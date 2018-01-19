Шайба Орлова и передача Кузнецова не спасли «Вашингтон» от проигрыша «Нью-Джерси» в НХЛ

Источник: AP 2018

В составе победителей шайбы забросили Дрю Стаффорд (8-я минута), Энди Грин (24), Майлз Вуд (31) и Тайлер Холл (61). У проигравших отличились Бретт Коннолли (13, 57) и российский защитник Дмитрий Орлов (32).

Орлов забросил шестую шайбу в нынешнем сезоне, всего на его счету 15 очков (6 шайб + 9 результативных передач). Российский форвард гостей Евгений Кузнецов записал на свой счет точный пас, всего на его счету 42 (13+29) очка в сезоне. Их соотечественник и партнер по команде — нападающий Александр Овечкин — результативными действиями не отметился.

«Вашингтон» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 59 очков в 46 матчах. «Нью-Джерси» располагается строчкой ниже с 56 очками в 44 играх.