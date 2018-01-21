«Флорида» проиграла «Нэшвиллу» в матче НХЛ, Дадонов сделал две результативные передачи

Источник: AP 2018

В составе победителей отличились Кевин Фиала (1-я и 31-я минуты), Ник Бонино (22) и Пи Кей Суббэн (37). У проигравших шайбы на счету Винсента Трочека (12), Дерека Маккензи (17) и Кейта Яндла (49).

Российский форвард «Флориды» Евгений Дадонов сделал две результативные передачи. В этом сезоне на счету 28-летнего нападающего 29 очков (10 шайб + 19 передач) в 36 матчах.

«Нэшвилл» занимает второе место в Западной конференции, набрав 62 очка в 45 матчах. «Флорида» расположилась на 12-й строчке на Востоке с 44 очками в 45 встречах.

Другие результаты дня:

«Детройт» — «Каролина» — 1:3.

«Монреаль» — «Бостон» — 1:4.

«Оттава» — «Торонто» — 3:4.

«Сан-Хосе» — «Питтсбург» — 2:1.