«Колорадо» обыграл «Анахайм» в матче НХЛ, одержав седьмую победу подряд

Источник: AP 2018

В составе «Колорадо» шайбы забросили Мэтт Ньето (10-я минута), Натан Маккиннон (30) и Колин Уилсон (40). У «Анахайма» единственный гол на счету Крис Вагнера (33).

Российские хоккеисты «Колорадо» Наилья Якупов (10 минут 34 секунды на льду, два броска) и Никита Задоров (18 минут 48 секунд, один бросок, два силовых приема) не смогли отметиться результативными действиями. Российский голкипер «Колорадо» Семен Варламов пропустил четвертую встречу из-за травмы нижней части тела.

«Колорадо» продлил серию побед до семи матчей и занимает 10-е место в таблице Западной конференции, набрав 51 очко в 43 играх. «Анахайм» идет 12-м, имея в активе 49 очков после 45 игр.