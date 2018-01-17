Тарасенко: Надо поддержать тех, кто едет на Олимпиаду, а не поливать их грязью
Российский форвард «Сент-Луиса» ответил на вопросы корреспондента «СЭ» после матча с «Торонто».
Российский форвард «Сент-Луиса» ответил на вопросы корреспондента «СЭ» после матча с «Торонто».
ТЯЖЕЛО ВОЗВРАЩАТЬСЯ ПОСЛЕ НЕДЕЛЬНОЙ ПАУЗЫ
— Хорошо, что победили, — отметил после матча Тарасенко. — Тяжеловато играть после паузы. Через день опять матч, будем готовиться.
— Как удалось вырвать победу в концовке?
— Оказались удачливее и проявили характер. Значит, хорошо работали. Давно не получалось забить в формате «шесть на пять», но много тренировали его — сегодня удалось сравнять счет.
— Каково возвращаться на лед после недельного перерыва, который был у «Сент-Луиса»?
— Тяжело. Ты выпадаешь из игрового ритма. Другая команда тоже была после паузы, и хоккей получился сумбурный. Но нет времени обращать на это внимание — нужно побеждать в каждом матче. Нет времени на раскачку, сейчас очень важная часть чемпионата. Нужно набирать очки.
— Вообще эти паузы нужны игрокам?
— По ходу чемпионата бывает, что психологическое восстановление важнее, чем физическое. Все идет от головы. Когда команда на пике, то тяжело возвращаться после перерыва.
ОЛИМПИАДА — МЕЧТА КАЖДОГО ТРЕНЕРА И СПОРТСМЕНА
— Чего не хватило нашей сборной на последнем МЧМ?
— Люди, пишущие в интернете, просто не были там, как и я, поэтому нельзя судить со стороны. Ребята бились, показывали характер. Невозможно выиграть каждый турнир.
— Как вам составы на Олимпиаду, которые напоминают евротуровские?
— Какая разница? Олимпиада есть Олимпиада. Будем болеть за наших, желаем только победы.
— Майк Бэбкок заявил, что испытывает ревность к нынешним олимпийцам, тогда как ему придет остаться дома.
— Конечно, его можно понять. Олимпиада — мечта каждого спортсмена и тренера. Неприятно, что не получится поехать, но мы не можем ничего с этим поделать. Будем поддерживать наших.
— Ковальчук и Дацюк выбрали КХЛ и едут на Игры. Завидуете им?
— Не хочу комментировать их решение. Они — отличные люди и хоккеисты. Я играл с обоими. Будем искренне поддерживать их, у нас хватает тех, кто пытается поливать их грязью, но это люди, которые много лет в спорте и понимают, насколько много сил отдано ради поездки на Игры.
ЗАВИСТЬ — ХУДШЕЕ ЧУВСТВО
— Как оцениваете половину сезона для себя и команды?
— Могло быть и лучше.
— За своей результативностью следите?
— У нас есть кому следить в команде, вывешивают
— Приятно видеть Кучерова с Овечкиным на первых строчках рейтинга?
— Конечно, всегда радостно за своих. Хорошо, что у нас есть такие хоккеисты.
— Не расстроились непопаданию на Матч звезд?
— Зато побуду дома с семьей. Конечно, всегда приятно поучаствовать в таком празднике. Но что поделать?
— Что запомнилось на прошлом звездном
— Много пообщались с русскими ребятами. Ну и
— Предпочли бы поехать туда или отдохнуть?
— Конечно, всегда хорошо съездить туда, но надо играть лучше, чтобы попадать.
— На Матч звезд позвали вашего партнера Брэйдена Шенна.
— На наши взаимоотношения это никак не влияет. Надо радоваться друг за друга! В противном случае вряд ли тебе самому потому повезет. Важна искренняя радость, без зависти — это худшее чувство. Ну, а позитивными эмоциями я и дома заряжусь — нет смысла расстраиваться.
— Как вам в тройке с Барбашевым?
— Очень нравится. Хорошо, когда в команде есть русские. Есть, с кем поговорить и на льду тем более легко.
— Даете советы Ивану?
— Да, мы разговариваем об игре, иначе мало будет получаться. Стараемся находить общий язык. Дай бог, чтобы его оставили в нашем звене.
Андрей СЕРЫЙ
из Торонто
|Торонто Мэйпл Ливз
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1:2 ОТ
(0:0, 0:0, 1:1)
|Сент-Луис Блюз
|Майк Бэбкок
|Майк Йео
|Фредерик Андерсен
|Картер Хаттон 58:29 (К. Хаттон 59:03)
|1-й период
|02:21
|Мэтт Мартин
|Крис Торберн
|02:21
|Кайл Бродзяк
|17:53
|2-й период
|35:01
|Зак Хаймэн
|3-й период
|48:55
|Коннор Кэррик
|50:10
|Коннор Браун
|Александр Стин (А. Пьетранджело, П. Штястны)
|59:03
|Овертайм
|Винс Данн (П. Штястны)
|61:43
|9
|Штрафное время
|7
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|В. Данн (Сент-Луис Блюз), А. Стин (Сент-Луис Блюз), К. Браун (Торонто Мэйпл Ливз)