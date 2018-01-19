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08:32 (мск), источник: ТАСС

Шайба Орлова и передача Кузнецова не спасли «Вашингтон» от проигрыша «Нью-Джерси» в НХЛ

ТАСС, 19 января. «Нью-Джерси» в овертайме победил «Вашингтон» со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: AP 2018

В составе победителей шайбы забросили Дрю Стаффорд (8-я минута), Энди Грин (24), Майлз Вуд (31) и Тайлер Холл (61). У проигравших отличились Бретт Коннолли (13, 57) и российский защитник Дмитрий Орлов (32).

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Орлов забросил шестую шайбу в нынешнем сезоне, всего на его счету 15 очков (6 шайб + 9 результативных передач). Российский форвард гостей Евгений Кузнецов записал на свой счет точный пас, всего на его счету 42 (13+29) очка в сезоне. Их соотечественник и партнер по команде — нападающий Александр Овечкин — результативными действиями не отметился.

«Вашингтон» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 59 очков в 46 матчах. «Нью-Джерси» располагается строчкой ниже с 56 очками в 44 играх.

В следующем матче «Вашингтон» 20 января примет «Монреаль», «Нью-Джерси» в этот же день в гостях сыграет с «Филадельфией».

Нью-Джерси Дэвилз 4:3 ОТ
(1:1, 2:1, 0:1)
Вашингтон Кэпиталз
19.01.2018, 03:00 Зрители: 14163 Регулярный чемпионат Prudential Center
Главные тренеры
Джон Хайнс Барри Тротц
Вратари
Кейт Кинкейд Брэден Холтби
1-й период
02:12 Сами Ватанен
08:01 Дрю Стэффорд (М. Юханссон)
Бретт Коннолли (Б. Орпик, Ти.Дж. Оши) 12:10
Джей Бигл 18:31
2-й период
23:33 Энди Грин (Т. Холл, С. Ватанен)
23:46 Дэймон Сиверсон
28:33 Брайан Бойл
28:33 Брайан Бойл
28:33 Брайан Бойл
Том Уилсон 28:33
30:55 Майлс Вуд (С. Ватанен, Н. Хишир)
Дмитрий I Орлов (А. Чейссон, Дж. Бигл) 31:09
Александр Овечкин 34:26
36:37 Трэвис Зэйджак
3-й период
48:09 Трэвис Зэйджак
Алекс Чейссон 51:47
Бретт Коннолли (Е. Кузнецов, Т. Уилсон) 56:12
Овертайм
60:34 Тэйлор Холл (С. Ватанен)
Статистика
25 Штрафное время 11
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Т. Холл (Нью-Джерси Дэвилз), Б. Коннолли (Вашингтон Кэпиталз), М. Вуд (Нью-Джерси Дэвилз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Вашингтон Кэпиталз
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