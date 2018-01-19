Панарин вышел на первое место в НХЛ по реализованным буллитам в этом сезоне
«Коламбус Блю Джекетс» вырвал победу у «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Коламбус Блю Джекетс» вырвал победу у «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча состоялась на «Нейшнвайд-Арене» в Коламбусе и завершилась в серии буллитов со счётом 2:1 в пользу хозяев.
В серии буллитов единственный и победный бросок реализовал российский хоккеист Артемий Панарин.
Панарин вышел на первое место в лиге по реализованным буллитам в этом сезоне (5 из 9 попыток). Второе место занимает нападающий «Нэшвилл Предаторз» Кайл Туррис (4 из 10), третье место занимают сразу 13 игроков с трёмя реализованными попытками.
С сезона-2015/16 Панарин реализовал 10 попыток из 16. За этот период по проценту реализации он занимает третье место после форварда «Флориды Пантерз» Александра Баркова (71,4%) и нападающего «Даллас Старз» Александра Радулова (70,0%) среди игроков, выходивших на реализацию буллитов не менее 10 раз.
|Коламбус Блю Джэкетс
|
2:1 Б
(1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0)
|Даллас Старз
|Джон Торторелла
|Кен Хичкок
|Йоонас Корписало
|Бен Бишоп 57:52 (Б. Бишоп 57:55)
|1-й период
|12:23
|Джордан Шредер (Т. Мотт)
|18:39
|Пьер-Люк Дюбуа
|2-й период
|Грег Патерин
|26:10
|35:29
|Зак Веренски
|39:47
|Артемий Панарин
|Диллон Хитерингтон
|39:47
|3-й период
|53:39
|Александр Радулов (Й. Клингберг, Джей. Бенн)
|57:55
|Овертайм
|Александр Радулов
|60:47
|64:24
|Джош Андерсон
|А. Панарин
|10
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Й. Корписало (Коламбус Блю Джэкетс), А. Панарин (Коламбус Блю Джэкетс), Б. Бишоп (Даллас Старз)