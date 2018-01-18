Николай Голдобин: Я со многими в НХЛ дружу, кроме Овечкина. Он — кумир детства
Корреспондент «Советского спорта» в Торонто беседует с форвардом Николаем Голдобиным в тот период, когда он выступал за «Ванкувер».
Корреспондент «Советского спорта» в Торонто беседует с форвардом Николаем Голдобиным в тот период, когда он выступал за «Ванкувер».
— Вы второй сезон проводите в НХЛ. Есть ли
— Волнения нет. В прошлом чемпионате я сыграл два матча за «Сан-Хосе», еще 12 — за «Ванкувер». Много выступал в АХЛ, набрался опыта. И когда меня вызывают в НХЛ теперь, я уже не переживаю.
Очень радуюсь, когда выхожу на матч против того же «Торонто». Техничная команда. Интересно проверять себя с такими соперниками, тем более мы редко встречаемся в сезоне.
— Что вы себе пожелали на Новый год и Рождество?
— Никогда этого не делаю. Зачем загадывать голы? Они придут сами, если будешь стараться.
— Вы в «Ванкувере» считаетесь новичком. Трудно пробиться наверх?
— У нас нет никакой дедовщины. Все ребята хорошие. Есть пара старичков, но они никак не мешают молодым. Наоборот, только дают добрые советы. Все уважают друг друга, поддерживают.
— С кем вы дружите из русских энхаэловцев?
— Почти со всеми, кроме тех, кто повзрослее. Например, Овечкин — я с ним просто не знаком. Он был только моим кумиром в детстве. Ну, а так — Ваня Проворов, Барбашев, Мамин.
— Павел Буре тоже был кумиром?
— Да, конечно. Его в «Кэнакс» и сейчас обожают. Малкин, Дацюк — с этих игроков я тоже беру пример.
— Вы вспоминаете свой молодежный чемпионат мира?
— Я был очень рад уже тому, что играл за сборную России. Там выступали лучшие хоккеисты со всей страны того возраста: 1995−1996 годов рождения.
Мы неплохо выступили на турнире, победили Данию — правда,
В этом году тоже следил за молодежной сборной России, очень болел. Даже кричал дома. Хотел, чтобы парни завоевали золото. Мы ведь это не сделали. Но увы… Надеюсь, команда выстрелит в следующем сезоне — в моем городе Ванкувере. Готов поддержать ребят и сводить их в хороший ресторан. Вдруг это им поможет?
— Никита Трямкин уехал из «Ванкувера», теперь вот — Александр Бурмистров. Что происходит?
— У каждого свои причины. Я их не знаю, а если бы знал, то не сказал. Но обидно, что так теряем русских ребят. То, что дают мало игрового времени? Надо терпеть.
— Вы сами не думали поиграть в КХЛ?
— Не исключаю такой вариант. Но пока меня не звали.
— Что скажете о своем наставнике?
— Вообще в «Ванкувере» самые трудные тренировки. Я никогда еще так много не тренировался. Но и система немного другая. Все время бежать вперед, толкаться.
Чем отличается от
— Ваш агент Игорь Ларионов сам
— «Делай все, что они просят. И не забывай о своей технике. В ином случае не будешь играть, и тебя отправят обратно в АХЛ».
— В чем секрет вашего одноклубника Брока Бесера?
— У него хороший и сильный бросок. Он чувствует, где нужно быть, ему отдают классные пасы, он забивает. Есть сильная хоккейная интуиция.