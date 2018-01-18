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18 января, источник: Известия

Малкин приблизился к рекорду Ягру и Лемье

Российский хоккеист Евгений Малкин стал четвертым игроком «Питтсбург Пингвинз», забившим 20 шайб как минимум в десяти сезонах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: Reuters

Достижение было оформлено в матче против «Анахайм Дакс». Россиянин открыл счет в конце первого периода.

Вторую половину встречи «Пингвины» провалили, пропустив четыре шайбы. Хоккеисты «Питтсбурга» пытались исправить сложившуюся ситуацию, однако матч завершился поражением (5:3).

Во время загрузки произошла ошибка.

В текущем сезоне Малкин набрал 47 очков (20 шайб и 27 результативных передач) в 43 матчах регулярного чемпионата.

Таким образом, россиянин преодолел отметку в 20 заброшенных шайб в десяти сезонах из 12 в «Питтсбурге». Аналогичной статистикой может похвастаться партнер Малкина капитан «Пингвинов» Сидни Кросби.

Опережают россиянина и канадца легендарные хоккеисты Марио Лемье (12 сезонов) и Яромир Ягр (11 сезонов).

Анахайм Дакс 5:3
(0:1, 4:0, 1:2)
Питтсбург Пингвинз
18.01.2018, 06:00 Зрители: 17291 Регулярный чемпионат Honda Center
Главные тренеры
Рэнди Карлайл Майк Салливан
Вратари
Джон Гибсон Тристан Джерри 58:06
1-й период
Фил Кессел 05:47
08:32 Брэндон Монтур
Евгений Малкин 08:32
10:04 Хампус Линдхольм
Евгений Малкин (К. Хагелин, П. Хернквист) 18:26
2-й период
Джастин Шульц 21:25
24:17 Рикард Ракелль (Р. Гецлаф, Ф. Бошемен)
25:42 Адам Хенрик (О. Каше, Н. Ритчи)
28:15 Джаред Болл
29:24 Крис Вагнер (Я. Сильверберг, К. Фаулер)
38:28 Ондржей Каше
39:17 Рикард Ракелль
Крис Летанг 39:17
3-й период
48:09 Кори Перри
Фил Кессел (С. Кросби, Джаст. Шульц) 48:35
53:23 Кевин Бекса
53:23 Кевин Бекса
Евгений Малкин 53:23
Джейк Гюнтцель (Ф. Кессел, С. Кросби) 54:06
59:59 п.в. Хампус Линдхольм
Статистика
14 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 2
Лучшие игроки
К. Фаулер (Анахайм Дакс), О. Каше (Анахайм Дакс), Ф. Кессел (Питтсбург Пингвинз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Питтсбург Пингвинз
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