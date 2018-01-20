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00:19 (мск), источник: ТАСС

«Даллас» разгромил «Баффало», Радулов отдал результативную передачу

ТАСС, 20 января. «Даллас» обыграл «Баффало» со счетом 7:1 в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: AP 2018

В составе победителей дубль оформил Маттиас Янмарк (15-я и 27-я минуты). Также заброшенными шайбами отметились Реми Эли (6), Джейми Бенн (30), Эса Линделл (33), Радек Факса (38) и Тайлер Питлик (48). У хозяев отличился Сэм Рейнхарт (29).

Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов отдал одну результативную передачу и закончил матч с показателем полезности «+2».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Даллас» набрал 58 очков в 48 матчах и занимает пятое место в таблице Западной конференции. «Баффало» потерпел седьмое поражение в последних восьми матчах и занимает последнее в Восточной конференции. В активе команды 31 очко в 46 играх.

В следующем матче в ночь на среду «Даллас» на своем льду примет «Флориду». «Баффало» днем ранее на выезде сыграет с «Калгари».

В другом матче дня «Филадельфия» дома обыграла «Нью-Джерси» со счетом 3:1. Российский защитник хозяев Иван Проворов отметился заброшенной шайбой и был признан третьей звездой встречи.

Баффало Сэйбрз 1:7
(0:2, 1:4, 0:1)
Даллас Старз
20.01.2018, 21:00 Регулярный чемпионат KeyBank Center
Главные тренеры
Фил Хаусли Кен Хичкок
Вратари
Робин Ленер 29:32 (Ч. Джонсон 29:32) Кари Лехтонен
1-й период
Реми Эли (М. Янмарк, Дж. Спецца) 05:03
12:19 Бенуа Пульо
Маттиас Янмарк (Э. Линделл, Д. Шор) 14:09
Антуан Руссель 17:44
2-й период
Александр Радулов 20:26
Маттиас Янмарк (Й. Клингберг, Дж. Спецца) 26:25
Девин Шор 26:57
28:54 Сэм Райнхарт (Дж. Айкел, Р. Ристолайнен)
Джейми Бенн (Э. Линделл, Й. Клингберг) 29:32
Эса Линделл (А. Радулов, Джей. Бенн) 32:08
32:40 Джордан Нолан
32:40 Джордан Нолан
Диллон Хитерингтон 32:40
Диллон Хитерингтон 32:40
34:52 Джош Горджес
Радек Факса (С. Джонс, А. Руссель) 37:31
3-й период
Диллон Хитерингтон 44:19
Тайлер Питлик (Й. Клингберг, Р. Факса) 47:24
Статистика
11 Штрафное время 15
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
М. Янмарк (Даллас Старз), Э. Линделл (Даллас Старз), Й. Клингберг (Даллас Старз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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