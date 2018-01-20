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11:01 (мск), источник: ТАСС

Передачи Овечкина, Кузнецова и Орлова не спасли «Вашингтон» от проигрыша «Монреалю»

ТАСС, 20 января. «Вашингтон» проиграл «Монреалю» со счетом 2:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: Reuters

В составе победителей шайбы забросили Макс Пачиоретти (28-я и 59-я минуты) и Пол Байрон (51). У проигравших с передач российских форвардов — Александра Овечкина и Евгения Кузнецова — отличился Джон Карлсон (34), также шайбой отметился Ларс Эллер (60), которому ассистировал российский защитник Дмитрий Орлов.

На счету 25-летнего Кузнецова 43 очка (13 шайб + 30 результативных передач) в нынешнем сезоне, 26-летнего Орлова — 16 (6+10), Овечкина — 50 (28+22). Следующая результативная передача станет для 32-летнего форварда 500-й в карьере в матчах регулярных чемпионатов НХЛ.

«Вашингтон» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 60 очков в 47 матчах. «Монреаль» располагается на 13-й строчке с 44 очками в 46 играх.

В следующем матче «Вашингтон» 21 января примет «Филадельфию», «Монреаль» в этот же день дома сыграет с «Бостоном».

Вашингтон Кэпиталз 2:3
(0:0, 1:1, 1:2)
Монреаль Канадиенс
20.01.2018, 03:30 Зрители: 18506 Регулярный чемпионат Capital One Arena
Главные тренеры
Барри Тротц Клод Жюльен
Вратари
Филипп Грубауэр 57:43 (Ф. Грубауэр 58:42-58:51, Ф. Грубауэр 59:06-59:16) Антти Ниеми
1-й период
07:15 Евгений Кузнецов
Томаш Плеканец 07:15
Карл Алзнер 17:11
2-й период
22:51 Александр Овечкин
26:54 Том Уилсон
Макс Пачоретти (Б. Галлахер, Дж. Друэн) 27:08
Джонатан Друэн 32:08
33:24 Джон Карлсон (А. Овечкин, Е. Кузнецов)
37:59
3-й период
42:02 Том Уилсон
42:02 Том Уилсон
Николя Делорье 42:02
45:43 Андре Бураковски
Пол Байрон (М. Пачоретти, Я. Ержабек) 50:41
Макс Пачоретти (Т. Плеканец, П. Байрон) п.в. 58:42
59:06 Ларс Эллер (М. Нисканен, Дм. Орлов)
Статистика
15 Штрафное время 13
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
А. Ниеми (Монреаль Канадиенс), Ф. Грубауэр (Вашингтон Кэпиталз), П. Байрон (Монреаль Канадиенс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Вашингтон Кэпиталз
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