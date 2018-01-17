Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
55-летний Круз выпрыгнул из окна многоэтажного здания на съемках
Найдено спасение от измен
Ольга Орлова показала подросшего сына
«Смертельное селфи» гимнастки из КНДР, облетевшее все СМИ
Татьяна Навка показала поклонникам три поколения своей семьи
Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
Йокерит
Хоккей. КХЛ
19:30
Нефтехимик
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Слован
Хоккей. КХЛ
3-й период
Салават Юлаев4
Витязь1
Хоккей. НХЛ
18.01
Бостон Брюинз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
18.01
Анахайм Дакс
Питтсбург Пингвинз
Все события
Кира Найтли пожаловалась на постоянные изнасилования в фильмах
Шурыгина обиделась на Малахова: «Это подло и низко, я считаю»
Новый Nissan: он может испугать даже взрослого
Infiniti показал «просто красивый автомобиль»
Доходы «Спартака» растут. Растет ли прибыль
Роналду просит зарплату как у Месси и грозится уйти из «Реала»
Кейт Бланшетт вышла на красную дорожку в сияющем платье
Видео дня: Ольга Бузова позирует без макияжа
Пара из США сбросила больше 250 килограмм, чтобы заняться сексом
У популярного обезболивающего обнаружился побочный эффект
10 жутких зданий в России, которые пощекочут вам нервы (фото)
Что купить в Доминикане, продав двушку в Москве
Фоторепортажи
26События 2017 года в фотографиях
9Олегу Романцеву — 64
13:15 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Тарасенко: Надо поддержать тех, кто едет на Олимпиаду, а не поливать их грязью

Российский форвард «Сент-Луиса» ответил на вопросы корреспондента «СЭ» после матча с «Торонто».

Источник: AP 2018

ТЯЖЕЛО ВОЗВРАЩАТЬСЯ ПОСЛЕ НЕДЕЛЬНОЙ ПАУЗЫ

— Хорошо, что победили, — отметил после матча Тарасенко. — Тяжеловато играть после паузы. Через день опять матч, будем готовиться.

— Как удалось вырвать победу в концовке?

— Оказались удачливее и проявили характер. Значит, хорошо работали. Давно не получалось забить в формате «шесть на пять», но много тренировали его — сегодня удалось сравнять счет.

— Каково возвращаться на лед после недельного перерыва, который был у «Сент-Луиса»?

— Тяжело. Ты выпадаешь из игрового ритма. Другая команда тоже была после паузы, и хоккей получился сумбурный. Но нет времени обращать на это внимание — нужно побеждать в каждом матче. Нет времени на раскачку, сейчас очень важная часть чемпионата. Нужно набирать очки.

— Вообще эти паузы нужны игрокам?

— По ходу чемпионата бывает, что психологическое восстановление важнее, чем физическое. Все идет от головы. Когда команда на пике, то тяжело возвращаться после перерыва.

ОЛИМПИАДА — МЕЧТА КАЖДОГО ТРЕНЕРА И СПОРТСМЕНА

— Чего не хватило нашей сборной на последнем МЧМ?

— Люди, пишущие в интернете, просто не были там, как и я, поэтому нельзя судить со стороны. Ребята бились, показывали характер. Невозможно выиграть каждый турнир.

— Как вам составы на Олимпиаду, которые напоминают евротуровские?

— Какая разница? Олимпиада есть Олимпиада. Будем болеть за наших, желаем только победы.

Читайте также
Матч всех звёзд НХЛ без Тарасенко и Кессела? Это просто шутка

— Майк Бэбкок заявил, что испытывает ревность к нынешним олимпийцам, тогда как ему придет остаться дома.

— Конечно, его можно понять. Олимпиада — мечта каждого спортсмена и тренера. Неприятно, что не получится поехать, но мы не можем ничего с этим поделать. Будем поддерживать наших.

— Ковальчук и Дацюк выбрали КХЛ и едут на Игры. Завидуете им?

— Не хочу комментировать их решение. Они — отличные люди и хоккеисты. Я играл с обоими. Будем искренне поддерживать их, у нас хватает тех, кто пытается поливать их грязью, но это люди, которые много лет в спорте и понимают, насколько много сил отдано ради поездки на Игры.

ЗАВИСТЬ — ХУДШЕЕ ЧУВСТВО

— Как оцениваете половину сезона для себя и команды?

— Могло быть и лучше.

— За своей результативностью следите?

— У нас есть кому следить в команде, вывешивают какие-то результаты. Но я лично на этом не зацикливаюсь. Надо побеждать, не очки считать и на кого-то надеяться, а выкладываться на всю катушку.

— Приятно видеть Кучерова с Овечкиным на первых строчках рейтинга?

— Конечно, всегда радостно за своих. Хорошо, что у нас есть такие хоккеисты.

— Не расстроились непопаданию на Матч звезд?

— Зато побуду дома с семьей. Конечно, всегда приятно поучаствовать в таком празднике. Но что поделать?

— Что запомнилось на прошлом звездном уик-энде?

— Много пообщались с русскими ребятами. Ну и Лос-Анджелес — прекрасный город.

— Предпочли бы поехать туда или отдохнуть?

— Конечно, всегда хорошо съездить туда, но надо играть лучше, чтобы попадать.

— На Матч звезд позвали вашего партнера Брэйдена Шенна.

— На наши взаимоотношения это никак не влияет. Надо радоваться друг за друга! В противном случае вряд ли тебе самому потому повезет. Важна искренняя радость, без зависти — это худшее чувство. Ну, а позитивными эмоциями я и дома заряжусь — нет смысла расстраиваться.

— Как вам в тройке с Барбашевым?

— Очень нравится. Хорошо, когда в команде есть русские. Есть, с кем поговорить и на льду тем более легко.

— Даете советы Ивану?

— Да, мы разговариваем об игре, иначе мало будет получаться. Стараемся находить общий язык. Дай бог, чтобы его оставили в нашем звене.

Андрей СЕРЫЙ

из Торонто

Торонто Мэйпл Ливз 1:2 ОТ
(0:0, 0:0, 1:1)
Сент-Луис Блюз
17.01.2018, 03:00 Зрители: 18951 Регулярный чемпионат Air Canada Centre
Главные тренеры
Майк Бэбкок Майк Йео
Вратари
Фредерик Андерсен Картер Хаттон 58:29 (К. Хаттон 59:03)
1-й период
02:21 Мэтт Мартин
Крис Торберн 02:21
Кайл Бродзяк 17:53
2-й период
35:01 Зак Хаймэн
3-й период
48:55 Коннор Кэррик
50:10 Коннор Браун
Александр Стин (А. Пьетранджело, П. Штястны) 59:03
Овертайм
Винс Данн (П. Штястны) 61:43
Статистика
9 Штрафное время 7
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
В. Данн (Сент-Луис Блюз), А. Стин (Сент-Луис Блюз), К. Браун (Торонто Мэйпл Ливз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Сент-Луис Блюз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
"Он не понимает, что несет". Промес отвечает Канчельскису
КНДР и Южная Корея пройдут под единым флагом на открытии ОИ-2018
ЦСКА интересуется защитником «Сампдории»
Доходы «Спартака» растут. Растет ли прибыль
Роналду просит зарплату как у Месси и грозится уйти из «Реала»
Россиянка показала лучший результат сезона в прыжках с шестом
Нападающий «Зенита» интересен «Интеру»
Сестра Роналду написала открытое письмо в поддержку
Новости
Авто
Девушки Детройта: в суровом городе — суровый дефицит красоты Наша галерея стендисток с Североамериканского моторшоу (и не только!)
Hi-Tech
В Мировом океане все больше мертвых зон Участки океана, лишенные кислорода, становятся безжизненными. Год от года количество мертвых зон увеличивается
Кино
Кира Найтли пожаловалась на постоянные изнасилования в фильмах Актриса отметила, что ситуация улучшается благодаря студиям Netflix и Amazon
Недвижимость
Покупатели сконцентрировались на новостройках
В Совфеде предложили ввести курортный сбор в малых исторических городах
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Главный архитектор Москвы назвал неблагополучными районы реновации
Леди
Знаменитости, которые выкладывают селфи «без макияжа», но врут Звезды выкладывают свои селфи, утверждая, что они отказались от косметики, а на самом деле выясняется, что без помады, туши и румян дело не обошлось
Дети
9 вещей, которые на самом деле изобрели дети Мы собрали удивительные открытия и изобретения, без которых трудно представить современную жизнь и которые меняют ее прямо сейчас. А главное, все их сделали дети
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Современная классика: 11 интерьеров для ценителей традиционных, но актуальных решений
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декор журнального столика: советы + аксессуары
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь