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10:23 (мск), источник: Р-Спорт

«Даллас» дома разгромил «Флориду», Радулов сделал дубль и отдал передачу

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Хоккеисты «Даллас Старз» с крупным счетом обыграли «Флориду Пантерз» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: AP 2018

Игра, прошедшая во вторник в Далласе, завершилась победой хозяев со счетом 6:1 (1:0, 2:1, 3:0). Дубль в составе «Старз» сделал Александр Радулов (30-я и 53-я минуты), еще по шайбе забросили Девин Шор (16), Джейми Бенн (27), Маттиас Янмарк-Нюлен (46) и Тайлер Питлик (53). У «Флориды» отличился Аарон Экблад (36). Помимо двух шайб Радулов записал на свой счет одну голевую передачу и после игры был признан первой звездой матча.

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В другом матче дня «Тампа Бэй Лайтнинг» на выезде в овертайме обыграла «Нэшвилл Предаторз» — 4:3. В основное время одну из шайб у «Тампы» забросил Владислав Наместников. В овертайме россиянин отдал голевую передачу Янни Гурду.

Даллас Старз 6:1
(1:0, 2:1, 3:0)
Флорида Пантерз
24.01.2018, 04:30 Зрители: 17987 Регулярный чемпионат American Airlines Center
Главные тренеры
Кен Хичкок Боб Бонер
Вратари
Бен Бишоп Джеймс Раймер 03:48 (Х. Сятери 03:48)
1-й период
03:48 Антуан Руссель
Кит Яндл 03:48
05:49 Радек Факса
Майкл Хэйли 05:49
Майкл Хэйли 05:49
Майкл Хэйли 05:49
07:59 Тайлер Сегин
07:59 Александр Радулов
Аарон Экблад 07:59
12:11 Эса Линделл
14:25 Диллон Хитерингтон
14:25 Диллон Хитерингтон
14:25 Радек Факса
Алекс Петровик 14:25
Алекс Петровик 14:25
Алекс Петровик 14:25
Дерек Маккензи 14:25
15:45 Девин Шор (Й. Клингберг, Э. Линделл)
16:31 Джейсон Дикинсон
2-й период
26:43 Джейми Бенн (А. Радулов, Г. Патерин)
Майкл Хэйли 29:09
Винс Трочек 29:47
29:57 Александр Радулов (Дж. Спецца, Т. Сегин)
33:50 Джейсон Дикинсон
Майкл Хэйли 33:50
Майкл Хэйли 33:50
Аарон Экблад (Н. Бьюгстад, Д. Мальгин) 35:47
Коннор Брикли 39:51
3-й период
43:14 Радек Факса
45:16 Маттиас Янмарк (Д. Шор, Й. Клингберг)
52:06 Александр Радулов
52:26 Тайлер Питлик (А. Руссель, Д. Хэмьюс)
55:12 Эса Линделл
Евгений Дадонов 55:17
57:38 Бретт Ритчи
Коннор Брикли 57:38
58:01 Стивен Джонс
Джейми Макгинн 58:01
Статистика
54 Штрафное время 84
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
А. Радулов (Даллас Старз), Д. Шор (Даллас Старз), Й. Клингберг (Даллас Старз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Даллас Старз
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