«Коламбус» проиграл «Вегасу», Панарин отдал голевую передачу

Источник: AP 2018

В составе «Вегаса» отличились Вильям Карлссон (9-я и 50-я минуты), Колин Миллер (28), Брэд Хант (30), Джеймс Нил (33), Эрик Хаула (59). За «Коламбус» шайбы забросили Маркус Нутиваара (16), Джош Андерсон (27) и Мэтт Калверт (53).

Российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин провел на площадке 19 минут 55 секунд, сделав одну результативную передачу. 26-летний россиянин набрал 39-е очко за результативность в сезоне, всего на его счету теперь 12 шайб и 27 голевых передач за 48 матчей в текущем чемпионате. Российский вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 32 из 37 бросков, шестую шайбу «Вегас» забросил, когда «Коламбус» снял вратаря.

«Коламбус» потерпел третье поражение в последних четырех матчах и занимает седьмое место в Восточной конференции с 55 очками после 48 игр. «Вегас» лидирует в Западной конференции, набрав 68 очков в 47 встречах. В следующем матче в пятницу «Вегас» сыграет в гостях с «Нью- Йорк Айлендерс», «Коламбус» примет «Аризону».