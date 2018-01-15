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08:58 (мск), источник: ТАСС

«Питтсбург» Малкина одержал четвертую победу подряд в НХЛ, обыграв «Нью-Йорк Рейнджерс»

ТАСС, 15 января. «Питтсбург» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 5:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: AP 2018

В составе хозяев отличились Патрик Хёрнквист (4-я минута), Доминик Симон (34), Фил Кессел (35), Синдни Кросби (53) и Карл Хагелин (59). У гостей шайбы забросили Михаэль Грабнер (16) и Брендан Смит (20).

Кессел, который также отметился результативной передачей, стал 27-м американским игроком в истории НХЛ, достигшим отметки в 700 очков. Кроме того он стал третьим хоккеистом из США, кто смог забросить не менее 20 шайб в 10 сезонах подряд после Кейта Ткачука и Патрика Кейна. На счету 30-летнего Кессела 52 (20+32) очка в текущем сезоне и 701 (316+385) очко всего в НХЛ. Ранее он выступал за «Торонто» и «Бостон».

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Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провел на льду 20 минут и заработал показатель полезности «+1». Форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич отыграл 11 минут («-1»).

Первой звездой матча был признан 23-летний Симон, забросивший свою первую шайбу в НХЛ. Чех был выбран «Питтсбургом» в 2015 году в пятом раунде драфта под общим 137-м номером. Всего на его счету 16 матчей в НХЛ и 7 (1+6) очков.

«Питтсбург» одержал четвертую победу подряд и занимает седьмое место в таблице Восточной конференции. В активе команды 51 очко в 46 играх. «Рейнджерс», проигравшие третий матч кряду, идут на восьмой строчке с 49 очками в 44 матчах. В следующем матче «Питтсбург» сыграет в гостях с «Анахаймом» 18 января. «Рейнджерс» днем ранее примут «Филадельфию».

Другие результаты дня:

«Чикаго» — «Детройт» — 0:4.

«Каролина» — «Калгари» — 1:4.

«Миннесота» — «Ванкувер» — 2:3 (ОТ).

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