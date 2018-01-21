«Флорида» проиграла «Нэшвиллу» в матче НХЛ, Дадонов сделал две результативные передачи
ТАСС, 21 января. «Нэшвилл» обыграл «Флориду» со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 21 января. «Нэшвилл» обыграл «Флориду» со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей отличились Кевин Фиала (1-я и 31-я минуты), Ник Бонино (22) и Пи Кей Суббэн (37). У проигравших шайбы на счету Винсента Трочека (12), Дерека Маккензи (17) и Кейта Яндла (49).
Российский форвард «Флориды» Евгений Дадонов сделал две результативные передачи. В этом сезоне на счету 28-летнего нападающего 29 очков (10 шайб + 19 передач) в 36 матчах.
«Нэшвилл» занимает второе место в Западной конференции, набрав 62 очка в 45 матчах. «Флорида» расположилась на 12-й строчке на Востоке с 44 очками в 45 встречах.
Другие результаты дня:
«Детройт» — «Каролина» — 1:3.
«Монреаль» — «Бостон» — 1:4.
«Оттава» — «Торонто» — 3:4.
«Сан-Хосе» — «Питтсбург» — 2:1.
«Сент-Луис» — «Аризона» — 2:5.
|Нэшвилл Предаторз
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4:3
(1:2, 3:0, 0:1)
|Флорида Пантерз
|Питер Лавиолетт
|Боб Бонер
|Пекка Ринне
|Харри Сятери 57:45
|1-й период
|00:36
|Кевин Фиала (К. Ярнкрок, Н. Бонино)
|01:34
|Скотт Хартнелл
|Алекс Петровик
|01:34
|09:54
|Микка Саломяки
|Винс Трочек (Е. Дадонов, Дж. Юбердо)
|11:16
|Дерек Маккензи (К. Сивиур, М. Уигар)
|16:33
|19:06
|Остин Уотсон
|Майкл Хэйли
|19:06
|2-й период
|21:24
|Ник Бонино (К. Ярнкрок)
|Джаред Маккэн
|25:32
|30:53
|Кевин Фиала (Н. Бонино, К. Ярнкрок)
|36:29
|Пи. Кей. Суббан (К. Террис, К. Смит)
|3-й период
|Кит Яндл (А. Экблад, Е. Дадонов)
|48:34
|12
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|К. Фиала (Нэшвилл Предаторз), Н. Бонино (Нэшвилл Предаторз), К. Ярнкрок (Нэшвилл Предаторз)