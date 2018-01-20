«Даллас» разгромил «Баффало», Радулов отдал результативную передачу
ТАСС, 20 января. «Даллас» обыграл «Баффало» со счетом 7:1 в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 20 января. «Даллас» обыграл «Баффало» со счетом 7:1 в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей дубль оформил Маттиас Янмарк (15-я и 27-я минуты). Также заброшенными шайбами отметились Реми Эли (6), Джейми Бенн (30), Эса Линделл (33), Радек Факса (38) и Тайлер Питлик (48). У хозяев отличился Сэм Рейнхарт (29).
Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов отдал одну результативную передачу и закончил матч с показателем полезности «+2».
«Даллас» набрал 58 очков в 48 матчах и занимает пятое место в таблице Западной конференции. «Баффало» потерпел седьмое поражение в последних восьми матчах и занимает последнее в Восточной конференции. В активе команды 31 очко в 46 играх.
В следующем матче в ночь на среду «Даллас» на своем льду примет «Флориду». «Баффало» днем ранее на выезде сыграет с «Калгари».
В другом матче дня «Филадельфия» дома обыграла «Нью-Джерси» со счетом 3:1. Российский защитник хозяев Иван Проворов отметился заброшенной шайбой и был признан третьей звездой встречи.
|Баффало Сэйбрз
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1:7
(0:2, 1:4, 0:1)
|Даллас Старз
|Фил Хаусли
|Кен Хичкок
|Робин Ленер 29:32 (Ч. Джонсон 29:32)
|Кари Лехтонен
|1-й период
|Реми Эли (М. Янмарк, Дж. Спецца)
|05:03
|12:19
|Бенуа Пульо
|Маттиас Янмарк (Э. Линделл, Д. Шор)
|14:09
|Антуан Руссель
|17:44
|2-й период
|Александр Радулов
|20:26
|Маттиас Янмарк (Й. Клингберг, Дж. Спецца)
|26:25
|Девин Шор
|26:57
|28:54
|Сэм Райнхарт (Дж. Айкел, Р. Ристолайнен)
|Джейми Бенн (Э. Линделл, Й. Клингберг)
|29:32
|Эса Линделл (А. Радулов, Джей. Бенн)
|32:08
|32:40
|Джордан Нолан
|32:40
|Джордан Нолан
|Диллон Хитерингтон
|32:40
|Диллон Хитерингтон
|32:40
|34:52
|Джош Горджес
|Радек Факса (С. Джонс, А. Руссель)
|37:31
|3-й период
|Диллон Хитерингтон
|44:19
|Тайлер Питлик (Й. Клингберг, Р. Факса)
|47:24
|11
|Штрафное время
|15
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|М. Янмарк (Даллас Старз), Э. Линделл (Даллас Старз), Й. Клингберг (Даллас Старз)