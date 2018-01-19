Российский форвард «Рейнджерс» Бучневич забросил победную шайбу в матче НХЛ с «Баффало»

В составе победителей шайбы забросили Рик Нэш (2-я и 47-я минуты), Джей Ти Миллер (29) и российский форвард Павел Бучневич (57). У проигравших отличились Кайл Окпосо (19), Джастин Фолк (38) и Расмус Ристолайнен (55).

Хоккей НХЛ 2017-2018 Неделя 16, 19.01.2018, 3:30 Нью-Йорк Рейнджерс 4 Баффало Сэйбрз 3

Бучневич также записал на свой счет два точных паса, всего на его счету 30 очков (12 шайб + 18 результативных передач).

«Рейнджерс» занимают седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 53 очка в 46 матчах. «Баффало» располагается на 16-й строчке с 31 очком в 45 играх.

В следующем матче «Баффало» 20 января примет «Даллас», «Рейнджерс» в этот же день в гостях сыграют с «Колорадо».