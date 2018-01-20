Для будущего клуба НХЛ из Сиэтла зарегистрировали 13 возможных названий
Компания «Оак Вью Груп», которая занимает реконструкцией арены в Ситэтле, зарегистрировала 13 возможных названий для будущего клуба, сообщается на сайте Detroit Hockey.
Компания «Оак Вью Груп», которая занимает реконструкцией арены в Ситэтле, зарегистрировала 13 возможных названий для будущего клуба, сообщается на сайте Detroit Hockey.
Сиэтл уже получил право подать заявку на вступление в НХЛ и может дебютировать в лиге в сезоне-2020/21. В Сиэтле никогда не было клуба НХЛ, но с 1915 по 1924 год там играла команда Хоккейной ассоциации Тихоокеанского побережья «Сиэтл Метрополитанс», завоевавшая кубок Стэнли в 1917 году. «Ки-Арена», открытая в 1962 году, была домашним стадионом клуба НБА «Сиэтл Суперсоникс» до переезда в Оклахому в 2008 году.
Зарегистрированы следующие названия: «Кугарз» (пумы), «Иглз» (орлы), «Эмеральдз» (изумруды), «Эвергринз» (вечнозелёные), «Файрбёрдз» (жар-птицы), «Кракен» (морские чудовища), «Рейниерз» (в честь вулкана Рейнир в окресностях Сиэтла), «Ренегейдс» (ренегаты), «Си Лайонз» (морские львы), «Силз» (тюлени), «Сокайз» (нерки), «Тотемз» (тотемы) и «Уэйлз» (киты).