфия Флайерз
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