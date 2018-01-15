«Даллас» победил «Бостон» в матче НХЛ, Радулов отметился заброшенной шайбой

В составе победителей отличились Стивен Джонс (24-я минута), Александр Радулов (29) и Тайлер Сегин (63). У гостей шайбы забросили Здено Хара (37) и Райан Спунер (52). Радулов забросил 17-ю шайбу в сезоне, в его активе стало 40 очков (17 голов + 23 передачи) за 45 игр.

Российский вратарь «Бостона» Антон Худобин провел весь матч и отразил 29 из 32 бросков.

«Даллас» с 53 очками занимает седьмое место в таблице Западной конференции, «Бостон» с 56 баллами располагается на третьей строчке в Восточной конференции.