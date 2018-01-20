«Флорида» победила «Вегас» в матче НХЛ, Дадонов забросил 10-ю шайбу в сезоне

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В составе победителей шайбы забросили Джейми Макгинн (4-я минута), Александр Барков (16), российский форвард Евгений Дадонов (44) и Аарон Экблад (61). У проигравших отличились Давид Перрон (15), Уильям Карлссон (27) и Джеймс Нил (58).

Дадонов забросил 10-ю шайбу в нынешнем сезоне, всего на его счету 27 очков (10 шайб + 17 результативных передач).

«Флорида» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 44 очка в 44 матчах. «Вегас» лидирует на Западе с 64 очками в 45 играх.