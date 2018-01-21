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21 января, источник: Советский спорт

Шайба Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения «Филадельфии»

«Филадельфия Флайерз» в овертайме переиграла «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:1.

Источник: AP 2018

В составе «Флайерз» точными бросками отличились Михаэль Раффль и Трэвис Конечны. У «Кэпиталз» единственная заброшенная шайба на счету российского форварда Александра Овечкина.

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов провел на площадке 23 минуты и отметился голевой передачей. Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов провел на площадке 18 минут и заработал коэффициент полезности «-2».

Во время загрузки произошла ошибка.

Отметим, что для «Вашингтона» это поражение стало третьим подряд.

В следующей игре «Кэпиталз» сыграют на выезде с «Флоридой», а «Флайерз» в гостях встретится с «Детройтом».

Вашингтон Кэпиталз 1:2 ОТ
(0:0, 1:1, 0:0)
Филадельфия Флайерз
21.01.2018, 20:30 Регулярный чемпионат Capital One Arena
Главные тренеры
Барри Тротц Дэйв Хэкстол
Вратари
Брэден Холтби Брайан Эллиотт
1-й период
05:07 Никлас II Бэкстрем
2-й период
20:10 Том Уилсон
Михаэль Раффль (В. Филппула, Э. Макдональд) 26:12
Тайрелл Галбоурн 34:15
Клод Жиру 39:00
39:44 Александр Овечкин (Дж. Карлсон, Ти.Дж. Оши)
3-й период
44:49 Евгений Кузнецов
Якуб Ворачек 44:49
48:20 Ти. Джей. Оши
Михаэль Раффль 54:40
Овертайм
Трэвис Конекны (И. Проворов, Ш. Кутюрье) 60:27
Статистика
8 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Т. Конекны (Филадельфия Флайерз), Б. Эллиотт (Филадельфия Флайерз), Б. Холтби (Вашингтон Кэпиталз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Вашингтон Кэпиталз
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