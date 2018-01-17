Голевая передача Бучневича помогла «Рейнджерс» победить «Филадельфию» в матче НХЛ

Источник: AP 2018

В составе «Рейнджерс» шайбы забросили Рик Нэш (7-я, 38-я минуты) с передачи Павла Бучневича, Джей Ти Миллер (17), Пол Кэри (20), Михаэль Грабнер (31). У «Филадельфии» отличился Джордан Вил (3). Лучшим игроком встречи был признан Нэш, второй звездой стал голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист, отразивший 25 из 26 бросков по воротам. Третьей был признан Миллер.

Российский нападающий «Рейнджерс» сыграл в матче 14 минут и 57 секунд, успев отдать результативную передачу, нанести один бросок и провести три силовых приема. Всего на счету 22-летнего россиянина теперь 27 очков (11 шайб + 16 передач) в 44 матчах сезона.

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов не смог отметиться результативными действиями за 21 минуту и 40 секунд на площадке. В его активе два броска, один силовой прием и два заблокированных броска соперников. Кроме того, 21-летний защитник заработал показатель полезности «-3».