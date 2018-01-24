«Даллас» дома разгромил «Флориду», Радулов сделал дубль и отдал передачу
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Хоккеисты «Даллас Старз» с крупным счетом обыграли «Флориду Пантерз» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Хоккеисты «Даллас Старз» с крупным счетом обыграли «Флориду Пантерз» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.
Игра, прошедшая во вторник в Далласе, завершилась победой хозяев со счетом 6:1 (1:0, 2:1, 3:0). Дубль в составе «Старз» сделал Александр Радулов (30-я и 53-я минуты), еще по шайбе забросили Девин Шор (16), Джейми Бенн (27), Маттиас
В другом матче дня «Тампа Бэй Лайтнинг» на выезде в овертайме обыграла «Нэшвилл Предаторз» — 4:3. В основное время одну из шайб у «Тампы» забросил Владислав Наместников. В овертайме россиянин отдал голевую передачу Янни Гурду.
|Даллас Старз
|
6:1
(1:0, 2:1, 3:0)
|Флорида Пантерз
|Кен Хичкок
|Боб Бонер
|Бен Бишоп
|Джеймс Раймер 03:48 (Х. Сятери 03:48)
|1-й период
|03:48
|Антуан Руссель
|Кит Яндл
|03:48
|05:49
|Радек Факса
|Майкл Хэйли
|05:49
|Майкл Хэйли
|05:49
|Майкл Хэйли
|05:49
|07:59
|Тайлер Сегин
|07:59
|Александр Радулов
|Аарон Экблад
|07:59
|12:11
|Эса Линделл
|14:25
|Диллон Хитерингтон
|14:25
|Диллон Хитерингтон
|14:25
|Радек Факса
|Алекс Петровик
|14:25
|Алекс Петровик
|14:25
|Алекс Петровик
|14:25
|Дерек Маккензи
|14:25
|15:45
|Девин Шор (Й. Клингберг, Э. Линделл)
|16:31
|Джейсон Дикинсон
|2-й период
|26:43
|Джейми Бенн (А. Радулов, Г. Патерин)
|Майкл Хэйли
|29:09
|Винс Трочек
|29:47
|29:57
|Александр Радулов (Дж. Спецца, Т. Сегин)
|33:50
|Джейсон Дикинсон
|Майкл Хэйли
|33:50
|Майкл Хэйли
|33:50
|Аарон Экблад (Н. Бьюгстад, Д. Мальгин)
|35:47
|Коннор Брикли
|39:51
|3-й период
|43:14
|Радек Факса
|45:16
|Маттиас Янмарк (Д. Шор, Й. Клингберг)
|52:06
|Александр Радулов
|52:26
|Тайлер Питлик (А. Руссель, Д. Хэмьюс)
|55:12
|Эса Линделл
|Евгений Дадонов
|55:17
|57:38
|Бретт Ритчи
|Коннор Брикли
|57:38
|58:01
|Стивен Джонс
|Джейми Макгинн
|58:01
|54
|Штрафное время
|84
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|1
|А. Радулов (Даллас Старз), Д. Шор (Даллас Старз), Й. Клингберг (Даллас Старз)