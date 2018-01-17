Тарасенко: Надо поддержать тех, кто едет на Олимпиаду, а не поливать их грязью

Источник: AP 2018

ТЯЖЕЛО ВОЗВРАЩАТЬСЯ ПОСЛЕ НЕДЕЛЬНОЙ ПАУЗЫ

— Хорошо, что победили, — отметил после матча Тарасенко. — Тяжеловато играть после паузы. Через день опять матч, будем готовиться.

— Как удалось вырвать победу в концовке?

— Оказались удачливее и проявили характер. Значит, хорошо работали. Давно не получалось забить в формате «шесть на пять», но много тренировали его — сегодня удалось сравнять счет.

— Каково возвращаться на лед после недельного перерыва, который был у «Сент-Луиса»?

— Тяжело. Ты выпадаешь из игрового ритма. Другая команда тоже была после паузы, и хоккей получился сумбурный. Но нет времени обращать на это внимание — нужно побеждать в каждом матче. Нет времени на раскачку, сейчас очень важная часть чемпионата. Нужно набирать очки.

— Вообще эти паузы нужны игрокам?

— По ходу чемпионата бывает, что психологическое восстановление важнее, чем физическое. Все идет от головы. Когда команда на пике, то тяжело возвращаться после перерыва.

ОЛИМПИАДА — МЕЧТА КАЖДОГО ТРЕНЕРА И СПОРТСМЕНА

— Чего не хватило нашей сборной на последнем МЧМ?

— Люди, пишущие в интернете, просто не были там, как и я, поэтому нельзя судить со стороны. Ребята бились, показывали характер. Невозможно выиграть каждый турнир.

— Как вам составы на Олимпиаду, которые напоминают евротуровские?

— Какая разница? Олимпиада есть Олимпиада. Будем болеть за наших, желаем только победы.

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— Майк Бэбкок заявил, что испытывает ревность к нынешним олимпийцам, тогда как ему придет остаться дома.

— Конечно, его можно понять. Олимпиада — мечта каждого спортсмена и тренера. Неприятно, что не получится поехать, но мы не можем ничего с этим поделать. Будем поддерживать наших.

— Ковальчук и Дацюк выбрали КХЛ и едут на Игры. Завидуете им?

— Не хочу комментировать их решение. Они — отличные люди и хоккеисты. Я играл с обоими. Будем искренне поддерживать их, у нас хватает тех, кто пытается поливать их грязью, но это люди, которые много лет в спорте и понимают, насколько много сил отдано ради поездки на Игры.

ЗАВИСТЬ — ХУДШЕЕ ЧУВСТВО

— Как оцениваете половину сезона для себя и команды?

— Могло быть и лучше.

— За своей результативностью следите?

— У нас есть кому следить в команде, вывешивают какие-то результаты. Но я лично на этом не зацикливаюсь. Надо побеждать, не очки считать и на кого-то надеяться, а выкладываться на всю катушку.

— Приятно видеть Кучерова с Овечкиным на первых строчках рейтинга?

— Конечно, всегда радостно за своих. Хорошо, что у нас есть такие хоккеисты.

— Не расстроились непопаданию на Матч звезд?

— Зато побуду дома с семьей. Конечно, всегда приятно поучаствовать в таком празднике. Но что поделать?

— Что запомнилось на прошлом звездном уик-энде?

— Много пообщались с русскими ребятами. Ну и Лос-Анджелес — прекрасный город.

— Предпочли бы поехать туда или отдохнуть?

— Конечно, всегда хорошо съездить туда, но надо играть лучше, чтобы попадать.

— На Матч звезд позвали вашего партнера Брэйдена Шенна.

— На наши взаимоотношения это никак не влияет. Надо радоваться друг за друга! В противном случае вряд ли тебе самому потому повезет. Важна искренняя радость, без зависти — это худшее чувство. Ну, а позитивными эмоциями я и дома заряжусь — нет смысла расстраиваться.

— Как вам в тройке с Барбашевым?

— Очень нравится. Хорошо, когда в команде есть русские. Есть, с кем поговорить и на льду тем более легко.

— Даете советы Ивану?

— Да, мы разговариваем об игре, иначе мало будет получаться. Стараемся находить общий язык. Дай бог, чтобы его оставили в нашем звене.

Андрей СЕРЫЙ