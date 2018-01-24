Антипин — о первом сезоне в «Баффало»: Очевидно, что хотелось бы большего
Защитник «Баффало Сэйбрз» Виктор Антипин рассказал о своём первом сезоне в НХЛ.
Защитник «Баффало Сэйбрз» Виктор Антипин рассказал о своём первом сезоне в НХЛ.
«В начале января перенёс обычное пищевое отравление. Пару дней не было аппетита, поэтому почти не ел и потерял в весе. Но потом всё нормализовалось. Дней за пять всё пришло в норму. Конечно, тяжело было поначалу после болезни тренироваться. Но сейчас чувствую себя нормально.
Редко попадал в состав в последнее время. Я не такой уж молодой игрок и всё прекрасно понимаю,
Комфортно себя чувствую в раздевалке. Может, действительно не так много разговариваю
В этом сезоне Антипин принял участие в 25 матчах, в которых отдал четыре результативные передачи при показателе полезности «-2».