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10:39 (мск), источник: Чемпионат.com

«Сент-Луис» проиграл «Аризоне», пропустив четыре шайбы за первые 13 минут

Хоккеисты «Сент-Луис Блюз» потерпели поражение в домашней встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной Койотс».

Источник: AP 2018

Игра завершилась со счётом 2:5.

Хозяева крайне неудачно начали матч, пропустив четыре шайбы за 13 первых минут. К 25-й минуте «блюзмены» получили и пятую шайбу. «Сент-Луис» сумел ответить лишь двумя точными бросками, их авторами стали Брэйден Шенн и Александер Стин. В составе «Койотс» отметим дубль в исполнении Кристиана Дворака.

Владимир Тарасенко провёл на льду 19 с четвертью минут, Иван Барбашёв получил почти 14 минут игрового времени. Россияне завершили игру с показателями полезности «—1».

«Нэшвилл Предаторз» одержал пятую победу кряду, обыграв гостей из «Флориды Пантерз» (4:3). Кевин Фиала в составе победителей оформил дубль, Евгений Дадонов отметился результативной передачей за «Флориду».

Сент-Луис Блюз 2:5
(0:4, 1:1, 1:0)
Аризона Койотс
21.01.2018, 04:00 Регулярный чемпионат Scottrade Center
Главные тренеры
Майк Йео Рик Токкет
Вратари
Картер Хаттон 07:06 (Дж. Аллен 07:06) Антти Раанта
1-й период
Зак Риналдо (К. Фишер, М. Доми) 01:53
Кристиан Дворак (Дж. Димерс, К. Келлер) 04:02
Кристиан Дворак (К. Келлер, Т. Ридер) 07:06
Брендан Перлини (Р. Паник, Л. Шенн) 13:15
2-й период
22:37 Патрик Берглунд
Кристиан Фишер (Дж. Чикран, М. Доми) 24:33
Джейсон Димерс 27:49
29:27 Брэйден Шенн
34:00 Джоэль Эдмундсон
Кристиан Фишер 38:07
3-й период
Кристиан Дворак 48:32
49:44 Александр Стин (П. Берглунд, В. Данн)
50:54 Кайл Бродзяк
50:54 Кайл Бродзяк
Зак Риналдо 50:54
Статистика
11 Штрафное время 11
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
К. Дворак (Аризона Койотс), К. Келлер (Аризона Койотс), К. Фишер (Аризона Койотс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Сент-Луис Блюз
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