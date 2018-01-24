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Шайба Тарасенко помогла «Сент-Луису» обыграть «Оттаву»
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Хоккеисты «Сент-Луис Блюз» на своей площадке нанесли поражение «Оттаве Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Хоккеисты «Сент-Луис Блюз» на своей площадке нанесли поражение «Оттаве Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча, прошедшая во вторник в
Результаты других матчей дня:
«Монреаль Канадиенс» — «Колорадо Эвеланш» — 4:2,
«Детройт Ред Уингз» — «Филадельфия Флайерз» — 2:3 (в овертайме),
«Бостон Брюинз» — «Нью-Джерси Девилз» — 3:2,
«Питтсбург Пингвинз» — «Каролина Харрикейнз» — 3:1.
|Сент-Луис Блюз
|
3:0
(1:0, 0:0, 2:0)
|Оттава Сенаторз
|Майк Йео
|Ги Буше
|Картер Хаттон
|Крэйг Андерсон 57:11 (К. Андерсон 57:34)
|1-й период
|04:02
|Иван Барбашев
|Зак Смит
|09:35
|16:21
|Владимир Соботка (Б. Шенн, Р. Бортуццо)
|2-й период
|23:38
|Роберт Бортуццо
|23:38
|Роберт Бортуццо
|Бобби Райан
|34:26
|3-й период
|46:10
|Владимир Тарасенко (К. Парэйко, К. Бродзяк)
|Тома Шабо
|47:27
|57:34
|п.в.
|Брэйден Шенн (А. Пьетранджело, А. Стин)
|58:58
|Дмитрий Яшкин
|8
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|В. Соботка (Сент-Луис Блюз), К. Хаттон (Сент-Луис Блюз), В. Тарасенко (Сент-Луис Блюз)