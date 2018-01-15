«Колорадо» обыграл «Анахайм» в матче НХЛ, одержав седьмую победу подряд
ТАСС, 16 января. «Колорадо» одержал домашнюю победу над «Анахаймом» со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 16 января. «Колорадо» одержал домашнюю победу над «Анахаймом» со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе «Колорадо» шайбы забросили Мэтт Ньето (10-я минута), Натан Маккиннон (30) и Колин Уилсон (40). У «Анахайма» единственный гол на счету Крис Вагнера (33).
Российские хоккеисты «Колорадо» Наилья Якупов (10 минут 34 секунды на льду, два броска) и Никита Задоров (18 минут 48 секунд, один бросок, два силовых приема) не смогли отметиться результативными действиями. Российский голкипер «Колорадо» Семен Варламов пропустил четвертую встречу
«Колорадо» продлил серию побед до семи матчей и занимает 10-е место в таблице Западной конференции, набрав 51 очко в 43 играх. «Анахайм» идет 12-м, имея в активе 49 очков после 45 игр.
В следующем матче в ночь на четверг «Анахайм» дома встретится с «Питтсбургом», «Колорадо» в четверг на своей площадке примет «Сан-Хосе».
|Колорадо Эвеланш
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3:1
(1:0, 2:1, 0:0)
|Анахайм Дакс
|Джаред Беднар
|Рэнди Карлайл
|Джонатан Бернье
|Райан Миллер 57:09
|1-й период
|09:16
|Мэтью Нието (Б. Комо, К. Седерберг)
|Якоб Сильверберг
|09:29
|14:51
|Марк Барберио
|2-й период
|Корбиниан Хольцер
|22:19
|29:39
|Натан Маккиннон (Г. Ландескуг)
|Крис Вагнер (Дж. Мэнсон, Дж.Ти. Браун)
|32:55
|Кэм Фаулер
|36:52
|Якоб Сильверберг
|38:59
|39:40
|Колин Уилсон (А. Керфут, Э. Джонсон)
|3-й период
|43:05
|Антон Линдхольм
|Райан Кеслер
|46:32
|Ондржей Каше
|52:52
|4
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|Дж. Бернье (Колорадо Эвеланш), К. Седерберг (Колорадо Эвеланш), Н. Маккиннон (Колорадо Эвеланш)