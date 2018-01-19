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08:17 (мск), источник: ТАСС

«Бостон» благодаря хет-трику Бержерона и 22 сэйвам Худобина победил «Айлендерс» в НХЛ

ТАСС, 19 января. «Нью-Йорк Айлендерс» проиграл «Бостону» со счетом 2:5 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Патрис Бержерон (14-я, 34-я, 44-я минуты), Райан Спунер (30) и Брэд Маршанд (59). У проигравших отличились Джордан Эберле (8) и Джон Таварес (55). Бержерон оформил третий хет-трик в карьере и второй в нынешнем сезоне.

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Российский голкипер «Бостона» Антон Худобин отразил 22 броска из 24 по своим воротам. Россиянин провел 17 матчей в нынешнем сезоне, в которых одержал 10 побед.

«Бостон» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 60 очков в 44 матчах. «Айлендерс» располагаются на восьмой строчке с 50 очками в 47 играх.

В следующем матче «Бостон» 21 января в гостях сыграет с «Монреалем», «Айлендерс» в этот же день также на выезде сразятся с «Чикаго».

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