«Даллас» разгромил «Баффало», Радулов отдал результативную передачу

Источник: AP 2018

В составе победителей дубль оформил Маттиас Янмарк (15-я и 27-я минуты). Также заброшенными шайбами отметились Реми Эли (6), Джейми Бенн (30), Эса Линделл (33), Радек Факса (38) и Тайлер Питлик (48). У хозяев отличился Сэм Рейнхарт (29).

Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов отдал одну результативную передачу и закончил матч с показателем полезности «+2».

«Даллас» набрал 58 очков в 48 матчах и занимает пятое место в таблице Западной конференции. «Баффало» потерпел седьмое поражение в последних восьми матчах и занимает последнее в Восточной конференции. В активе команды 31 очко в 46 играх.

В следующем матче в ночь на среду «Даллас» на своем льду примет «Флориду». «Баффало» днем ранее на выезде сыграет с «Калгари».