Панарин вышел на первое место в НХЛ по реализованным буллитам в этом сезоне

Источник: AP 2018

Встреча состоялась на «Нейшнвайд-Арене» в Коламбусе и завершилась в серии буллитов со счётом 2:1 в пользу хозяев.

В серии буллитов единственный и победный бросок реализовал российский хоккеист Артемий Панарин.

Панарин вышел на первое место в лиге по реализованным буллитам в этом сезоне (5 из 9 попыток). Второе место занимает нападающий «Нэшвилл Предаторз» Кайл Туррис (4 из 10), третье место занимают сразу 13 игроков с трёмя реализованными попытками.