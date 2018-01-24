Хоккеист «Бостона» Маршанд дисквалифицирован на пять матчей за грубую игру

В ночь на 24 января в третьем периоде матча против «Нью-Джерси» канадец ударил локтем по голове нападающего соперника Маркуса Юханссона. Швед не смог продолжить встречу, позднее он был помещен в список травмированных с подозрением на сотрясение мозга. Маршанд в результате инцидента не получил даже двухминутного удаления.

Маршанд получает дисквалификацию в шестой раз в карьере, кроме того, трижды он наказывался денежным штрафом. Канадский нападающий сможет сыграть за «Бостон» только 7 февраля в матче против «Рейнджерс».