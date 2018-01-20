События дня НХЛ. Овечкин снова замолчал: один гол в пяти матчах

«Нам нужно упростить игру в большинстве, мы слишком многое пытаемся придумать», — сказал перед игрой с «Монреалем» центрфорвард «столичных» Никлас Бекстрём, комментируя неважные действия спецбригад. Реализация лишнего у «Вашингтона» действительно пошла на спад: в четырёх предыдущих матчах хоккеисты «Кэпиталз» реализовали лишь одну попытку из 14. «Я считаю, что по эффективности большинства мы закончим регулярный чемпионат в первой трети команд. У нас есть хорошие, острые игроки, но с трудом получается создать качественный момент. Возможно, виной тому были выходные, да и защитники могли бы на синей линии работать более качественно», — добавил главный тренер Барри Тротц.