«Бостон» обыграл «Монреаль» в матче чемпионата НХЛ

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В составе хозяев отличились Давид Пастрняк (7-я минута), Райан Спунер (23), Брэд Маршанд (44) и Давид Крейчи (57). У гостей шайба на счету Якуба Ержабека (1).

26-летний Ержабек забросил свою первую шайбу в НХЛ. В прошлом сезоне чех играл в Континентальной хоккейной лиге за подольский «Витязь».

«Бостон» не проигрывает в основное время уже 14 матчей подряд (10 побед). «Монреаль» потерпел третье поражение кряду.