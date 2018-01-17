Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
7-летняя актриса расплакалась на вручении премии кинокритиков
В Красноярске врач уволилась после видео с танцем живота
В Челябинской области школьник ударил одноклассника ножом
Мнение: скорее всего, в России вернут прежнюю систему пенсий
Видео дня: Ольга Бузова позирует без макияжа
Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
Йокерит
Хоккей. КХЛ
19:30
Нефтехимик
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Слован
Хоккей. КХЛ
3-й период
Салават Юлаев4
Витязь1
Хоккей. НХЛ
18.01
Бостон Брюинз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
18.01
Анахайм Дакс
Питтсбург Пингвинз
Все события
Обвиненный в изнасиловании Шурыгиной стал гостем шоу Малахова
7-летняя актриса расплакалась на вручении премии кинокритиков
Новый Volkswagen Jetta: первые фото
Создан автосалон только для женщин
Доходы «Спартака» растут. Растет ли прибыль
Роналду просит зарплату как у Месси и грозится уйти из «Реала»
Кейт Бланшетт вышла на красную дорожку в сияющем платье
Видео дня: Ольга Бузова позирует без макияжа
Британец порвал глотку, пытаясь сдержать чихание
В Красноярске врач уволилась после видео с танцем живота
Что можно купить в Доминикане, продав двушку в Москве
Ипотека станет доступной для половины семей РФ
Фоторепортажи
26События 2017 года в фотографиях
9Олегу Романцеву — 64
08:58 (мск), источник: ТАСС

«Даллас» победил «Детройт» в матче НХЛ, Радулов отдал две голевые передачи

ТАСС, 17 января. «Даллас» победил «Детройт» со счетом 4:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский форвард «Далласа» Александр Радулов отдал две результативные передачи, набрав очки за результативность в пятой игре подряд.

Источник: Reuters

В составе «Далласа» шайбы забросили Радек Факса (3-я минута), Джейсон Спецца (9, 35) и Мартин Ганзал (50). У «Детройта» отличились Тревор Дэйли (1) и Андреас Атанасиу (32). Лучшим игроком матча был признан Спецца, второй звездой стал Атанасиу, третьей — защитник «Далласа» Джон Клингберг, отдавший две голевые передачи.

Читайте также
«Даллас» победил «Бостон» в матче НХЛ, Радулов отметился заброшенной шайбой

31-летний российский форвард «Далласа» провел на площадке 19 минут 2 секунды, отметившись двумя голевыми передачами и одним заблокированным броском. Радулов в шестой раз за 46 игр в текущем регулярном чемпионате не смог нанести по воротам соперника ни одного броска.

Россиянин неизменно набирает очки в пятой игре подряд, в этих матчах он забросил три шайбы и отдал семь результативных передач. Всего теперь на счету Радулова 42 очка (17 шайб + 25 передач) в 46 матчах.

«Даллас» поднялся на пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 55 очков в 46 матчах. «Детройт» идет 12-м на Востоке, имея в активе 43 очка после 44 игр. В следующем матче 19 января «Даллас» в гостях сыграет против «Коламбуса», «Детройт» в воскресенье дома встретится с «Каролиной».

Детройт Ред Уингз 2:4
(1:2, 1:1, 0:1)
Даллас Старз
17.01.2018, 03:30 Зрители: 19515 Регулярный чемпионат Little Caesars Arena
Главные тренеры
Джефф Блэшилл Кен Хичкок
Вратари
Джимми Ховард 55:09 Бен Бишоп
1-й период
00:44 Тревор Дэйли (Т. Бертуцци, А. Атанасиу)
Радек Факса (Э. Линделл, Й. Клингберг) 02:48
06:56 Люк Витковски
07:50 Доминик Туржен
Джейсон Спецца (А. Радулов, Й. Клингберг) 08:55
Мартин Ганзал 09:11
2-й период
Александр Радулов 27:18
31:43 Андреас Атанасиу (Т. Бертуцци, Н. Крунвалль)
33:03 Люк Витковски
33:03 Люк Витковски
Стивен Джонс 33:03
Джейсон Спецца (А. Радулов, Джей. Бенн) 34:08
3-й период
Мартин Ганзал (Р. Эли, С. Джонс) 49:13
Овертайм
Джейми Бенн 60:00
Статистика
11 Штрафное время 11
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 2
Лучшие игроки
Дж. Спецца (Даллас Старз), А. Атанасиу (Детройт Ред Уингз), Й. Клингберг (Даллас Старз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Даллас Старз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Детройт Ред Уингз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Луис Адриано готов завершить карьеру в "Спартаке"
Хочу, чтобы россияне прочувствовали то, что пережила Франция
КНДР и Южная Корея пройдут под единым флагом на открытии ОИ-2018
ЦСКА интересуется защитником «Сампдории»
Доходы «Спартака» растут. Растет ли прибыль
Роналду просит зарплату как у Месси и грозится уйти из «Реала»
Россиянка показала лучший результат сезона в прыжках с шестом
Нападающий «Зенита» интересен «Интеру»
Сестра Роналду написала открытое письмо в поддержку
Новости
Авто
Девушки Детройта: в суровом городе — суровый дефицит красоты Наша галерея стендисток с Североамериканского моторшоу (и не только!)
Hi-Tech
В Мировом океане все больше мертвых зон Участки океана, лишенные кислорода, становятся безжизненными. Год от года количество мертвых зон увеличивается
Кино
Кира Найтли пожаловалась на постоянные изнасилования в фильмах Актриса отметила, что ситуация улучшается благодаря студиям Netflix и Amazon
Недвижимость
Покупатели сконцентрировались на новостройках
В Совфеде предложили ввести курортный сбор в малых исторических городах
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Главный архитектор Москвы назвал неблагополучными районы реновации
Леди
Знаменитости, которые выкладывают селфи «без макияжа», но врут Звезды выкладывают свои селфи, утверждая, что они отказались от косметики, а на самом деле выясняется, что без помады, туши и румян дело не обошлось
Дети
9 вещей, которые на самом деле изобрели дети Мы собрали удивительные открытия и изобретения, без которых трудно представить современную жизнь и которые меняют ее прямо сейчас. А главное, все их сделали дети
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Современная классика: 11 интерьеров для ценителей традиционных, но актуальных решений
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декор журнального столика: советы + аксессуары
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь