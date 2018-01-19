«Колорадо» одержал восьмую победу подряд в регулярном чемпионате НХЛ

Источник: AP 2018

В составе победителей шайбы забросили Нэтан Маккинон (8-я и 9-я минуты), Карл Содерберг (19), Микко Рантанен (22) и Мэтт Нието (57). У проигравших отличились Тимо Майер 30), Марк-Эдуард Власич (41) и Джо Торнтон (45). Российские игроки хозяев — защитник Никита Задоров и форвард Наиль Якупов — результативными действиями не отметились.

«Колорадо» одержал восьмую победу подряд и занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 53 очка в 44 матчах. «Сан-Хосе» располагается на шестой строчке с 54 очками в 44 играх.