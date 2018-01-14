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02:05 (мск), источник: Чемпионат.com

«Калгари» обыграл «Каролину», одержав 7-ю победу кряду

«Калгари Флэймз» обыграл «Каролину Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: AP 2018

Встреча состоялась на «Пи-Эн-Си-Арене» в Роли и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

В составе победителей дубль оформил Дуги Хэмилтон (19-я и 44-я минуты), ещё по одной шайбе забросили Мэтт Стэйджан (7-я минута) и Мэтью Ткачук (53). За «Харрикейнз» гол забил Ли Стемпняк (56). Голкипер «Флэймз» Майк Смит отразил 38 из 39 бросков по своим воротам.

Для «Каролины» это поражение стало четвёртым в последних пяти матчах. «Калгари» одержал седьмую победу кряду.

Каролина Харрикейнз 1:4
(0:2, 0:0, 1:2)
Калгари Флэймз
14.01.2018, 23:00 Регулярный чемпионат PNC Arena
Главные тренеры
Билл Питерс Глен Гулутзан
Вратари
Скотт Дарлинг Майк Смит
1-й период
Мэтт Стэйджан (К. Лазар) 06:01
07:16 Тревор ван Римсдайк
Мэттью Ткачак 07:16
Дуги Хэмилтон (Дж. Годро, М. Ферланд) 18:47
2-й период
Дуги Хэмилтон 33:01
Марк Янковски 35:06
3-й период
40:45 Джастин Уильямс
40:45 Джастин Уильямс
40:45 Джастин Уильямс
Марк Джиордано 40:45
Марк Джиордано 40:45
Марк Джиордано 40:45
42:03 Джордан Стаал
Дуги Хэмилтон (М. Ткачак, Дж. Годро) 43:17
Гарнет Хэтэуэй 48:26
51:01 Виктор Раск
Мэттью Ткачак (Т. Брауэр, М. Баклунд) 52:08
Майкл Ферланд 54:04
55:29 Ли Стемпняк (Б. Макгинн, В. Раск)
Статистика
23 Штрафное время 30
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
Майк Смит (Калгари Флэймз), Д. Хэмилтон (Калгари Флэймз), М. Ткачак (Калгари Флэймз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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