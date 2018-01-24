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24 января, источник: Чемпионат.com

Антипин — о первом сезоне в «Баффало»: Очевидно, что хотелось бы большего

Защитник «Баффало Сэйбрз» Виктор Антипин рассказал о своём первом сезоне в НХЛ.

Источник: AP 2018

«В начале января перенёс обычное пищевое отравление. Пару дней не было аппетита, поэтому почти не ел и потерял в весе. Но потом всё нормализовалось. Дней за пять всё пришло в норму. Конечно, тяжело было поначалу после болезни тренироваться. Но сейчас чувствую себя нормально.

Редко попадал в состав в последнее время. Я не такой уж молодой игрок и всё прекрасно понимаю, какого-то психологического давления нет. Но очевидно, что мне хотелось бы большего. Нужно добавить в активности и в движении шайбы. Хотя это непросто сделать, когда играешь в таком графике, как у меня сейчас. Когда мало играешь, проявить себя сложно.

Комфортно себя чувствую в раздевалке. Может, действительно не так много разговариваю из-за языкового барьера, но всё равно поддерживаю дружелюбные отношения со многими. Во второй части сезона нужно играть и демонстрировать тот хоккей, из-за которого меня сюда и взяли, — цитирует хоккеиста русская версия официального сайта НХЛ.

В этом сезоне Антипин принял участие в 25 матчах, в которых отдал четыре результативные передачи при показателе полезности «-2».

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