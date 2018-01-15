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07:56 (мск), источник: ТАСС

«Колорадо» обыграл «Анахайм» в матче НХЛ, одержав седьмую победу подряд

ТАСС, 16 января. «Колорадо» одержал домашнюю победу над «Анахаймом» со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: AP 2018

В составе «Колорадо» шайбы забросили Мэтт Ньето (10-я минута), Натан Маккиннон (30) и Колин Уилсон (40). У «Анахайма» единственный гол на счету Крис Вагнера (33).

Российские хоккеисты «Колорадо» Наилья Якупов (10 минут 34 секунды на льду, два броска) и Никита Задоров (18 минут 48 секунд, один бросок, два силовых приема) не смогли отметиться результативными действиями. Российский голкипер «Колорадо» Семен Варламов пропустил четвертую встречу из-за травмы нижней части тела.

«Колорадо» продлил серию побед до семи матчей и занимает 10-е место в таблице Западной конференции, набрав 51 очко в 43 играх. «Анахайм» идет 12-м, имея в активе 49 очков после 45 игр.

В следующем матче в ночь на четверг «Анахайм» дома встретится с «Питтсбургом», «Колорадо» в четверг на своей площадке примет «Сан-Хосе».

Колорадо Эвеланш 3:1
(1:0, 2:1, 0:0)
Анахайм Дакс
15.01.2018, 23:00 Зрители: 16090 Регулярный чемпионат Pepsi Center
Главные тренеры
Джаред Беднар Рэнди Карлайл
Вратари
Джонатан Бернье Райан Миллер 57:09
1-й период
09:16 Мэтью Нието (Б. Комо, К. Седерберг)
Якоб Сильверберг 09:29
14:51 Марк Барберио
2-й период
Корбиниан Хольцер 22:19
29:39 Натан Маккиннон (Г. Ландескуг)
Крис Вагнер (Дж. Мэнсон, Дж.Ти. Браун) 32:55
Кэм Фаулер 36:52
Якоб Сильверберг 38:59
39:40 Колин Уилсон (А. Керфут, Э. Джонсон)
3-й период
43:05 Антон Линдхольм
Райан Кеслер 46:32
Ондржей Каше 52:52
Статистика
4 Штрафное время 12
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Дж. Бернье (Колорадо Эвеланш), К. Седерберг (Колорадо Эвеланш), Н. Маккиннон (Колорадо Эвеланш)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Колорадо Эвеланш
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