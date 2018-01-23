«Тампа Бэй» всухую обыграла «Чикаго», Василевский сделал 40 сейвов
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Хоккеисты «Тампы Бэй Лайтнинг» на выезде переиграли «Чикаго Блэкхокс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Хоккеисты «Тампы Бэй Лайтнинг» на выезде переиграли «Чикаго Блэкхокс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Игра, прошедшая в понедельник в Чикаго, завершилась победой «Тампы» со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0). Шайбы забросили Крис Куниц (38-я минута) и Янни Гурд (59). Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский провел на льду весь матч и отразил 40 бросков, записав на свой счет седьмой «сухой» матч в текущем сезоне.
Таким образом, Василевский повторил клубный рекорд «Тампы» по количеству «сухих» матчей, который в сезоне-2001/02 установил его соотечественник Николай Хабибулин. После игры вратарь «Лайтнинг» был признан первой звездой матча.
Другие матчи понедельника завершились следующим образом:
«Миннесота» — «Оттава» — 3:1,
«Аризона» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 3:2 (в овертайме),
«Калгари» — «Баффало» — 1:2 (в овертайме).
|Чикаго Блэкхокс
|
0:2
(0:0, 0:1, 0:1)
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|Джоэль Кенневилль
|Джон Купер
|Джеффри Майкл Гласс 58:41
|Андрей Василевский
|1-й период
|02:00
|Алекс Дебринкэт
|Дэн Джирарди
|07:09
|08:36
|Джордан Истерли
|Алекс Киллорн
|14:38
|Тайлер Джонсон
|15:53
|2-й период
|Михаил Сергачев
|36:06
|Михаил Сергачев
|36:06
|Крис Куниц (Дж. Дотчин, Б. Пойнт)
|37:14
|3-й период
|Стивен Стэмкос
|47:29
|Янни Гурд
|58:26
|4
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Анд. Василевский (Тампа-Бэй Лайтнинг), К. Куниц (Тампа-Бэй Лайтнинг), Дж. Гласс (Чикаго Блэкхокс)