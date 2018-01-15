«Такой шанс выпадает только раз в жизни». Бывший вратарь «Барыса» стал находкой для клуба НХЛ

«Я уже говорил, что такой шанс выпадает только раз в жизни. В моем случае это произошло довольно поздно. Но я готов сделать все, чтобы воспользоваться им в полной мере. Хочу помочь команде и доказать, что на меня можно положиться», — сказал голкипер.

События для Гласса начали стремительно развиваться в конце декабря. Основной вратарь «Чикаго» Кори Кроуфорд получил травму и выбыл из строя на неопределенный срок. Из фарм-клуба был вызван Гласс. В дебютном матче в НХЛ он помог своей команде обыграть в овертайме «Эдмонтон», а также был признан лучшим игроком той встречи. Далее последовали два поражения от «Калгари» и «Вегаса» и две победы над «Рейнджерс» и «Виннипегом».

Нападающий «индейцев» Патрик Кейн отметил, что Джефф Гласс привлек внимание всей НХЛ. «Он играл очень надёжно и помог команде одержать важные победы», — сказал форвард.

Генеральный менеджер «Блэкхокс» Стэн Боумен рассказал, что надо изучать хоккеистов, которые еще не добились успеха на данный момент, и искать в них нужные качества. «У таких ребят должен быть характер, чтобы воспользоваться шансом. Джефф Гласс играл в КХЛ. Многие игроки едут туда на сезон, чтобы заработать денег. Он уже не молод, но очень настойчив, нашел в себе силы и желание бороться. Поэтому мы обратили на него внимание», — объяснил функционер.

Главный тренер «Чикаго» Джоэл Кенневилль заявил, что доволен тем, как новичок распоряжается своим шансом. «У нас высокая конкуренция, и мы все понимаем, какое значение для команды имеет вратарь. Посмотрим, что будет дальше. Пока могу сказать, что у нас нет проблем в этой линии», — рассказал наставник.

Напомним, с 2009 по 2012 годы Джефф Гласс выступал в астанинском «Барысе», за который в общей сложности провел 97 матчей. У него был свой неповторимый стиль — быстрые перемещения и виртуозная игра щитками. Эту особенность когда-то отмечал и Сергей Гимаев. Свой первый сезон в КХЛ вратарь отыграл уверенно. В следующие два года ему проходилось делить игровое время примерно пополам с легендарным Виталием Еремеевым.