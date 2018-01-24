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01:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Никита Кучеров: «Харт Трофи»? Какой приз мне могут дать с такой игрой?

Российский форвард «Тампы» после победы над «Чикаго» (2:0) рассказал корреспонденту «СЭ» о неудачах «Лайтнинг» в январе, детском фото с Яромиром Ягром и своих познаниях в футболе.

Источник: AFP 2018

КОНЕЧНО, СЛЕЖУ ЗА ГОНКОЙ БОМБАРДИРОВ

В понедельник в «СЭ» вышел большой материал нашего обозревателя Игоря Рабинера — «Нераскрученная суперзвезда. Уникальные подробности карьеры Кучерова», в котором мама российского форварда, его детский тренер Геннадий Курдин и агент Дэн Мильштейн рассказали о невероятном пути Никиты — от хоккейной школы «Белые Медведи» до лучшего бомбардира НХЛ и одного из главных претендентов на звание MVP регулярного чемпионата заокеанской лиги. А вчера команде Кучерова, «Тампе», удалось прервать неприятную серию из трех поражений подряд (общая разница шайб: 4−14) — «Лайтнинг» обыграли на выезде «Чикаго» (2:0). После окончания матча Никита подробно ответил на вопросы корреспондента «СЭ», в том числе вспомнив некоторые яркие моменты из нашего материала — непопадание в 4 года в футбольную секцию и встречу в 12 лет с Яромиром Ягром.

— Сегодня «Тампа» выиграла после трех поражений подряд. Стало полегче в психологическом плане? — вопрос Кучерову.

— Да, может быть, груз поражений и спал. Мы потихоньку выкарабкиваемся, я надеюсь.

— Улыбаетесь — это уже хорошо.

— Забить не могу, — сетует Никита. — Что еще делать остается?!

— Не везет, в концовке третьего периода в перекладину попали.

— Сперва вратарю в плечо, а потом шайба от плеча в перекладину и… отлетела.

— Вы — первый в гонке бомбардиров НХЛ. Эксперты называют вас главным претендентом на «Харт Трофи»…

— Разве с такой игрой меня можно назвать претендентом?.. Не знаю, какой приз мне могут дать. Это просто никуда не годится. Какая гонка для меня может быть? Надо думать, что делать. Может, немного успокоиться нужно, а то нервничаю, тороплюсь забить побыстрее. Хладнокровие, видимо, пропало немножко.

— Следите за списком бомбардиров? Нэйтан Маккиннон из «Колорадо» почти вас догнал — отставание всего два очка.

— Конечно, слежу. Каждый день по телеку об этом говорят — тяжело не заметить. Ребята набирают по три-четыре очка за игру, с ТАКИМИ глазами на это смотришь и думаешь: один матч хотя бы такой. Пока не было таких встреч, так что остается смотреть и… грустить… И улыбаться.

— Андрей Василевский сегодня отразил 40 бросков и вытащил «Тампу».

— Вася всегда молодец! Все уверены в нем. Когда он в воротах, когда у него идет игра, все знают, что если кто-то ошибется, он спасет. Вася в порядке, вот он может за индивидуальные призы бороться.

— С другом-то бороться за призы всегда веселее.

— Это да!

Андрей ВАСИЛЕВСКИЙ | Источник: AFP 2018

ВАСЯ НАС ВЫТАЩИЛ В НУЖНЫЙ МОМЕНТ. КАК ОБЫЧНО

— В чем на ваш взгляд причины неудачной серии «Тампы»? В последних трех играх до «Чикаго» — три поражения.

— Спад случился. Конечно, тяжело пройти все 82 игры на одном дыхании. Есть взлеты и падения. Сейчас главное — упростить свою игру, чтобы поменьше ошибок было, успокоиться. Порой нужно пойти на ворота и грязный гол забить либо наоборот бросить от красной линии — может, залетит «бабочка». В общем, нестандартный гол забить.

Вместе с командой нам нужно мысленно вернуться к истокам, к началу сезона, вспомнить, что мы тогда делали. Быть единым кулаком с ребятами, не одному кому-то выкарабкиваться, а всем вместе, поддерживать друг друга. С «Блэкхокс» вот неплохо сыграли. Надеюсь, мы возвращаемся на круги своя.

Во встрече с «Чикаго» много удалений было по ходу встречи. Минут десять мы играли в меньшинстве. Из-за этого хозяева подхватили ритм, и мы почувствовали, что немного отдали игру. Но у нас ребята хорошо действовали в меньшинстве — «пять на три выстояли». И Вася нас вытащил в нужный момент. Как обычно.

— Травма Хедмана сильно подкосила оборону «Тампу»?

— Тяжело видеть ребят, которые получают травмы, особенно Витю — одного из лучших защитников в НХЛ. Прошлый сезон у него выдался хорошим, в этом тоже он на высоте. Видно было тот потенциал, который у него есть. Он каждый год продолжает прибавлять. Травма — это неприятно, но подобные ситуации дают возможность и другим игрокам раскрыть себя. Стало больше времени у тех защитников, которые сидели в запасе.

— Например, у Михаила Сергачева?

— А что Миша? У него и так все нормально. Я бы его на самом деле по другому использовал, давал бы больше игрового времени. Чем чаще на льду, тем увереннее в себе он становится. Конечно, тренерам решать, что с ним делать. Но мне нравится, как он играет. Для 19 лет, я вам скажу, совсем уж неплохо (смеется).

ЯГР БЫЛ МОИМ ИДОЛОМ

— В понедельник в «Спорт-Экспрессе» вышел большой материал, в котором про вас рассказывают ваша мама, первый тренер и агент. Читали?

— Читал, конечно.

— В нем есть фотография юного мальчика Никиты с Яромиром Ягром. Помните, когда это фото было сделано?

— Конечно, помню. Не помню, сколько мне лет было, но сам момент остался в памяти.

Юный Никита КУЧЕРОВ и Яромир ЯГР, выступавший в то время за "Авангард", у входа в московскую хоккейную школу "Белые медведи" | Источник: Спорт-Экспресс

— Вам двенадцать было.

— В те годы увидеть такого игрока, приехавшего специально к нам, в хоккейную школу «Белые Медведи», — это было нечто. Сам Ягр приехал к нам! Потратил свое время и приехал. Для ребят и для меня в том числе это был важный день: мы познакомились со звездой, пожали руку самому Яромиру и получили от него призы. Замечательный день был, наполненный кучей эмоций. Почаще бы таких игроков видеть.

Именно такие встречи с мастерами своего дела, подобные мероприятия помогают детям, вдохновляют их продолжать работать, не останавливаться и идти по стопам выдающихся спортсменов. Ягр для меня был идолом тогда. Сразу появляется стремление добиться таких же успехов. Конечно, у него нереальные достижения в карьере.

— Думали ли в 12 лет, что будете играть с Яромиром в одной лиге и находиться на его месте — лучшего бомбардира лиги?

— Да, бросьте, что вы? Я вообще не то что не думал, а даже не знал, что такое Канада и Америка до 15 лет, до того момента, пока мои знакомые ребята не начали уезжать за океан. Я даже не знал, что такое «агент» (смеется). В те годы я просто не думал об этом. У меня был тренер, я его слушал, старался играть правильно, получал удовольствие, жил просто день ото дня, от игры к игре. Всегда хотелось ехать на тренировку. В те годы время на катке для меня было лучше, чем посещение школы.

— А сейчас вы играете в одной лиге с 45-летним Ягром.

— Когда смотришь на него и понимаешь, до каких лет он доиграл, чувствуешь, что секрет кроется в его мастерстве, и том, как он следит за своим телом. Уже в мои годы, а мне-то всего ничего, у меня что-то побаливать начинает, а представьте, как ему в 45!

Его тело разваливается, наверное, на части, а он до сих пор на плаву, среди лучших. Хочется по его стопам идти. Нужно следить и за собой, и за питанием, и организм восстанавливать правильно, должное время на отдых и сон отводить. Игр-то много в сезоне. Вот у нас есть Вася, который любого переплюнет в знаниях о диетах и тому подобному. Есть, у кого учится.

Антон СТРОЛЬМАН и Виктор ХЕДМАН | Источник: AFP 2018

ХЕДМАН И СТРОЛЬМАН ЗНАЮТ ОБ РФПЛ БОЛЬШЕ, ЧЕМ Я

— Ваша мама в интервью «СЭ» рассказала, как вас в секцию по футболу не взяли.

— Тренер не хотел меня брать. Я маленький был. Моего брата, Дениса, взяли, потому что он по возрасту подходил, а мне всего 4 года было. Тренер сказал, что я им не нужен.

— Жалеете, что так случилось?

— Нет. Я попал в хоккей, встретил хороших людей, мне попался замечательный тренер Геннадий Геннадьевич Курдин, с удовольствием провел с ним бок о бок полжизни. С ним всегда было интересно — на каждой тренировке было что-то новое, позитивное. В то же время мы много с мячиком играли: и в гандбол, и в баскетбол, летом — в футбол. Я пытался развиваться во всех направлениях, чтобы разносторонним спортсменом быть.

— Сейчас следите ли за футболом?

— У нас есть в команде шведы — Виктор Хедман и Антон Строльман — они вот ТАКИЕ футболисты. Любую новость у них спросишь — они все знают: какой трансфер произошел, кто кого подписал, кто где играет. Они даже о российской лиге знают больше, чем я.

— О чемпионате мира в России не рассказывают вам?

— Нет, только спрашивают, в каких городах будут матчи. Я-то вообще ничего не знаю. Только слышал, что в Питере напороли со стадионом.

Евгений МАЛКИН | Источник: AFP 2018

ВЗЯЛ БЫ ПОБОЛЬШЕ РОССИЯН НА МАТЧ ЗВЕЗД

— Матч Звезд пройдет в этом году в Тампе. Чувствуете приближение праздника в городе?

— Сейчас у нас выездная серия, но до нашего отъезда все там тихо было. Тампа — город сам по себе весьма спокойный.

— Не маловато ли россиян позвали? Ни Малкина, ни Тарасенко, ни Бобровского нет.

— Я бы их взял на Матч Звезд. Посмотреть на них всегда приятно, время вместе провести, поболтать. Панарина вот тоже нет. Но я не знаю, что там и к чему.

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