Шайба Малкина не помогла «Питтсбургу» победить «Анахайм» в матче НХЛ
ТАСС, 18 января. «Питтсбург» проиграл «Анахайму» со счетом 3:5 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 18 января. «Питтсбург» проиграл «Анахайму» со счетом 3:5 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Рикард Ракелль (25-я минута), Адам Хенрик (26), Крис Вагнер (30), Ондржей Каше (39) и Хампус Линдхольм (60). У проигравших отличились Евгений Малкин (19), Фил Кессел (49) и Джейк Гюнцель (55).
Российский форвард Малкин забросил 20-ю шайбу в сезоне, всего на его счету стало 47 очков (20 голов + 27 передач) в 43 матчах.
«Питтсбург» с 51 очком занимает восьмое место в Восточной конференции, «Анахайм» имеет также 51 балл и располагается на 11-й позиции в Западной конференции.
В следующем матче 19 января «Питтсбург» в гостях сыграет с «Лос-Анджелес Кингз» (06:00 мск), «Анахайм» также встретится с «Кингз», но днем позднее и на домашней площадке (06:00 мск).
|Анахайм Дакс
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5:3
(0:1, 4:0, 1:2)
|Питтсбург Пингвинз
|Рэнди Карлайл
|Майк Салливан
|Джон Гибсон
|Тристан Джерри 58:06
|1-й период
|Фил Кессел
|05:47
|08:32
|Брэндон Монтур
|Евгений Малкин
|08:32
|10:04
|Хампус Линдхольм
|Евгений Малкин (К. Хагелин, П. Хернквист)
|18:26
|2-й период
|Джастин Шульц
|21:25
|24:17
|Рикард Ракелль (Р. Гецлаф, Ф. Бошемен)
|25:42
|Адам Хенрик (О. Каше, Н. Ритчи)
|28:15
|Джаред Болл
|29:24
|Крис Вагнер (Я. Сильверберг, К. Фаулер)
|38:28
|Ондржей Каше
|39:17
|Рикард Ракелль
|Крис Летанг
|39:17
|3-й период
|48:09
|Кори Перри
|Фил Кессел (С. Кросби, Джаст. Шульц)
|48:35
|53:23
|Кевин Бекса
|53:23
|Кевин Бекса
|Евгений Малкин
|53:23
|Джейк Гюнтцель (Ф. Кессел, С. Кросби)
|54:06
|59:59
|п.в.
|Хампус Линдхольм
|14
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|2
|К. Фаулер (Анахайм Дакс), О. Каше (Анахайм Дакс), Ф. Кессел (Питтсбург Пингвинз)