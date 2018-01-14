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«Калгари» обыграл «Каролину», одержав 7-ю победу кряду
«Калгари Флэймз» обыграл «Каролину Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Калгари Флэймз» обыграл «Каролину Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча состоялась на «Пи-Эн-Си-Арене» в Роли и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.
В составе победителей дубль оформил Дуги Хэмилтон (19-я и 44-я минуты), ещё по одной шайбе забросили Мэтт Стэйджан (7-я минута) и Мэтью Ткачук (53). За «Харрикейнз» гол забил Ли Стемпняк (56). Голкипер «Флэймз» Майк Смит отразил 38 из 39 бросков по своим воротам.
Для «Каролины» это поражение стало четвёртым в последних пяти матчах. «Калгари» одержал седьмую победу кряду.
|Каролина Харрикейнз
|
1:4
(0:2, 0:0, 1:2)
|Калгари Флэймз
|Билл Питерс
|Глен Гулутзан
|Скотт Дарлинг
|Майк Смит
|1-й период
|Мэтт Стэйджан (К. Лазар)
|06:01
|07:16
|Тревор ван Римсдайк
|Мэттью Ткачак
|07:16
|Дуги Хэмилтон (Дж. Годро, М. Ферланд)
|18:47
|2-й период
|Дуги Хэмилтон
|33:01
|Марк Янковски
|35:06
|3-й период
|40:45
|Джастин Уильямс
|40:45
|Джастин Уильямс
|40:45
|Джастин Уильямс
|Марк Джиордано
|40:45
|Марк Джиордано
|40:45
|Марк Джиордано
|40:45
|42:03
|Джордан Стаал
|Дуги Хэмилтон (М. Ткачак, Дж. Годро)
|43:17
|Гарнет Хэтэуэй
|48:26
|51:01
|Виктор Раск
|Мэттью Ткачак (Т. Брауэр, М. Баклунд)
|52:08
|Майкл Ферланд
|54:04
|55:29
|Ли Стемпняк (Б. Макгинн, В. Раск)
|23
|Штрафное время
|30
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|Майк Смит (Калгари Флэймз), Д. Хэмилтон (Калгари Флэймз), М. Ткачак (Калгари Флэймз)