Передачи Овечкина, Кузнецова и Орлова не спасли «Вашингтон» от проигрыша «Монреалю»

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В составе победителей шайбы забросили Макс Пачиоретти (28-я и 59-я минуты) и Пол Байрон (51). У проигравших с передач российских форвардов — Александра Овечкина и Евгения Кузнецова — отличился Джон Карлсон (34), также шайбой отметился Ларс Эллер (60), которому ассистировал российский защитник Дмитрий Орлов.

На счету 25-летнего Кузнецова 43 очка (13 шайб + 30 результативных передач) в нынешнем сезоне, 26-летнего Орлова — 16 (6+10), Овечкина — 50 (28+22). Следующая результативная передача станет для 32-летнего форварда 500-й в карьере в матчах регулярных чемпионатов НХЛ.

«Вашингтон» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 60 очков в 47 матчах. «Монреаль» располагается на 13-й строчке с 44 очками в 46 играх.