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10:06 (мск), источник: ТАСС

«Вегас» обыграл «Каролину» и возглавил турнирную таблицу НХЛ

ТАСС, 22 января. «Вегас» обыграл «Каролину» со счетом 5:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: AP 2018

У гостей шайбы забросили Пьер-Эдуар Белльмар (3-я минута), Колин Миллер (13), Джонатан Маршессо (13), Джеймс Нил (34) и Брендан Лейпсик (51). В составе хозяев отличился Джейкоб Слэвин (20).

Голкипер «Вегаса» Марк-Андре Флери одержал 386-ю победу в карьере и поднялся на 14-е место в истории НХЛ по этому показателю.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Вегас», который проводит дебютный сезон в НХЛ, вышел на первое место в турнирной таблице всей лиги. Команда набрала 66 очков в 46 матчах. Чтобы повторить рекорд по победам в дебютном сезоне «Вегасу» нужно выиграть еще две встречи. «Анахайм» и «Флорида» одержали по 33 победы в сезоне-1993/94.

«Каролина» занимает 11-е место в Восточной конференции с 50 очками в 47 встречах. «Вегас» в следующем матче в ночь на среду примет «Коламбус», «Каролина» в тот же день в гостях встретится с «Питтсбургом».

Каролина Харрикейнз 1:5
(1:3, 0:1, 0:1)
Вегас Голден Найтс
22.01.2018, 02:00 Зрители: 15303 Регулярный чемпионат PNC Arena
Главные тренеры
Билл Питерс Жерар Галлан
Вратари
Скотт Дарлинг 12:59 (К. Уорд 12:59) Марк-Андре Флери
1-й период
Пьер-Эдуард Белльмар (В. Каррье, А. Так) 02:55
Пьер-Эдуард Белльмар 03:08
11:34 Джастин Фольк
Колин Миллер (Э. Хаула, Д. Перрон) 12:20
Джонатан Маршессо (В. Карлссон, Б. Макнэбб) 12:59
13:12
19:01 Элиас Линдхольм
Джонатан Маршессо 19:01
Джонатан Маршессо 19:01
19:15 Джейкоб Славин (Дж. Скиннер, Джаст. Уильямс)
2-й период
20:33 Джастин Фольк
32:04 Виктор Раск
Джеймс Нил (Б. Хант, Кол. Миллер) 33:42
39:30 Джастин Уильямс
3-й период
Эрик Хаула 46:51
Брендан Лейпсик (Кол. Миллер) 50:20
Статистика
10 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 2
Лучшие игроки
Кол. Миллер (Вегас Голден Найтс), Дж. Нил (Вегас Голден Найтс), М-А. Флери (Вегас Голден Найтс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Вегас Голден Найтс
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Каролина Харрикейнз
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