Передачи Овечкина, Кузнецова и Орлова не спасли «Вашингтон» от проигрыша «Монреалю»
ТАСС, 20 января. «Вашингтон» проиграл «Монреалю» со счетом 2:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 20 января. «Вашингтон» проиграл «Монреалю» со счетом 2:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Макс Пачиоретти (28-я и 59-я минуты) и Пол Байрон (51). У проигравших с передач российских форвардов — Александра Овечкина и Евгения Кузнецова — отличился Джон Карлсон (34), также шайбой отметился Ларс Эллер (60), которому ассистировал российский защитник Дмитрий Орлов.
На счету 25-летнего Кузнецова 43 очка (13 шайб + 30 результативных передач) в нынешнем сезоне, 26-летнего Орлова — 16 (6+10), Овечкина — 50 (28+22). Следующая результативная передача станет для 32-летнего форварда 500-й в карьере в матчах регулярных чемпионатов НХЛ.
«Вашингтон» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 60 очков в 47 матчах. «Монреаль» располагается на 13-й строчке с 44 очками в 46 играх.
В следующем матче «Вашингтон» 21 января примет «Филадельфию», «Монреаль» в этот же день дома сыграет с «Бостоном».
|Вашингтон Кэпиталз
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2:3
(0:0, 1:1, 1:2)
|Монреаль Канадиенс
|Барри Тротц
|Клод Жюльен
|Филипп Грубауэр 57:43 (Ф. Грубауэр 58:42-58:51, Ф. Грубауэр 59:06-59:16)
|Антти Ниеми
|1-й период
|07:15
|Евгений Кузнецов
|Томаш Плеканец
|07:15
|Карл Алзнер
|17:11
|2-й период
|22:51
|Александр Овечкин
|26:54
|Том Уилсон
|Макс Пачоретти (Б. Галлахер, Дж. Друэн)
|27:08
|Джонатан Друэн
|32:08
|33:24
|Джон Карлсон (А. Овечкин, Е. Кузнецов)
|37:59
|3-й период
|42:02
|Том Уилсон
|42:02
|Том Уилсон
|Николя Делорье
|42:02
|45:43
|Андре Бураковски
|Пол Байрон (М. Пачоретти, Я. Ержабек)
|50:41
|Макс Пачоретти (Т. Плеканец, П. Байрон)
|п.в.
|58:42
|59:06
|Ларс Эллер (М. Нисканен, Дм. Орлов)
|15
|Штрафное время
|13
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|А. Ниеми (Монреаль Канадиенс), Ф. Грубауэр (Вашингтон Кэпиталз), П. Байрон (Монреаль Канадиенс)