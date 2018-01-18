«Бостон» обыграл «Монреаль» в матче чемпионата НХЛ

В составе хозяев отличились Давид Пастрняк (7-я минута), Райан Спунер (23), Брэд Маршанд (44) и Давид Крейчи (57). У гостей шайба на счету Якуба Ержабека (1).
26-летний Ержабек забросил свою первую шайбу в НХЛ. В прошлом сезоне чех играл в Континентальной хоккейной лиге за подольский «Витязь».
«Бостон» не проигрывает в основное время уже 14 матчей подряд (10 побед). «Монреаль» потерпел третье поражение кряду.
В турнирной таблице Восточной конференции «Бостон» занимает третье место, набрав 58 очков в 43 матчах. «Монреаль» на 14-й строчке с 42 очками в 45 встречах.