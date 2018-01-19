Российский форвард «Рейнджерс» Бучневич забросил победную шайбу в матче НХЛ с «Баффало»
ТАСС, 19 января. «Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Баффало» со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 19 января. «Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Баффало» со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Рик Нэш (2-я и 47-я минуты), Джей Ти Миллер (29) и российский форвард Павел Бучневич (57). У проигравших отличились Кайл Окпосо (19), Джастин Фолк (38) и Расмус Ристолайнен (55).
Бучневич также записал на свой счет два точных паса, всего на его счету 30 очков (12 шайб + 18 результативных передач).
«Рейнджерс» занимают седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 53 очка в 46 матчах. «Баффало» располагается на 16-й строчке с 31 очком в 45 играх.
В следующем матче «Баффало» 20 января примет «Даллас», «Рейнджерс» в этот же день в гостях сыграют с «Колорадо».
В другом матче дня «Коламбус» в серии буллитов дома победил «Даллас» (2:1); российский форвард хозяев Артемий Панарин реализовал победный буллит, а его соотечественник — нападающий Александр Радулов — забросил единственную шайбу «Далласа» в основное время. Лидер Западной конференции «Вегас» в гостях со счетом 4:1 обыграл «Тампу-Бэй», которая занимает первое место на Востоке. Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 26 бросков из 30.