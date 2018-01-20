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11:07 (мск), источник: ТАСС

«Флорида» победила «Вегас» в матче НХЛ, Дадонов забросил 10-ю шайбу в сезоне

ТАСС, 20 января. «Флорида» в овертайме обыграла «Вегас» со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: Reuters

В составе победителей шайбы забросили Джейми Макгинн (4-я минута), Александр Барков (16), российский форвард Евгений Дадонов (44) и Аарон Экблад (61). У проигравших отличились Давид Перрон (15), Уильям Карлссон (27) и Джеймс Нил (58).

Дадонов забросил 10-ю шайбу в нынешнем сезоне, всего на его счету 27 очков (10 шайб + 17 результативных передач).

«Флорида» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 44 очка в 44 матчах. «Вегас» лидирует на Западе с 64 очками в 45 играх.

В следующем матче «Вегас» 22 января в гостях сыграет с «Каролиной», «Флорида» днем ранее на выезде сразится с «Нэшвиллом».

Флорида Пантерз 4:3 ОТ
(2:1, 0:1, 1:1)
Вегас Голден Найтс
20.01.2018, 03:30 Зрители: 17468 Регулярный чемпионат BB&T Center
Главные тренеры
Боб Бугнер Жерар Галлан
Вратари
Джеймс Раймер Малькольм Суббан
1-й период
03:15 Джейми Макгинн (Н. Бьюгстад)
Дэвид Перрон (Б. Хант, Э. Хаула) 14:22
14:47 Джаред Маккэн
15:55 Александр Барков (В. Трочек)
2-й период
22:18 Алекс Петровик
Вильям Карлссон (Ш. Теодор, Рил. Смит) 26:54
30:14
Дэвид Перрон 30:53
3-й период
43:35 Евгений Дадонов (А. Барков, К. Яндл)
Джеймс Нил (Э. Хаула) 57:51
Овертайм
60:40 Аарон Экблад (Дж. Юбердо, А. Барков)
Статистика
6 Штрафное время 2
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
А. Экблад (Флорида Пантерз), А. Барков (Флорида Пантерз), Дж. Нил (Вегас Голден Найтс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Флорида Пантерз
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