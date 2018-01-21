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11:04 (мск), источник: Спорт-Экспресс

У Кучерова — одна передача и показатель «-6» в трех последних матчах «Тампы»

Нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты» (2:5).

Источник: Reuters

Россиянин завершил эту встречу с показателем полезности «-2».

В трех последних встречах, которые «Молнии» завершили поражениями, Кучеров сделал всего одну голевую передачу и заработал показатель «-6».

Несмотря на это россиянин продолжает лидировать в гонке бомбардиров, набрав в 46 матчах «регулярки» 61 (27+34) очко.

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