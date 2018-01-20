Убитые мечты. 6 звёзд НХЛ, никогда не игравших на Олимпиаде

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Совсем недавно председатель ассоциации хоккеистов Национальной хоккейной лиги Дональд Фер сделал заявление о том, что его ведомство будет серьёзно бороться за то, чтобы игроки НХЛ смогли принять участие в пекинской Олимпиаде-2022.

«Олимпиада — уникальное событие, которое даёт не только возможность сыграть на высочайшем уровне, но и привносит настоящий элемент патриотизма, национальной гордости, что очень важно. Считаю вполне вероятным, что мы будем стараться вернуться на Олимпиаду. Это то, что очень интересно хоккеистам, это будет важнейшим моментом. По моему личному мнению, участие в Играх выгодно не только хоккеистам. Если всё будет правильно организовано, то для лиги и маркетинга Олимпиада будет отличной возможностью привлечь людей. Надеюсь, что мы дойдём до того, что это признают все», — заявил Фер.

Это значит, что впереди у профсоюза много раундов тяжелейших переговоров с комиссаром Гэри Беттмэном, туманные перспективы продления коллективного соглашения и автоматическая угроза нового локаута. Все эти дипломатические войны ещё впереди, но уже сейчас понятно, что даже если ведомство Фера сможет в них победить и выторговать участие в Играх-2022, многие хоккейные звёзды настоящего так и не узнают олимпийской атмосферы. И если про убитую мечту Овечкина говорили, как о возможности выиграть Олимпиаду, то здесь идёт речь просто об участии, которое, как известно из кубертеновских принципов, важнее победы.

н. Стивен Стэмкос («Тампа-Бэй», Канада)

За неделю до старта Олимпиады в Пхёнчхане капитану «Лайтнинг» исполнится 28 лет. И вроде бы к моменту Игр в Китае талантливый форвард ещё не сойдёт со сцены, а наоборот, будет на максимуме своего опыта, но пик лучших игровых кондиций всё равно окажется позади.

Стэмкос — один из главных олимпийских неудачников своего поколения. На Олимпиаду в Ванкувере он не попал из-за кадрового решения тренерского штаба, который решил не брать нападающего, проводящего свой второй сезон в НХЛ. Четыре года спустя в Сочи он был бы одной из главных звёзд сборной Канады, но сломал ногу, ударившись о ворота, и не успел восстановиться. Последние годы Стивена преследует череда травм, которая с возрастом может сказаться и на игровых кондициях, и на состоянии здоровья. Всё это способно привести к тому, что один из самых острых и зрелищных нападающих своего поколения не сыграет на Олимпиаде ни одного матча.

«Помню, я смотрел финал сочинской Олимпиады, отдыхая на море. Вокруг было много канадских туристов, все смотрели хоккей, так что отвернуться было невозможно. Мне было очень тяжёло, я хотел быть там, с парнями на льду. И этот турнир, и наша команда были великолепными», — с горечью вспоминал свою неудачу Стэмкос.

н. Клод Жиру («Филадельфия», Канада)

Многолетний капитан «Флайерз», также как и Стэмкос, имеет нулевой опыт выступления на Олимпийских играх. В 2010 году он объективно не прошёл в состав сборной, проведя крайне неважный регулярный чемпионат (47 очков в 82 матчах), но компенсировав это уверенной игрой в плей-офф. Четыре года спустя он был среди реальных кандидатов, но конкуренция среди канадских форвардов была слишком высока, и Жиру отцепили от состава в последний момент. «У меня впереди осталось ещё много хоккея», — сказал расстроенный Жиру, узнав о непопадании.

На данный момент он идёт в регулярном чемпионате вторым, имея на своём счету 14 голов и 40 передач в 45 матчах. Показатель отличный для 30-летнего форварда, но что будет через четыре года?

н. Брэд Маршан («Бостон», Канада)

Убойную первую тройку канадской сборной Маршан — Кросби — Бержерон знают все, но на Олимпийских играх это сочетание ни разу не играло вместе. Брэд Маршан, который великолепно провёл два последних сезона, серьёзно улучшив личные рекорды результативности, не сыграл на Олимпиадах на единой минуты, хотя его партнёр по клубу Патрис Бержерон стал двукратным олимпийским чемпионом. В мае нынешнего года Маршану исполнится 30, и, учитывая специфику его провокационно-силового стиля, в Пекин он может не попасть по сугубо игровым причинам.

«Красивые медали. Правда, НХЛ?», — язвительно написал в своём «твиттере» защитник Марк-Эдуард Власич, когда организаторы обнародовали дизайн олимпийских наград в Пхёнчхане. «Уверен, никто в НХЛ такие не хочет», — саркастически отозвался Маршан.

з. Брент Бёрнс («Сан-Хосе», Канада)

Бёрнс — второй после Торнтона самый знаменитый бородач НХЛ. К 32 годам он также ничего не может сказать о своём олимпийском опыте, поскольку такового не имеет. Обладая завидной результативностью, Бёрнс всякий раз оказывался вне сборной: в 2010-м полсезона мучился из-за сотрясения мозга, четыре года спустя не попал в состав. К тому моменту, когда Бренту стукнет 36, его атакующие навыки, вероятно, уже не будут на том высочайшем уровне, что сейчас. Это значит, что шансы увидеть в Пекине-2022 колоритного защитника крайне невысоки.

в. Пекка Ринне («Нэшвилл», Финляндия)

Ринне — один из самых звёздных финских вратарей, которого олимпийская история обошла стороной. На Играх в Сочи он мог бы оказать серьёзную конкуренцию Туукке Раску, но сезон испортила неудачная операция, в результате которой в организм голкипера была занесена инфекция. При этом, за сборную Финляндии Ринне играл достаточно много, а во время локаута пятилетней давности не отказался даже сыграть на Евротуре. К моменту начала Олимпиады в Пекине голкиперу исполнится 39 лет — возраст для вратаря не преклонный, но вряд ли всерьёз позволяющий биться за позицию стартёра.

в. Кори Кроуфорд («Чикаго», Канада)