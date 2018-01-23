«Тампа Бэй» всухую обыграла «Чикаго», Василевский сделал 40 сейвов

Игра, прошедшая в понедельник в Чикаго, завершилась победой «Тампы» со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0). Шайбы забросили Крис Куниц (38-я минута) и Янни Гурд (59). Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский провел на льду весь матч и отразил 40 бросков, записав на свой счет седьмой «сухой» матч в текущем сезоне.