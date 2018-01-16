Пришло время подвести итоги главного хоккейного шоу сезона
Гол Панарина признан лучшим моментом игры россиян на прошедшей неделе в НХЛ
НХЛ опубликовала подборку лучших моментов игры с участием россиян на прошедшей неделе.
НХЛ опубликовала подборку лучших моментов игры с участием россиян на прошедшей неделе.
1. Гол Артемия Панарина в матче с «Баффало Сэйбрз».
2. Гол Владимира Тарасенко в игре с «Флоридой Пантерз».
3. Серия сейвов Сергея Бобровского в матче с «Баффало Сэйбрз».
4. Шайба Александра Овечкина в ворота «Каролины Харрикейнз».
5. Гол Евгения Дадонова в матче с «Калгари Флэймз».
6. Сейв Сергея Бобровского в овертайме игры с «Торонто Мэйпл Лифс».
7. Гол Артемия Панарина в овертайме матча с «Торонто Мэйпл Лифс».
8. Сейв Сергея Бобровского в матче с «Торонто Мэйпл Лифс».
9. Шайба Евгения Малкина в игре с «Детройт Ред Уингз».
10. Гол Евгения Дадонова в матче с «Калгари Флэймз».