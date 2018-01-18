Малкин приблизился к рекорду Ягру и Лемье
Российский хоккеист Евгений Малкин стал четвертым игроком «Питтсбург Пингвинз», забившим 20 шайб как минимум в десяти сезонах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Российский хоккеист Евгений Малкин стал четвертым игроком «Питтсбург Пингвинз», забившим 20 шайб как минимум в десяти сезонах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Достижение было оформлено в матче против «Анахайм Дакс». Россиянин открыл счет в конце первого периода.
Вторую половину встречи «Пингвины» провалили, пропустив четыре шайбы. Хоккеисты «Питтсбурга» пытались исправить сложившуюся ситуацию, однако матч завершился поражением (5:3).
В текущем сезоне Малкин набрал 47 очков (20 шайб и 27 результативных передач) в 43 матчах регулярного чемпионата.
Таким образом, россиянин преодолел отметку в 20 заброшенных шайб в десяти сезонах из 12 в «Питтсбурге». Аналогичной статистикой может похвастаться партнер Малкина капитан «Пингвинов» Сидни Кросби.
Опережают россиянина и канадца легендарные хоккеисты Марио Лемье (12 сезонов) и Яромир Ягр (11 сезонов).
|Анахайм Дакс
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5:3
(0:1, 4:0, 1:2)
|Питтсбург Пингвинз
|Рэнди Карлайл
|Майк Салливан
|Джон Гибсон
|Тристан Джерри 58:06
|1-й период
|Фил Кессел
|05:47
|08:32
|Брэндон Монтур
|Евгений Малкин
|08:32
|10:04
|Хампус Линдхольм
|Евгений Малкин (К. Хагелин, П. Хернквист)
|18:26
|2-й период
|Джастин Шульц
|21:25
|24:17
|Рикард Ракелль (Р. Гецлаф, Ф. Бошемен)
|25:42
|Адам Хенрик (О. Каше, Н. Ритчи)
|28:15
|Джаред Болл
|29:24
|Крис Вагнер (Я. Сильверберг, К. Фаулер)
|38:28
|Ондржей Каше
|39:17
|Рикард Ракелль
|Крис Летанг
|39:17
|3-й период
|48:09
|Кори Перри
|Фил Кессел (С. Кросби, Джаст. Шульц)
|48:35
|53:23
|Кевин Бекса
|53:23
|Кевин Бекса
|Евгений Малкин
|53:23
|Джейк Гюнтцель (Ф. Кессел, С. Кросби)
|54:06
|59:59
|п.в.
|Хампус Линдхольм
|14
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|2
|К. Фаулер (Анахайм Дакс), О. Каше (Анахайм Дакс), Ф. Кессел (Питтсбург Пингвинз)