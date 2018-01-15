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07:58 (мск), источник: ТАСС

Проведший 830 матчей подряд в НХЛ Кольяно дисквалифицирован на две игры

ТАСС, 15 января. Нападающий «Анахайма» Эндрю Кольяно, проведший 830 матчей подряд в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), дисквалифицирован на две игры. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Канадский форвард наказан за силовой прием против форварда «Лос-Анджелеса» Адриана Кемпе. Встреча между командами прошла 14 января и завершилась гостевой победой «Анахайма» со счетом 4:2.

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Кольяно дебютировал в НХЛ 4 октября 2007 года за «Эдмонтон» в матче против «Сан-Хосе».

Больше матчей подряд в лиге провели Дуг Джарвис (964), Гарри Ангер (914) и Стив Лармер (884).

В текущем сезоне 30-летний Кольяно набрал 18 очков (5 шайб + 13 передач). Всего на его счету в НХЛ 351 (149+202) очко. Нападающий был обменян «Эдмонтоном» в «Анахайм» в 2011 году. 12 января продлил контракт с «Дакс» на три года.

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