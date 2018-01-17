«Даллас» победил «Детройт» в матче НХЛ, Радулов отдал две голевые передачи

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В составе «Далласа» шайбы забросили Радек Факса (3-я минута), Джейсон Спецца (9, 35) и Мартин Ганзал (50). У «Детройта» отличились Тревор Дэйли (1) и Андреас Атанасиу (32). Лучшим игроком матча был признан Спецца, второй звездой стал Атанасиу, третьей — защитник «Далласа» Джон Клингберг, отдавший две голевые передачи.

31-летний российский форвард «Далласа» провел на площадке 19 минут 2 секунды, отметившись двумя голевыми передачами и одним заблокированным броском. Радулов в шестой раз за 46 игр в текущем регулярном чемпионате не смог нанести по воротам соперника ни одного броска.

Россиянин неизменно набирает очки в пятой игре подряд, в этих матчах он забросил три шайбы и отдал семь результативных передач. Всего теперь на счету Радулова 42 очка (17 шайб + 25 передач) в 46 матчах.