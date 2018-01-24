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09:57 (мск), источник: ТАСС

Хоккеист «Бостона» Маршанд дисквалифицирован на пять матчей за грубую игру

ТАСС, 25 января. Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Бостон» Брэд Маршанд получил пятиматчевую дисквалификацию за удар соперника локтем в голову. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В ночь на 24 января в третьем периоде матча против «Нью-Джерси» канадец ударил локтем по голове нападающего соперника Маркуса Юханссона. Швед не смог продолжить встречу, позднее он был помещен в список травмированных с подозрением на сотрясение мозга. Маршанд в результате инцидента не получил даже двухминутного удаления.

Маршанд получает дисквалификацию в шестой раз в карьере, кроме того, трижды он наказывался денежным штрафом. Канадский нападающий сможет сыграть за «Бостон» только 7 февраля в матче против «Рейнджерс».

Маршанд проводит девятый сезон в НХЛ. В нынешнем чемпионате он является лучшим снайпером и бомбардиром своей команды — 50 (21 гол + 29 передач) очков.

Бостон Брюинз 3:2
(0:0, 3:2, 0:0)
Нью-Джерси Дэвилз
24.01.2018, 03:00 Зрители: 17565 Регулярный чемпионат TD Garden
Главные тренеры
Брюс Кэссиди Джон Хайнс
Вратари
Туукка Раск Кори Шнайдер 40:00 (К. Эплби 40:00-58:33, К. Эплби 59:15-59:19)
1-й период
01:44 Брэндон Карло
Кайл Палмиери 15:38
15:51 Мэтт Гржельчик
2-й период
Майлс Вуд (У. Батчер, Н. Хишир) 22:05
27:03 Райли Нэш (Д. Хейнен)
Дэймон Сиверсон (М. Юханссон, П. Заха) 29:03
30:00 Мэтт Гржельчик
Майлс Вуд 31:30
Майлс Вуд 31:30
Маркус Юханссон 32:03
32:53 Патрис Бержерон (Б. Маршан, Т. Краг)
39:27 Брэд Маршан (Д. Пастрняк)
3-й период
56:12 Адам Маккуэйд
Статистика
8 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Т. Раск (Бостон Брюинз), Б. Маршан (Бостон Брюинз), Д. Сиверсон (Нью-Джерси Дэвилз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Бостон Брюинз
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Нью-Джерси Дэвилз
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НХЛ
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