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13:30 (мск), источник: Чемпионат.com

Панарин вышел на первое место в НХЛ по реализованным буллитам в этом сезоне

«Коламбус Блю Джекетс» вырвал победу у «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: AP 2018

Встреча состоялась на «Нейшнвайд-Арене» в Коламбусе и завершилась в серии буллитов со счётом 2:1 в пользу хозяев.

В серии буллитов единственный и победный бросок реализовал российский хоккеист Артемий Панарин.

Панарин вышел на первое место в лиге по реализованным буллитам в этом сезоне (5 из 9 попыток). Второе место занимает нападающий «Нэшвилл Предаторз» Кайл Туррис (4 из 10), третье место занимают сразу 13 игроков с трёмя реализованными попытками.

С сезона-2015/16 Панарин реализовал 10 попыток из 16. За этот период по проценту реализации он занимает третье место после форварда «Флориды Пантерз» Александра Баркова (71,4%) и нападающего «Даллас Старз» Александра Радулова (70,0%) среди игроков, выходивших на реализацию буллитов не менее 10 раз.

Во время загрузки произошла ошибка.
Коламбус Блю Джэкетс 2:1 Б
(1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0)
Даллас Старз
19.01.2018, 03:00 Зрители: 17574 Регулярный чемпионат Nationwide Arena
Главные тренеры
Джон Торторелла Кен Хичкок
Вратари
Йоонас Корписало Бен Бишоп 57:52 (Б. Бишоп 57:55)
1-й период
12:23 Джордан Шредер (Т. Мотт)
18:39 Пьер-Люк Дюбуа
2-й период
Грег Патерин 26:10
35:29 Зак Веренски
39:47 Артемий Панарин
Диллон Хитерингтон 39:47
3-й период
53:39
Александр Радулов (Й. Клингберг, Джей. Бенн) 57:55
Овертайм
Александр Радулов 60:47
64:24 Джош Андерсон
Серия буллитов - победный бросок
А. Панарин
Статистика
10 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Й. Корписало (Коламбус Блю Джэкетс), А. Панарин (Коламбус Блю Джэкетс), Б. Бишоп (Даллас Старз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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