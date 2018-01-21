Шайба Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения «Филадельфии»

Источник: AP 2018

В составе «Флайерз» точными бросками отличились Михаэль Раффль и Трэвис Конечны. У «Кэпиталз» единственная заброшенная шайба на счету российского форварда Александра Овечкина.

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов провел на площадке 23 минуты и отметился голевой передачей. Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов провел на площадке 18 минут и заработал коэффициент полезности «-2».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/TH2IGOiN2qQ?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Отметим, что для «Вашингтона» это поражение стало третьим подряд.