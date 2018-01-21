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У Кучерова — одна передача и показатель «-6» в трех последних матчах «Тампы»
Нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты» (2:5).
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Нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты» (2:5).
Россиянин завершил эту встречу с показателем полезности «-2».
В трех последних встречах, которые «Молнии» завершили поражениями, Кучеров сделал всего одну голевую передачу и заработал показатель «-6».
Несмотря на это россиянин продолжает лидировать в гонке бомбардиров, набрав в 46 матчах «регулярки» 61 (27+34) очко.