Шайба Малкина не помогла «Питтсбургу» победить «Анахайм» в матче НХЛ

Источник: AP 2018

В составе победителей шайбы забросили Рикард Ракелль (25-я минута), Адам Хенрик (26), Крис Вагнер (30), Ондржей Каше (39) и Хампус Линдхольм (60). У проигравших отличились Евгений Малкин (19), Фил Кессел (49) и Джейк Гюнцель (55).

Российский форвард Малкин забросил 20-ю шайбу в сезоне, всего на его счету стало 47 очков (20 голов + 27 передач) в 43 матчах.

«Питтсбург» с 51 очком занимает восьмое место в Восточной конференции, «Анахайм» имеет также 51 балл и располагается на 11-й позиции в Западной конференции.