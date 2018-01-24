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10:31 (мск), источник: Р-Спорт

Шайба Тарасенко помогла «Сент-Луису» обыграть «Оттаву»

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Хоккеисты «Сент-Луис Блюз» на своей площадке нанесли поражение «Оттаве Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: AP 2018

Встреча, прошедшая во вторник в Сент-Луисе, завершилась победой хозяев со счетом 3:0 (1:0, 0:0, 2:0). Шайбы забросили Владимир Соботка (17-я минута), российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко (47) и Брэйден Шенн (58). После игры Тарасенко был признан третьей звездой матча.

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Результаты других матчей дня:

«Монреаль Канадиенс» — «Колорадо Эвеланш» — 4:2,

«Детройт Ред Уингз» — «Филадельфия Флайерз» — 2:3 (в овертайме),

«Бостон Брюинз» — «Нью-Джерси Девилз» — 3:2,

«Питтсбург Пингвинз» — «Каролина Харрикейнз» — 3:1.

Сент-Луис Блюз 3:0
(1:0, 0:0, 2:0)
Оттава Сенаторз
24.01.2018, 04:00 Зрители: 18505 Регулярный чемпионат Scottrade Center
Главные тренеры
Майк Йео Ги Буше
Вратари
Картер Хаттон Крэйг Андерсон 57:11 (К. Андерсон 57:34)
1-й период
04:02 Иван Барбашев
Зак Смит 09:35
16:21 Владимир Соботка (Б. Шенн, Р. Бортуццо)
2-й период
23:38 Роберт Бортуццо
23:38 Роберт Бортуццо
Бобби Райан 34:26
3-й период
46:10 Владимир Тарасенко (К. Парэйко, К. Бродзяк)
Тома Шабо 47:27
57:34 п.в. Брэйден Шенн (А. Пьетранджело, А. Стин)
58:58 Дмитрий Яшкин
Статистика
8 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
В. Соботка (Сент-Луис Блюз), К. Хаттон (Сент-Луис Блюз), В. Тарасенко (Сент-Луис Блюз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Сент-Луис Блюз
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