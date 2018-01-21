«Сент-Луис» проиграл «Аризоне», пропустив четыре шайбы за первые 13 минут
Хоккеисты «Сент-Луис Блюз» потерпели поражение в домашней встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной Койотс».
Хоккеисты «Сент-Луис Блюз» потерпели поражение в домашней встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной Койотс».
Игра завершилась со счётом 2:5.
Хозяева крайне неудачно начали матч, пропустив четыре шайбы за 13 первых минут. К 25-й минуте «блюзмены» получили и пятую шайбу. «Сент-Луис» сумел ответить лишь двумя точными бросками, их авторами стали Брэйден Шенн и Александер Стин. В составе «Койотс» отметим дубль в исполнении Кристиана Дворака.
Владимир Тарасенко провёл на льду 19 с четвертью минут, Иван Барбашёв получил почти 14 минут игрового времени. Россияне завершили игру с показателями полезности «—1».
«Нэшвилл Предаторз» одержал пятую победу кряду, обыграв гостей из «Флориды Пантерз» (4:3). Кевин Фиала в составе победителей оформил дубль, Евгений Дадонов отметился результативной передачей за «Флориду».
|Сент-Луис Блюз
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2:5
(0:4, 1:1, 1:0)
|Аризона Койотс
|Майк Йео
|Рик Токкет
|Картер Хаттон 07:06 (Дж. Аллен 07:06)
|Антти Раанта
|1-й период
|Зак Риналдо (К. Фишер, М. Доми)
|01:53
|Кристиан Дворак (Дж. Димерс, К. Келлер)
|04:02
|Кристиан Дворак (К. Келлер, Т. Ридер)
|07:06
|Брендан Перлини (Р. Паник, Л. Шенн)
|13:15
|2-й период
|22:37
|Патрик Берглунд
|Кристиан Фишер (Дж. Чикран, М. Доми)
|24:33
|Джейсон Димерс
|27:49
|29:27
|Брэйден Шенн
|34:00
|Джоэль Эдмундсон
|Кристиан Фишер
|38:07
|3-й период
|Кристиан Дворак
|48:32
|49:44
|Александр Стин (П. Берглунд, В. Данн)
|50:54
|Кайл Бродзяк
|50:54
|Кайл Бродзяк
|Зак Риналдо
|50:54
|11
|Штрафное время
|11
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|1
|К. Дворак (Аризона Койотс), К. Келлер (Аризона Койотс), К. Фишер (Аризона Койотс)