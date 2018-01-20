«Флорида» победила «Вегас» в матче НХЛ, Дадонов забросил 10-ю шайбу в сезоне
ТАСС, 20 января. «Флорида» в овертайме обыграла «Вегас» со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 20 января. «Флорида» в овертайме обыграла «Вегас» со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Джейми Макгинн (4-я минута), Александр Барков (16), российский форвард Евгений Дадонов (44) и Аарон Экблад (61). У проигравших отличились Давид Перрон (15), Уильям Карлссон (27) и Джеймс Нил (58).
Дадонов забросил 10-ю шайбу в нынешнем сезоне, всего на его счету 27 очков (10 шайб + 17 результативных передач).
«Флорида» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 44 очка в 44 матчах. «Вегас» лидирует на Западе с 64 очками в 45 играх.
В следующем матче «Вегас» 22 января в гостях сыграет с «Каролиной», «Флорида» днем ранее на выезде сразится с «Нэшвиллом».
|Флорида Пантерз
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4:3 ОТ
(2:1, 0:1, 1:1)
|Вегас Голден Найтс
|Боб Бугнер
|Жерар Галлан
|Джеймс Раймер
|Малькольм Суббан
|1-й период
|03:15
|Джейми Макгинн (Н. Бьюгстад)
|Дэвид Перрон (Б. Хант, Э. Хаула)
|14:22
|14:47
|Джаред Маккэн
|15:55
|Александр Барков (В. Трочек)
|2-й период
|22:18
|Алекс Петровик
|Вильям Карлссон (Ш. Теодор, Рил. Смит)
|26:54
|30:14
|Дэвид Перрон
|30:53
|3-й период
|43:35
|Евгений Дадонов (А. Барков, К. Яндл)
|Джеймс Нил (Э. Хаула)
|57:51
|Овертайм
|60:40
|Аарон Экблад (Дж. Юбердо, А. Барков)
|6
|Штрафное время
|2
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|А. Экблад (Флорида Пантерз), А. Барков (Флорида Пантерз), Дж. Нил (Вегас Голден Найтс)