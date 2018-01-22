«Вегас» обыграл «Каролину» и возглавил турнирную таблицу НХЛ

Источник: AP 2018

У гостей шайбы забросили Пьер-Эдуар Белльмар (3-я минута), Колин Миллер (13), Джонатан Маршессо (13), Джеймс Нил (34) и Брендан Лейпсик (51). В составе хозяев отличился Джейкоб Слэвин (20).

Голкипер «Вегаса» Марк-Андре Флери одержал 386-ю победу в карьере и поднялся на 14-е место в истории НХЛ по этому показателю.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/MigIfhI-aD8?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Вегас», который проводит дебютный сезон в НХЛ, вышел на первое место в турнирной таблице всей лиги. Команда набрала 66 очков в 46 матчах. Чтобы повторить рекорд по победам в дебютном сезоне «Вегасу» нужно выиграть еще две встречи. «Анахайм» и «Флорида» одержали по 33 победы в сезоне-1993/94.