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11:39 (мск), источник: Чемпионат.com

События дня НХЛ. Овечкин снова замолчал: один гол в пяти матчах

Зато Дадонов и «Флорида» в полном порядке.

Источник: Reuters

«Вашингтон»: три поражения в четырёх последних встречах

«Нам нужно упростить игру в большинстве, мы слишком многое пытаемся придумать», — сказал перед игрой с «Монреалем» центрфорвард «столичных» Никлас Бекстрём, комментируя неважные действия спецбригад. Реализация лишнего у «Вашингтона» действительно пошла на спад: в четырёх предыдущих матчах хоккеисты «Кэпиталз» реализовали лишь одну попытку из 14. «Я считаю, что по эффективности большинства мы закончим регулярный чемпионат в первой трети команд. У нас есть хорошие, острые игроки, но с трудом получается создать качественный момент. Возможно, виной тому были выходные, да и защитники могли бы на синей линии работать более качественно», — добавил главный тренер Барри Тротц.

Во время загрузки произошла ошибка.

Казалось, что в игре с «канадцами» подопечные Тротца вняли советам наставника. В середине второго периода «Вашингтон» не устоял, играя в меньшинстве, когда Александр Овечкин отбывал малый штраф за зацеп, но быстро отыгрался усилиями Джона Карлсона.

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