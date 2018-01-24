«Даллас» дома разгромил «Флориду», Радулов сделал дубль и отдал передачу

Игра, прошедшая во вторник в Далласе, завершилась победой хозяев со счетом 6:1 (1:0, 2:1, 3:0). Дубль в составе «Старз» сделал Александр Радулов (30-я и 53-я минуты), еще по шайбе забросили Девин Шор (16), Джейми Бенн (27), Маттиас Янмарк-Нюлен (46) и Тайлер Питлик (53). У «Флориды» отличился Аарон Экблад (36). Помимо двух шайб Радулов записал на свой счет одну голевую передачу и после игры был признан первой звездой матча.