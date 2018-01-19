Шайба Орлова и передача Кузнецова не спасли «Вашингтон» от проигрыша «Нью-Джерси» в НХЛ
ТАСС, 19 января. «Нью-Джерси» в овертайме победил «Вашингтон» со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 19 января. «Нью-Джерси» в овертайме победил «Вашингтон» со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Дрю Стаффорд (8-я минута), Энди Грин (24), Майлз Вуд (31) и Тайлер Холл (61). У проигравших отличились Бретт Коннолли (13, 57) и российский защитник Дмитрий Орлов (32).
Орлов забросил шестую шайбу в нынешнем сезоне, всего на его счету 15 очков (6 шайб + 9 результативных передач). Российский форвард гостей Евгений Кузнецов записал на свой счет точный пас, всего на его счету 42 (13+29) очка в сезоне. Их соотечественник и партнер по команде — нападающий Александр Овечкин — результативными действиями не отметился.
«Вашингтон» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 59 очков в 46 матчах. «Нью-Джерси» располагается строчкой ниже с 56 очками в 44 играх.
В следующем матче «Вашингтон» 20 января примет «Монреаль», «Нью-Джерси» в этот же день в гостях сыграет с «Филадельфией».
|Нью-Джерси Дэвилз
|
4:3 ОТ
(1:1, 2:1, 0:1)
|Вашингтон Кэпиталз
|Джон Хайнс
|Барри Тротц
|Кейт Кинкейд
|Брэден Холтби
|1-й период
|02:12
|Сами Ватанен
|08:01
|Дрю Стэффорд (М. Юханссон)
|Бретт Коннолли (Б. Орпик, Ти.Дж. Оши)
|12:10
|Джей Бигл
|18:31
|2-й период
|23:33
|Энди Грин (Т. Холл, С. Ватанен)
|23:46
|Дэймон Сиверсон
|28:33
|Брайан Бойл
|28:33
|Брайан Бойл
|28:33
|Брайан Бойл
|Том Уилсон
|28:33
|30:55
|Майлс Вуд (С. Ватанен, Н. Хишир)
|Дмитрий I Орлов (А. Чейссон, Дж. Бигл)
|31:09
|Александр Овечкин
|34:26
|36:37
|Трэвис Зэйджак
|3-й период
|48:09
|Трэвис Зэйджак
|Алекс Чейссон
|51:47
|Бретт Коннолли (Е. Кузнецов, Т. Уилсон)
|56:12
|Овертайм
|60:34
|Тэйлор Холл (С. Ватанен)
|25
|Штрафное время
|11
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Т. Холл (Нью-Джерси Дэвилз), Б. Коннолли (Вашингтон Кэпиталз), М. Вуд (Нью-Джерси Дэвилз)