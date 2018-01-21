«Сент-Луис» проиграл «Аризоне», пропустив четыре шайбы за первые 13 минут

Хозяева крайне неудачно начали матч, пропустив четыре шайбы за 13 первых минут. К 25-й минуте «блюзмены» получили и пятую шайбу. «Сент-Луис» сумел ответить лишь двумя точными бросками, их авторами стали Брэйден Шенн и Александер Стин. В составе «Койотс» отметим дубль в исполнении Кристиана Дворака.