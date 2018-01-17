Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кира Найтли пожаловалась на постоянные изнасилования в фильмах
Британец порвал глотку, пытаясь сдержать чихание
Ученые: как сохранить правильный баланс веса во время беременности
Состояние Олега Табакова резко ухудшилось
Видео дня: Ольга Бузова позирует без макияжа
Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
Йокерит
Хоккей. КХЛ
19:30
Нефтехимик
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Слован
Хоккей. КХЛ
3-й период
Салават Юлаев4
Витязь1
Хоккей. НХЛ
18.01
Бостон Брюинз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
18.01
Анахайм Дакс
Питтсбург Пингвинз
Все события
Обвиненный в изнасиловании Шурыгиной стал гостем шоу Малахова
7-летняя актриса расплакалась на вручении премии кинокритиков
Новый Nissan: он может испугать даже взрослого
Infiniti показал «просто красивый автомобиль»
Доходы «Спартака» растут. Растет ли прибыль
Роналду просит зарплату как у Месси и грозится уйти из «Реала»
Кейт Бланшетт вышла на красную дорожку в сияющем платье
Видео дня: Ольга Бузова позирует без макияжа
Британец порвал глотку, пытаясь сдержать чихание
В Красноярске врач уволилась после видео с танцем живота
Что можно купить в Доминикане, продав двушку в Москве
Ипотека станет доступной для половины семей РФ
Фоторепортажи
26События 2017 года в фотографиях
9Олегу Романцеву — 64
08:54 (мск), источник: ТАСС

Голевая передача Бучневича помогла «Рейнджерс» победить «Филадельфию» в матче НХЛ

ТАСС, 17 января. Клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» на своей площадке обыграл «Филадельфию» со счетом 5:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич отметился результативной передачей, которая стала для него 16-й в сезоне.

Источник: AP 2018

В составе «Рейнджерс» шайбы забросили Рик Нэш (7-я, 38-я минуты) с передачи Павла Бучневича, Джей Ти Миллер (17), Пол Кэри (20), Михаэль Грабнер (31). У «Филадельфии» отличился Джордан Вил (3). Лучшим игроком встречи был признан Нэш, второй звездой стал голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист, отразивший 25 из 26 бросков по воротам. Третьей был признан Миллер.

Читайте также
«Питтсбург» Малкина одержал четвертую победу подряд в НХЛ, обыграв «Нью-Йорк Рейнджерс»

Российский нападающий «Рейнджерс» сыграл в матче 14 минут и 57 секунд, успев отдать результативную передачу, нанести один бросок и провести три силовых приема. Всего на счету 22-летнего россиянина теперь 27 очков (11 шайб + 16 передач) в 44 матчах сезона.

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов не смог отметиться результативными действиями за 21 минуту и 40 секунд на площадке. В его активе два броска, один силовой прием и два заблокированных броска соперников. Кроме того, 21-летний защитник заработал показатель полезности «-3».

«Рейнджерс» прервали серию из трех поражений и поднялись на седьмое место в Восточной конференции, набрав 51 очко в 45 матчах. «Филадельфия» идет на 10-й строчке, имея в своем активе 48 очков после 44 игр. В следующем матче в ночь на пятницу «Рейнджерс» дома сыграют против «Баффало», «Филадельфия» на своей площадке встретится с «Торонто».

Нью-Йорк Рейнджерс 5:1
(3:1, 2:0, 0:0)
Филадельфия Флайерз
17.01.2018, 03:00 Зрители: 18006 Регулярный чемпионат Madison Square Garden
Главные тренеры
Ален Виньо Дэйв Хэкстол
Вратари
Хенрик Лундквист Брайан Эллиотт 40:00 (М. Нойвирт 40:00)
1-й период
Джордан Уил (Р. Гудас, У. Симмондс) 02:06
06:30 Рик Нэш (П. Бучневич)
Валттери Филппула 15:32
16:50 Джей.Ти. Миллер (Р. Макдона, Д. Деарне)
18:05 Йеспер Фаст
19:50 Пол Кэри (П. Холланд)
2-й период
Якуб Ворачек 28:28
30:48 Михаэль Грабнер
33:50 Брэди Шей
37:28 Рик Нэш (М. Стаал)
38:33 Йеспер Фаст
Статистика
6 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Р. Нэш (Нью-Йорк Рейнджерс), Х. Лундквист (Нью-Йорк Рейнджерс), Дж. Миллер (Нью-Йорк Рейнджерс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Нью-Йорк Рейнджерс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Филадельфия Флайерз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Луис Адриано готов завершить карьеру в "Спартаке"
Хочу, чтобы россияне прочувствовали то, что пережила Франция
КНДР и Южная Корея пройдут под единым флагом на открытии ОИ-2018
ЦСКА интересуется защитником «Сампдории»
Доходы «Спартака» растут. Растет ли прибыль
Роналду просит зарплату как у Месси и грозится уйти из «Реала»
Россиянка показала лучший результат сезона в прыжках с шестом
Нападающий «Зенита» интересен «Интеру»
Сестра Роналду написала открытое письмо в поддержку
Новости
Авто
Девушки Детройта: в суровом городе — суровый дефицит красоты Наша галерея стендисток с Североамериканского моторшоу (и не только!)
Hi-Tech
В Мировом океане все больше мертвых зон Участки океана, лишенные кислорода, становятся безжизненными. Год от года количество мертвых зон увеличивается
Кино
Кира Найтли пожаловалась на постоянные изнасилования в фильмах Актриса отметила, что ситуация улучшается благодаря студиям Netflix и Amazon
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Главный архитектор Москвы назвал неблагополучными районы реновации
Спрос россиян на зарубежную недвижимость неожиданно вырос
Москва осталась вторым городом Европы по дороговизне аренды жилья для иностранцев
Леди
Знаменитости, которые выкладывают селфи «без макияжа», но врут Звезды выкладывают свои селфи, утверждая, что они отказались от косметики, а на самом деле выясняется, что без помады, туши и румян дело не обошлось
Дети
9 вещей, которые на самом деле изобрели дети Мы собрали удивительные открытия и изобретения, без которых трудно представить современную жизнь и которые меняют ее прямо сейчас. А главное, все их сделали дети
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Квартира c удобной кухней-столовой в Москве
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь