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00:47 (мск), источник: ТАСС

«Даллас» победил «Бостон» в матче НХЛ, Радулов отметился заброшенной шайбой

ТАСС, 15 января. «Даллас» в овертайме со счетом 3:2 одержал гостевую победу над «Бостоном» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей отличились Стивен Джонс (24-я минута), Александр Радулов (29) и Тайлер Сегин (63). У гостей шайбы забросили Здено Хара (37) и Райан Спунер (52). Радулов забросил 17-ю шайбу в сезоне, в его активе стало 40 очков (17 голов + 23 передачи) за 45 игр.

Во время загрузки произошла ошибка.

Российский вратарь «Бостона» Антон Худобин провел весь матч и отразил 29 из 32 бросков.

«Даллас» с 53 очками занимает седьмое место в таблице Западной конференции, «Бостон» с 56 баллами располагается на третьей строчке в Восточной конференции.

В следующем матче «Даллас» сыграет в гостях с «Детройтом» 17 января, «Бостон» проведет домашнюю встречу против «Монреаля» днем позднее.

Бостон Брюинз 2:3 ОТ
(0:0, 1:2, 1:0)
Даллас Старз
15.01.2018, 21:00 Регулярный чемпионат TD Garden
Главные тренеры
Брюс Кэссиди Кен Хичкок
Вратари
Антон Худобин Кари Лехтонен
1-й период
06:29 Тори Краг
Александр Радулов 10:13
Радек Факса 14:45
2-й период
Стивен Джонс (Р. Эли, Б. Ритчи) 23:49
Александр Радулов (Джей. Бенн) 28:15
Тайлер Сегин 33:44
36:28 Здено Хара (Ч. Макэвой, Р. Нэш)
3-й период
Антуан Руссель 40:00
51:21 Райан Спунер (Д. Крейчи, М. Гржельчик)
51:45 Брэд Маршан
Овертайм
Тайлер Сегин (Й. Клингберг, Джей. Бенн) 62:59
Статистика
4 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Т. Сегин (Даллас Старз), Джей. Бенн (Даллас Старз), З. Хара (Бостон Брюинз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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