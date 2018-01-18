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08:36 (мск), источник: ТАСС

«Бостон» обыграл «Монреаль» в матче чемпионата НХЛ

ТАСС, 18 января. «Бостон» обыграл «Монреаль» со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: Reuters

В составе хозяев отличились Давид Пастрняк (7-я минута), Райан Спунер (23), Брэд Маршанд (44) и Давид Крейчи (57). У гостей шайба на счету Якуба Ержабека (1).

26-летний Ержабек забросил свою первую шайбу в НХЛ. В прошлом сезоне чех играл в Континентальной хоккейной лиге за подольский «Витязь».

«Бостон» не проигрывает в основное время уже 14 матчей подряд (10 побед). «Монреаль» потерпел третье поражение кряду.

В турнирной таблице Восточной конференции «Бостон» занимает третье место, набрав 58 очков в 43 матчах. «Монреаль» на 14-й строчке с 42 очками в 45 встречах.

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