«Торонто» проиграл «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ

Источник: AP 2018

В составе победителей шайбы забросили Нолан Патрик (42-я минута), Уэйн Симмондс (44) и Шон Кутюрье (61). У проигравших отличились Коннор Браун (33) и Фредерик Готье (34). Российский защитник хозяев Иван Проворов результативными действиями не отметился.

Перед матчем прошла церемония вывода из обращения 88-го номера, под которым за «Филадельфию» выступал Эрик Линдрос. В составе команды форвард провел восемь сезонов, забросил 290 шайб и отдал 269 результативных передач. Также он играл за «Нью-Йорк Рейнджерс», «Торонто» и «Даллас», всего на его счету в регулярных чемпионатах НХЛ 865 (372+493) очков в 760 матчах. Является олимпийским чемпионом 2002 года и членом Зала хоккейной славы, закончил карьеру в 2007 году.

«Филадельфия» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 50 очков в 45 матчах. «Торонто» располагается на пятой строчке с 55 очками в 47 играх.

В следующем матче «Филадельфия» 20 января примет «Нью- Джерси», «Торонто» днем позже в гостях сыграет с «Оттавой».