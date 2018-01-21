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10:45 (мск), источник: ТАСС

«Флорида» проиграла «Нэшвиллу» в матче НХЛ, Дадонов сделал две результативные передачи

ТАСС, 21 января. «Нэшвилл» обыграл «Флориду» со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: AP 2018

В составе победителей отличились Кевин Фиала (1-я и 31-я минуты), Ник Бонино (22) и Пи Кей Суббэн (37). У проигравших шайбы на счету Винсента Трочека (12), Дерека Маккензи (17) и Кейта Яндла (49).

Российский форвард «Флориды» Евгений Дадонов сделал две результативные передачи. В этом сезоне на счету 28-летнего нападающего 29 очков (10 шайб + 19 передач) в 36 матчах.

«Нэшвилл» занимает второе место в Западной конференции, набрав 62 очка в 45 матчах. «Флорида» расположилась на 12-й строчке на Востоке с 44 очками в 45 встречах.

Другие результаты дня:

«Детройт» — «Каролина» — 1:3.

«Монреаль» — «Бостон» — 1:4.

«Оттава» — «Торонто» — 3:4.

«Сан-Хосе» — «Питтсбург» — 2:1.

«Сент-Луис» — «Аризона» — 2:5.

Нэшвилл Предаторз 4:3
(1:2, 3:0, 0:1)
Флорида Пантерз
21.01.2018, 04:00 Регулярный чемпионат Bridgestone Arena
Главные тренеры
Питер Лавиолетт Боб Бонер
Вратари
Пекка Ринне Харри Сятери 57:45
1-й период
00:36 Кевин Фиала (К. Ярнкрок, Н. Бонино)
01:34 Скотт Хартнелл
Алекс Петровик 01:34
09:54 Микка Саломяки
Винс Трочек (Е. Дадонов, Дж. Юбердо) 11:16
Дерек Маккензи (К. Сивиур, М. Уигар) 16:33
19:06 Остин Уотсон
Майкл Хэйли 19:06
2-й период
21:24 Ник Бонино (К. Ярнкрок)
Джаред Маккэн 25:32
30:53 Кевин Фиала (Н. Бонино, К. Ярнкрок)
36:29 Пи. Кей. Суббан (К. Террис, К. Смит)
3-й период
Кит Яндл (А. Экблад, Е. Дадонов) 48:34
Статистика
12 Штрафное время 12
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
К. Фиала (Нэшвилл Предаторз), Н. Бонино (Нэшвилл Предаторз), К. Ярнкрок (Нэшвилл Предаторз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Нэшвилл Предаторз
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