«Вегас» обыграл «Каролину» и возглавил турнирную таблицу НХЛ
ТАСС, 22 января. «Вегас» обыграл «Каролину» со счетом 5:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 22 января. «Вегас» обыграл «Каролину» со счетом 5:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
У гостей шайбы забросили
Голкипер «Вегаса»
«Вегас», который проводит дебютный сезон в НХЛ, вышел на первое место в турнирной таблице всей лиги. Команда набрала 66 очков в 46 матчах. Чтобы повторить рекорд по победам в дебютном сезоне «Вегасу» нужно выиграть еще две встречи. «Анахайм» и «Флорида» одержали по 33 победы в сезоне-1993/94.
«Каролина» занимает 11-е место в Восточной конференции с 50 очками в 47 встречах. «Вегас» в следующем матче в ночь на среду примет «Коламбус», «Каролина» в тот же день в гостях встретится с «Питтсбургом».
|Каролина Харрикейнз
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1:5
(1:3, 0:1, 0:1)
|Вегас Голден Найтс
|Билл Питерс
|Жерар Галлан
|Скотт Дарлинг 12:59 (К. Уорд 12:59)
|Марк-Андре Флери
|1-й период
|Пьер-Эдуард Белльмар (В. Каррье, А. Так)
|02:55
|Пьер-Эдуард Белльмар
|03:08
|11:34
|Джастин Фольк
|Колин Миллер (Э. Хаула, Д. Перрон)
|12:20
|Джонатан Маршессо (В. Карлссон, Б. Макнэбб)
|12:59
|13:12
|19:01
|Элиас Линдхольм
|Джонатан Маршессо
|19:01
|Джонатан Маршессо
|19:01
|19:15
|Джейкоб Славин (Дж. Скиннер, Джаст. Уильямс)
|2-й период
|20:33
|Джастин Фольк
|32:04
|Виктор Раск
|Джеймс Нил (Б. Хант, Кол. Миллер)
|33:42
|39:30
|Джастин Уильямс
|3-й период
|Эрик Хаула
|46:51
|Брендан Лейпсик (Кол. Миллер)
|50:20
|10
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|2
|Кол. Миллер (Вегас Голден Найтс), Дж. Нил (Вегас Голден Найтс), М-А. Флери (Вегас Голден Найтс)