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09:54 (мск), источник: Р-Спорт

«Тампа Бэй» всухую обыграла «Чикаго», Василевский сделал 40 сейвов

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Хоккеисты «Тампы Бэй Лайтнинг» на выезде переиграли «Чикаго Блэкхокс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: AP 2018

Игра, прошедшая в понедельник в Чикаго, завершилась победой «Тампы» со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0). Шайбы забросили Крис Куниц (38-я минута) и Янни Гурд (59). Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский провел на льду весь матч и отразил 40 бросков, записав на свой счет седьмой «сухой» матч в текущем сезоне.

Таким образом, Василевский повторил клубный рекорд «Тампы» по количеству «сухих» матчей, который в сезоне-2001/02 установил его соотечественник Николай Хабибулин. После игры вратарь «Лайтнинг» был признан первой звездой матча.

Во время загрузки произошла ошибка.

Другие матчи понедельника завершились следующим образом:

«Миннесота» — «Оттава» — 3:1,

«Аризона» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 3:2 (в овертайме),

«Калгари» — «Баффало» — 1:2 (в овертайме).

Чикаго Блэкхокс 0:2
(0:0, 0:1, 0:1)
Тампа-Бэй Лайтнинг
23.01.2018, 04:30 Зрители: 21662 Регулярный чемпионат United Center
Главные тренеры
Джоэль Кенневилль Джон Купер
Вратари
Джеффри Майкл Гласс 58:41 Андрей Василевский
1-й период
02:00 Алекс Дебринкэт
Дэн Джирарди 07:09
08:36 Джордан Истерли
Алекс Киллорн 14:38
Тайлер Джонсон 15:53
2-й период
Михаил Сергачев 36:06
Михаил Сергачев 36:06
Крис Куниц (Дж. Дотчин, Б. Пойнт) 37:14
3-й период
Стивен Стэмкос 47:29
Янни Гурд 58:26
Статистика
4 Штрафное время 12
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Анд. Василевский (Тампа-Бэй Лайтнинг), К. Куниц (Тампа-Бэй Лайтнинг), Дж. Гласс (Чикаго Блэкхокс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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