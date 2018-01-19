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09:14 (мск), источник: ТАСС

«Колорадо» одержал восьмую победу подряд в регулярном чемпионате НХЛ

ТАСС, 19 января. «Колорадо» обыграл «Сан-Хосе» со счетом 5:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: AP 2018

В составе победителей шайбы забросили Нэтан Маккинон (8-я и 9-я минуты), Карл Содерберг (19), Микко Рантанен (22) и Мэтт Нието (57). У проигравших отличились Тимо Майер 30), Марк-Эдуард Власич (41) и Джо Торнтон (45). Российские игроки хозяев — защитник Никита Задоров и форвард Наиль Якупов — результативными действиями не отметились.

«Колорадо» одержал восьмую победу подряд и занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 53 очка в 44 матчах. «Сан-Хосе» располагается на шестой строчке с 54 очками в 44 играх.

В следующем матче «Колорадо» 20 января примет «Рейнджерс», «Сан-Хосе» 22 января в гостях сыграет с «Анахаймом».

Колорадо Эвеланш 5:3
(3:0, 1:1, 1:2)
Сан-Хосе Шаркс
19.01.2018, 05:00 Зрители: 14349 Регулярный чемпионат Pepsi Center
Главные тренеры
Джаред Беднар Питер Дебур
Вратари
Джонатан Бернье Мартин Джонс 57:00
1-й период
07:03 Натан Маккиннон (М. Рантанен, Г. Ландескуг)
Логан Кутюр 07:29
08:01 Натан Маккиннон (С. Жирар, М. Рантанен)
11:47 Доминик Тонинато
18:14 Карл Седерберг (М. Нието, Б. Комо)
18:47 Никита Задоров
2-й период
21:34 Микко Рантанен (М. Барберио, Н. Маккиннон)
27:44 Александр Керфут
Тимо Майер (К. Лабанк, М-Э. Власик) 29:44
Джастин Браун 31:45
37:26 Эрик Джонсон
3-й период
Марк-Эдуард Власик (Т. Хертл, К. Лабанк) 40:29
Йоонас Донской 41:46
Джо Торнтон (Б. Бернс, Джо Павелски) 44:53
47:35 Патрик Немет
50:24 Габриэль Ландескуг
Барклай Гудроу 53:59
56:46 Мэтью Нието (Б. Комо)
59:01 Габриэль Ландескуг
Статистика
14 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Н. Маккиннон (Колорадо Эвеланш), Дж. Бернье (Колорадо Эвеланш), М. Рантанен (Колорадо Эвеланш)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Колорадо Эвеланш
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