События дня НХЛ. Проворов оставит Малкина без плей-офф?

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Проворов: четыре очка в пяти матчах

Последний отрезок регулярного чемпионата стал для «лётчиков» весьма успешным — сейчас уже никто не вспоминает об ужасном осеннем отрезке из десятка поражений кряду. Пять побед в шести предыдущих играх позволили «Филадельфии» стать теневым лидером нижней части турнирной таблицы Востока: хоккеисты «Флайерз» сыграли меньше матчей, чем «Питтсбург» и «Рейнджерс», и по потерянным очкам являются фаворитами в спор за первую «уайлд-кард».

Победа над «дьяволами» стала ещё одним доказательством хорошего хода, который набрали подопечные Дэйва Хэкстола. «Оранжевые» обескуражили «Нью-Джерси» отменным первым периодом, когда за дюжину минут в воротах голкипера Кейта Кинкейда оказалось три шайбы подряд. Автором третьего гола стал российский защитник «Флайерз» Иван Проворов, для которого это набранное очко стало четвёртым (2+2) в пяти последних матчах. 21-летний россиянин продолжает играть в первой паре обороны, стабильно проводя на льду более 20 минут, и до повторения прошлогоднего личного рекорда результативности ему осталось набрать 7 баллов.

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Замена Кинкейда на 22-летнего Кена Аппелби, который впервые в карьере вышел на лёд в матче НХЛ, не внесла перелома в игру. Страж ворот «Филадельфии’Михал Нойвирт впервые с ноября получил от тренера два старта подряд и смог привести «лётчиков» к победе, отразив 28 бросков из 29. «Эти парни, Проворов и Гостисбер, они не кажутся мне молодыми. Действуют так уверенно, что остаётся только удивляться», — сказал Нойвирт после матча. «Мы действовали абсолютно верно. Не давали игрокам «Дэвилз» поднять голову, играли жёстко», — добавил Проворов, следующей проверкой для которого станет противостояние Александру Овечкину.

«Питтсбург» не справился с «Сан-Хосе»

Первая в сезоне встреча финалистов Кубка Стэнли двухлетней давности не принесла радости «пингвинам». Ранний гол, забитый Конором Шири, не сумел предотвратить неприятное развитие событий: в конце стартовой двадцатиминутки «Питтсбург» упустил преимущество в счёте после шайбы Майера, а последовавшая бомбардировка ворот соперника оказалась бесполезной. «Акулы», действовавшие более аккуратно, реализовали свой момент в третьем периоде, и Томаш Гертль за счёт удачного добивания принёс «Шаркс» победу.

В турнирной таблице Восточной конференции действующий чемпион пока что замыкает кубковую зону, но «Питтсбург» сыграл больше матчей, чем все конкуренты, и вскоре может выпасть из восьмёрки. «Просто необходимо доводить моменты до конца. Только у меня было несколько неплохих шансов забить. Если бы удалось забить, получилась бы совсем другая игра. В целом, мы неплохо смотрелись», — успокоил болельщиков Сидни Кросби, который набирает очки 7 матчей подряд (3 гола, 12 передач).

«Тампа»: 5 поражений в семи матчах

Не клеятся дела и у «молний», которые в семи матчах в календарном 2018-м году потерпели пять поражений. Во встрече с «Миннесотой» «Тампа» уступила сопернику в бросковой активности, а единственным игроком, кто смог найти ключи к воротам голкипера «Уайлд» Девана Дубника, стал форвард Брейден Пойнт. Кучеров, Наместников и Стэмкос завершили встречу с отрицательным показателем полезности, а капитан «молний» и вовсе не совершил ни одного броска в створ ворот.

Единственный, кого трудно упрекнуть в отсутствии старания — это Андрей Василевский, на счету которого 30 сейвов, но отсутствие должного результата может всё сильнее давить на молодого голкипера. Из последних пяти стартов он уступил в четырёх, суммарно пропустив 23 шайбы. «Понятно, что я должен быть лучше. Если я выигрывал в первой половине сезоне, это не означает, что во второй я выиграю столько же. Ничего не изменилось, нужно просто продолжать работать», — сказал Андрей.

Очевидно, что потеря ведущего защитника Виктора Хедмана дорого обходится «молниям». 12 из 16 следующих матчей «Тампа» проведёт на выезде, и, учитывая хорошую форму преследователей из «Бостона», южанам будет непросто сохранить за собой лидерство в Атлантическом дивизионе.

В команде Радулова играет лучший защитник лиги?

«Даллас» продолжает штурмовать кубковую тройку Центрального дивизиона, радуя болельщиков результативной игрой. В выездной встрече с «Баффало» подопечные Кена Хичкока смогли прилично повеселиться и пополнить личную статистику хорошим «уловом», а главным героем стал защитник «Старз» Джон Клингберг. Швед сделал три голевые передачи и завершил матч с показателем полезности «+4», упрочив своё лидерство в споре самых результативных защитников НХЛ. В 48 матчах «регулярки» у Клингберга уже 46 очков, и ближайшего преследователя Брента Бёрнса из «Шаркс» он опережает на 9 баллов.

«Сто процентов, Клингберг заслуживает “Норрис Трофи”. Это очень динамичный игрок, один из лидеров нашей команды. В этом году он вышел на высочайший уровень, сейчас он действительно доминирует на льду», — сказал капитан «Далласа» Джейми Бенн, который по очкам идёт со шведом вровень.

Российский форвард техасцев Александр Радулов скромно поучаствовал в разгроме «клинков», но его голевая передача стала 200-м очком, набранным форвардом в Национальной хоккейной лиге.

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Дадонов продлил результативную серию

«Флорида» Евгения Дадонова хотя и располагается на достаточно отдалённой дистанции от кубковой зоны, но шансы включиться в борьбу ещё сохраняет. В выездной игре с «Нэшвиллом» «пантеры» заставили голкипера соперниковПекку Ринне трудиться с максимальной нагрузкой (40 бросков), но даже бонусного очка за овертайм добыть не смогли. Одним из тех, кто сыграл успешно, был российский форвард «Пантерз» Евгений Дадонов, оформивший ассистентский дубль. Результативная серия челябинца составляет уже 6 матчей (3 гола, 5 передач), и если Дадонов сможет её продлить, то вскоре выйдет на гроссмейстерский график «очко за игру».

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