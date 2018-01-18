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09:10 (мск), источник: ТАСС

Шайба Малкина не помогла «Питтсбургу» победить «Анахайм» в матче НХЛ

ТАСС, 18 января. «Питтсбург» проиграл «Анахайму» со счетом 3:5 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: AP 2018

В составе победителей шайбы забросили Рикард Ракелль (25-я минута), Адам Хенрик (26), Крис Вагнер (30), Ондржей Каше (39) и Хампус Линдхольм (60). У проигравших отличились Евгений Малкин (19), Фил Кессел (49) и Джейк Гюнцель (55).

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Российский форвард Малкин забросил 20-ю шайбу в сезоне, всего на его счету стало 47 очков (20 голов + 27 передач) в 43 матчах.

«Питтсбург» с 51 очком занимает восьмое место в Восточной конференции, «Анахайм» имеет также 51 балл и располагается на 11-й позиции в Западной конференции.

В следующем матче 19 января «Питтсбург» в гостях сыграет с «Лос-Анджелес Кингз» (06:00 мск), «Анахайм» также встретится с «Кингз», но днем позднее и на домашней площадке (06:00 мск).

Анахайм Дакс 5:3
(0:1, 4:0, 1:2)
Питтсбург Пингвинз
18.01.2018, 06:00 Зрители: 17291 Регулярный чемпионат Honda Center
Главные тренеры
Рэнди Карлайл Майк Салливан
Вратари
Джон Гибсон Тристан Джерри 58:06
1-й период
Фил Кессел 05:47
08:32 Брэндон Монтур
Евгений Малкин 08:32
10:04 Хампус Линдхольм
Евгений Малкин (К. Хагелин, П. Хернквист) 18:26
2-й период
Джастин Шульц 21:25
24:17 Рикард Ракелль (Р. Гецлаф, Ф. Бошемен)
25:42 Адам Хенрик (О. Каше, Н. Ритчи)
28:15 Джаред Болл
29:24 Крис Вагнер (Я. Сильверберг, К. Фаулер)
38:28 Ондржей Каше
39:17 Рикард Ракелль
Крис Летанг 39:17
3-й период
48:09 Кори Перри
Фил Кессел (С. Кросби, Джаст. Шульц) 48:35
53:23 Кевин Бекса
53:23 Кевин Бекса
Евгений Малкин 53:23
Джейк Гюнтцель (Ф. Кессел, С. Кросби) 54:06
59:59 п.в. Хампус Линдхольм
Статистика
14 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 2
Лучшие игроки
К. Фаулер (Анахайм Дакс), О. Каше (Анахайм Дакс), Ф. Кессел (Питтсбург Пингвинз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Питтсбург Пингвинз
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Анахайм Дакс
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