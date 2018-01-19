«Колорадо» одержал восьмую победу подряд в регулярном чемпионате НХЛ
ТАСС, 19 января. «Колорадо» обыграл «Сан-Хосе» со счетом 5:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 19 января. «Колорадо» обыграл «Сан-Хосе» со счетом 5:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Нэтан Маккинон (8-я и 9-я минуты), Карл Содерберг (19), Микко Рантанен (22) и Мэтт Нието (57). У проигравших отличились Тимо Майер 30),
«Колорадо» одержал восьмую победу подряд и занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 53 очка в 44 матчах. «Сан-Хосе» располагается на шестой строчке с 54 очками в 44 играх.
В следующем матче «Колорадо» 20 января примет «Рейнджерс», «Сан-Хосе» 22 января в гостях сыграет с «Анахаймом».
|Колорадо Эвеланш
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5:3
(3:0, 1:1, 1:2)
|Сан-Хосе Шаркс
|Джаред Беднар
|Питер Дебур
|Джонатан Бернье
|Мартин Джонс 57:00
|1-й период
|07:03
|Натан Маккиннон (М. Рантанен, Г. Ландескуг)
|Логан Кутюр
|07:29
|08:01
|Натан Маккиннон (С. Жирар, М. Рантанен)
|11:47
|Доминик Тонинато
|18:14
|Карл Седерберг (М. Нието, Б. Комо)
|18:47
|Никита Задоров
|2-й период
|21:34
|Микко Рантанен (М. Барберио, Н. Маккиннон)
|27:44
|Александр Керфут
|Тимо Майер (К. Лабанк, М-Э. Власик)
|29:44
|Джастин Браун
|31:45
|37:26
|Эрик Джонсон
|3-й период
|Марк-Эдуард Власик (Т. Хертл, К. Лабанк)
|40:29
|Йоонас Донской
|41:46
|Джо Торнтон (Б. Бернс, Джо Павелски)
|44:53
|47:35
|Патрик Немет
|50:24
|Габриэль Ландескуг
|Барклай Гудроу
|53:59
|56:46
|Мэтью Нието (Б. Комо)
|59:01
|Габриэль Ландескуг
|14
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|Н. Маккиннон (Колорадо Эвеланш), Дж. Бернье (Колорадо Эвеланш), М. Рантанен (Колорадо Эвеланш)