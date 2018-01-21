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Шайба Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения «Филадельфии»
«Филадельфия Флайерз» в овертайме переиграла «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:1.
«Филадельфия Флайерз» в овертайме переиграла «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:1.
В составе «Флайерз» точными бросками отличились Михаэль Раффль и Трэвис Конечны. У «Кэпиталз» единственная заброшенная шайба на счету российского форварда Александра Овечкина.
Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов провел на площадке 23 минуты и отметился голевой передачей. Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов провел на площадке 18 минут и заработал коэффициент полезности «-2».
Отметим, что для «Вашингтона» это поражение стало третьим подряд.
В следующей игре «Кэпиталз» сыграют на выезде с «Флоридой», а «Флайерз» в гостях встретится с «Детройтом».
|Вашингтон Кэпиталз
|
1:2 ОТ
(0:0, 1:1, 0:0)
|Филадельфия Флайерз
|Барри Тротц
|Дэйв Хэкстол
|Брэден Холтби
|Брайан Эллиотт
|1-й период
|05:07
|Никлас II Бэкстрем
|2-й период
|20:10
|Том Уилсон
|Михаэль Раффль (В. Филппула, Э. Макдональд)
|26:12
|Тайрелл Галбоурн
|34:15
|Клод Жиру
|39:00
|39:44
|Александр Овечкин (Дж. Карлсон, Ти.Дж. Оши)
|3-й период
|44:49
|Евгений Кузнецов
|Якуб Ворачек
|44:49
|48:20
|Ти. Джей. Оши
|Михаэль Раффль
|54:40
|Овертайм
|Трэвис Конекны (И. Проворов, Ш. Кутюрье)
|60:27
|8
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|Т. Конекны (Филадельфия Флайерз), Б. Эллиотт (Филадельфия Флайерз), Б. Холтби (Вашингтон Кэпиталз)