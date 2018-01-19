«Бостон» благодаря хет-трику Бержерона и 22 сэйвам Худобина победил «Айлендерс» в НХЛ
ТАСС, 19 января. «Нью-Йорк Айлендерс» проиграл «Бостону» со счетом 2:5 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 19 января. «Нью-Йорк Айлендерс» проиграл «Бостону» со счетом 2:5 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Патрис Бержерон (14-я, 34-я, 44-я минуты), Райан Спунер (30) и Брэд Маршанд (59). У проигравших отличились Джордан Эберле (8) и Джон Таварес (55). Бержерон оформил третий
Российский голкипер «Бостона» Антон Худобин отразил 22 броска из 24 по своим воротам. Россиянин провел 17 матчей в нынешнем сезоне, в которых одержал 10 побед.
«Бостон» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 60 очков в 44 матчах. «Айлендерс» располагаются на восьмой строчке с 50 очками в 47 играх.
В следующем матче «Бостон» 21 января в гостях сыграет с «Монреалем», «Айлендерс» в этот же день также на выезде сразятся с «Чикаго».