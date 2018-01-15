Проведший 830 матчей подряд в НХЛ Кольяно дисквалифицирован на две игры

Канадский форвард наказан за силовой прием против форварда «Лос-Анджелеса» Адриана Кемпе. Встреча между командами прошла 14 января и завершилась гостевой победой «Анахайма» со счетом 4:2.

Кольяно дебютировал в НХЛ 4 октября 2007 года за «Эдмонтон» в матче против «Сан-Хосе».

Больше матчей подряд в лиге провели Дуг Джарвис (964), Гарри Ангер (914) и Стив Лармер (884).