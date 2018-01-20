Для будущего клуба НХЛ из Сиэтла зарегистрировали 13 возможных названий

Сиэтл уже получил право подать заявку на вступление в НХЛ и может дебютировать в лиге в сезоне-2020/21. В Сиэтле никогда не было клуба НХЛ, но с 1915 по 1924 год там играла команда Хоккейной ассоциации Тихоокеанского побережья «Сиэтл Метрополитанс», завоевавшая кубок Стэнли в 1917 году. «Ки-Арена», открытая в 1962 году, была домашним стадионом клуба НБА «Сиэтл Суперсоникс» до переезда в Оклахому в 2008 году.