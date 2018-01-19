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08:35 (мск), источник: ТАСС

«Сент-Луис» победил «Оттаву» в матче НХЛ, Тарасенко забросил 20-ю шайбу в сезоне

ТАСС, 19 января. «Оттава» проиграла «Сент- Луису» со счетом 1:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: AP 2018

В составе победителей шайбы забросили российский форвард Владимир Тарасенко (27-я минута), Алекс Пьетранджело (33), Брейден Шенн (37) и Александер Стин (59). У проигравших отличился Бобби Райан (38).

Тарасенко забросил 20-ю шайбу в нынешнем сезоне, всего на его счету 45 очков (20 шайб + 25 результативных передач).

«Сент-Луис» занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 59 очков в 48 матчах. «Оттава» располагается на 14-й строчке на Востоке с 39 очками в 43 играх.

В следующем матче «Оттава» 21 января примет «Торонто», «Сент-Луис» в этот же день дома сыграет с «Аризоной».

Оттава Сенаторз 1:4
(0:0, 1:3, 0:1)
Сент-Луис Блюз
19.01.2018, 03:30 Зрители: 14002 Регулярный чемпионат Canadian Tire Centre
Главные тренеры
Ги Буше Майк Йео
Вратари
Крэйг Андерсон 58:03 (К. Андерсон 58:42) Картер Хаттон
1-й период
17:35
2-й период
25:43 Марк Боровицки
Крис Торберн 25:43
Владимир Тарасенко (Р. Бортуццо, П. Штястны) 26:13
Алекс Пьетранджело 32:51
Брэйден Шенн (А. Стин, В. Данн) 36:53
37:21 Бобби Райан (М. Дюшен, К. Сиси)
37:57 Марк Боровицки
Крис Торберн 37:57
Кайл Бродзяк 37:57
39:17 Эрик Карлссон
39:48 Дерик Брассар
3-й период
Колтон Парэйко 55:32
Александр Стин (Б. Шенн) п.в. 58:42
Статистика
13 Штрафное время 11
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Б. Шенн (Сент-Луис Блюз), В. Тарасенко (Сент-Луис Блюз), А. Стин (Сент-Луис Блюз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Сент-Луис Блюз
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