«Сент-Луис» победил «Оттаву» в матче НХЛ, Тарасенко забросил 20-ю шайбу в сезоне

Источник: AP 2018

В составе победителей шайбы забросили российский форвард Владимир Тарасенко (27-я минута), Алекс Пьетранджело (33), Брейден Шенн (37) и Александер Стин (59). У проигравших отличился Бобби Райан (38).

Тарасенко забросил 20-ю шайбу в нынешнем сезоне, всего на его счету 45 очков (20 шайб + 25 результативных передач).

«Сент-Луис» занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 59 очков в 48 матчах. «Оттава» располагается на 14-й строчке на Востоке с 39 очками в 43 играх.